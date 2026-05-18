5,5 millióra bírságolták a fideszes Pócs Jánost becsületsértésért

Pócs János tavaly nyáron tette közzé azt a videót, amelyben egy levágott és megperzselt disznóra az „Ő volt a soros Romulusz” feliratot írja, majd zsírt sütött ki egy kondérban úgy fogalmazva: „mangalicazsír igen, Romulusz zsír nem”. A felvételen egy akciós Romulusz zsírfeliratú bödön is látható volt. A fideszes országgyűlési képviselő így próbálta meg felerősíteni a közvéleményben azt a vádat, hogy a Tisza Párt mellé álló volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz törvénytelen módon, közpénzből végeztetett magán zsírleszívást a Honvédkórházban.

Az ügyet még a kormány is komolyan vette, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt róla az egyik Kormányinfón. „A kormány KEHI-vizsgálatot rendelt el az ügyben, aminek van egy száraz jogi része, ami az, hogy szépészeti vizsgálatokat az emberek maguknak szokták fizetni, ha már ilyet csinálnak. A második, hogy nyilvánvalóan egy katonához és különösen egy tábornokhoz méltatlan a zsírleszívás, ez az egész történet” – fogalmazott.

Ruszin-Szendi Romulusz feljelentette Pócs Jánost. Mint korábban mondta, az, hogy mi és miért történik, az az orvos és a páciens magánügye. „Nagyon bízom benne, hogy Gulyás miniszter úr vizsgálata ki fog terjedni arra is, hogy a személyes adataim hogyan kerültek nyilvánosságra” – tette hozzá.

A per most zárult le, amikor a Tisza Párt már kétharmaddal kormányt alakított, Ruszin-Szendi Romulusz pedig honvédelmi miniszter lett.

A bíróság 5,5 millió forintra büntette Pócs Jánost;

a képviselő a ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott: „5,5 millió forint a tokaleszívás és a véleményszabadság ára”. Azt is hozzátette: „A nemrég elhunyt 101 éves édesapámnak élete végén volt két kérése; az egyik, hogy a hagyatékát őrizzem meg a dédunokáknak, hogy emlékezzenek rá. Ezt nem tudtam megtenni, mert én a jogállamiságot tiszteletben tartva az 5,5 millió forintot valamiből be kell, hogy fizessem, de nekem nem kell gyűjteni. Azt viszont szeretném kérni miniszter úrtól és a jogi képviselőjétől, hogy ezt az összeget a kárpátaljai magyar gyerekek javára fizesse be.”

A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin-Szendi Romulusz becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt, vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet.

Ruszin-Szendi Romulusz a Facebookon reagált a jogerős ítélet után a fentiekre, így fogalmazva: az 5,5 millió a személyeskedés ára. „A gyalázkodásnak ára van! Annak lett ára, hogy a politika szintjét a disznóól mélyére következmények nélkül nem lehet levinni”. Közölte azt is, hogy ha az ítéletben megállapított összeg megérkezik a számlájára, az ügyvédi költségeken felüli részt jótékonysági célra ajánlja fel.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.