Pócs János, a térség fideszes országgyûlési képviselõje beszédet mond az útfejlesztés átadásán Jászárokszálláson 2026. április 8-án.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

5,5 millióra bírságolták a fideszes Pócs Jánost becsületsértésért

Infostart / InfoRádió

5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választás kampányban Ruszin-Szendi Romulusz állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót.

Pócs János tavaly nyáron tette közzé azt a videót, amelyben egy levágott és megperzselt disznóra az „Ő volt a soros Romulusz” feliratot írja, majd zsírt sütött ki egy kondérban úgy fogalmazva: „mangalicazsír igen, Romulusz zsír nem”. A felvételen egy akciós Romulusz zsírfeliratú bödön is látható volt. A fideszes országgyűlési képviselő így próbálta meg felerősíteni a közvéleményben azt a vádat, hogy a Tisza Párt mellé álló volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz törvénytelen módon, közpénzből végeztetett magán zsírleszívást a Honvédkórházban.

Az ügyet még a kormány is komolyan vette, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt róla az egyik Kormányinfón. „A kormány KEHI-vizsgálatot rendelt el az ügyben, aminek van egy száraz jogi része, ami az, hogy szépészeti vizsgálatokat az emberek maguknak szokták fizetni, ha már ilyet csinálnak. A második, hogy nyilvánvalóan egy katonához és különösen egy tábornokhoz méltatlan a zsírleszívás, ez az egész történet” – fogalmazott.

Ruszin-Szendi Romulusz feljelentette Pócs Jánost. Mint korábban mondta, az, hogy mi és miért történik, az az orvos és a páciens magánügye. „Nagyon bízom benne, hogy Gulyás miniszter úr vizsgálata ki fog terjedni arra is, hogy a személyes adataim hogyan kerültek nyilvánosságra” – tette hozzá.

A per most zárult le, amikor a Tisza Párt már kétharmaddal kormányt alakított, Ruszin-Szendi Romulusz pedig honvédelmi miniszter lett.

A bíróság 5,5 millió forintra büntette Pócs Jánost;

a képviselő a ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott: „5,5 millió forint a tokaleszívás és a véleményszabadság ára”. Azt is hozzátette: „A nemrég elhunyt 101 éves édesapámnak élete végén volt két kérése; az egyik, hogy a hagyatékát őrizzem meg a dédunokáknak, hogy emlékezzenek rá. Ezt nem tudtam megtenni, mert én a jogállamiságot tiszteletben tartva az 5,5 millió forintot valamiből be kell, hogy fizessem, de nekem nem kell gyűjteni. Azt viszont szeretném kérni miniszter úrtól és a jogi képviselőjétől, hogy ezt az összeget a kárpátaljai magyar gyerekek javára fizesse be.”

A bíróság szerint Pócs János megsértette Ruszin-Szendi Romulusz becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt, vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet.

Ruszin-Szendi Romulusz a Facebookon reagált a jogerős ítélet után a fentiekre, így fogalmazva: az 5,5 millió a személyeskedés ára. „A gyalázkodásnak ára van! Annak lett ára, hogy a politika szintjét a disznóól mélyére következmények nélkül nem lehet levinni”. Közölte azt is, hogy ha az ítéletben megállapított összeg megérkezik a számlájára, az ügyvédi költségeken felüli részt jótékonysági célra ajánlja fel.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.

Vizsgálják, hogy a múlt héten evakuált óceánjáró hajón terjedő hantavírus egy emberre ragályosabb változat-e – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Beszélt arról is, hogy van-e hantavírus járvány, és Dél-Amerikába biztonságos-e utazni.
 

Véget ért a Tisza-kormány második ülése, melyet követően sajtótájekoztatót tartanak. Az eseményről élőben tudósítunk a helyszínről.

Az utolsó hiányzó darabbal a gyűjtemény ma már több ezer fontot érhet, ám a tulajdonos hallani sem akar az eladásáról.

The World Health Organization chief is due to speak shortly after it declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo an international emergency.

