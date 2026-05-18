Itt vannak a friss kormányzati bejelentések – frissülő cikk

2026.05.18. 17:05

Átalakítják a végrehajtói rendszert

A kormány tárgyalt a végrehajtás államosításáról és nonprofittá tételéről. 2024-ben több mint 670 ezer folyamatban lévő ügy volt, több mint 1 250 000 ügy nem aktív, de nem is lezárt. Közel 2 milió érintettje lehet a végrehajtásnak. Döntött a kormány arról, hogy az igazságügyi tárca július közepéig elkészíti az új rendszer kialakítását célzó törvényjavaslatot, amelynek célja a profitorientált rendszer helyett egy államilag ellenőrzött rendszer bevezetése. A kormány javasolja a Tisza-frakciónak a kilakoltatások felfüggesztésének kezdeményezését is.