ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.24
usd:
309.02
bux:
132046.37
2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
ĺŽ¤ĺ¤ĺ¤Šçść°čżćĽçŽĄéćłĺ°
Nyitókép: BIN WANG/Getty Images

Meg akarta ölni lányát és magát is, börtön várhat rá

Infostart / MTI

Nem jogerősen hét év börtönre ítélte a Szolnoki Törvényszék azt a nőt, aki tavaly gázrobbanást idézett elő szelevényi házában, hogy végezzen magával és kilencéves kislányával.

Nem jogerősen hét év börtönre ítélte a Szolnoki Törvényszék azt a nőt, aki tavaly gázrobbanást idézett elő szelevényi házában, hogy végezzen magával és kilencéves kislányával; a gyerek súlyosan megégett - közölte a bíróság sajtóosztálya hétfőn.

A Szolnoki Törvényszék 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és közveszélyokozás bűntette miatt ítélte el a nőt.

A nő a gázcsöveket elfűrészelve és a konyhai gáztűzhely szabályozó gombját nyitott állapotba helyezve idézett elő gázrobbanást, amelyben az épület kigyulladt és összedőlt. A nőt és gyerekét a tűzoltók mentették ki a romok közül. A gyerek nyolc napon túl gyógyuló életveszélyes sérüléseket szenvedett. Halálát az idejében érkező egészségügyi ellátás, valamint az azt követő komplex, intenzív terápiás kezelés hárította el.

A bizonyítási eljárás eredményeként a bíróság megállapította, hogy a nő nem tervelte ki előzetesen tettét, hanem hirtelen elhatározásból cselekedett, amit családi, magánéleti, egzisztenciális válsága váltott ki.

A törvényszék a büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként értékelte, hogy a nő a cselekmény elkövetésekor beszűkült tudatállapotban volt, amely közepes fokban korlátozta abban, hogy felismerje cselekményének veszélyességét a társadalomra. Továbbá a büntetlen előéletet, az eljárás során tanúsított megbánó magatartást és azt, hogy az emberölés bűntette kísérleti szakban megrekedt.

A döntés nem jogerős. Az ügyészség ugyan tudomásul vette az ítéletet és a vádlott sem élt fellebbezéssel, a vádlott védője azonban a büntetés enyhítése iránt fellebbezett, így az ügy másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

Kezdőlap    Bűnügyek    Meg akarta ölni lányát és magát is, börtön várhat rá

börtön

robbantás

ház

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Euró klubtagság nélkül: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán, Koszovó és Montenegró eurótörténete

Euró klubtagság nélkül: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán, Koszovó és Montenegró eurótörténete
Az euróövezetbe elvileg szigorú felvételi vizsgán át vezet az út. Az infláció, a hiány, az államadósság, az árfolyam-stabilitás mind rendben kell, hogy legyen. Mégis vannak olyan államok, amelyek eurót használnak anélkül, hogy ezeket az elvárásokat kipipálták volna. Andorra, Monaco, San Marino és Vatikán szerződéssel kapott különleges státuszt, Koszovó és Montenegró viszont válsághelyzetben, egyoldalúan vezette be az eurót. Ugyanaz a pénz forog náluk, mint mondjuk Németországban, de egészen más történet áll a pénzük mögött.
Új végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszer jön – itt vannak a friss kormánydöntések

Új végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszer jön – itt vannak a friss kormánydöntések

Államilag ellenőrzött végrehajtói rendszer, bírósági kontroll alá kerülő felszámolási eljárások, egyszerűbb és olcsóbb közjegyzői eljárások jöhetnek. Döntött a kormány azbeszt-ügyben, az atomerőmű ügyében, a kormányzati gépkocsikkal és az állami célokra használt honvédségi repülők használatával kapcsolatban is. Elhangzott: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést, mert 286 milliárd forint maradt ki az NGM-nél a betervezett fizetendő tételek közül.
 

Kinevezte a közigazgatási államtitkárokat Sulyok Tamás, többségben a nők

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart kedd reggel

Ezzel a módszerrel sikerült gyorsan lezárni az azbesztporos kavicsot Szombathelyen

A kormányhoz fordultak civil szervezetek, a környezetvédelmi tárca hatásköreiről van szó

Gulyás Gergely: ilyenre 1990 óta nem volt példa

Republikon: teljesen felborult Orbán Viktor és Magyar Péter megítélése

Egy elhíresült mondattal reagált Magyar Péter Havasi Bertalan feljelentésére

Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert

Nyílt levelet írt Magyar Péternek a Nobel-díjas Krausz Ferenc

VIDEÓ
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.19. kedd, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani

Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani

Zajlik a hatalomátvétel: a napokban történik meg az új minisztériumok apparátusának felállítása, egyre több államtitkári név ismert. Hétfőre Magyar Péter ismét kormányülés összehívását lengette be, így várhatóan több fontos bejelentésre számíthatunk a kabinettől. Orbán Anita arról adott hírt, hogy tárgyalások kezdődnek a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezésére Ukrajnával. Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban arról beszélt, hogy nem tervez lemondani a tisztségéről, mire Magyar Péter újra távozásra szólította fel. Balásy Gyula két, az államnak felajánlott kommunikációs cégéről kiderült, hogy végrehajtás indult ellenük, Varga Mihály pedig kijelentette, hogy a jegybank partner lesz a kormánnyal az euró bevezetésében. A fejleményekről folyamatosan tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő bizniszt kezdett a Trump-család: hihetetlen, mit sóznak a rajongókra vagyonokért

Elképesztő bizniszt kezdett a Trump-család: hihetetlen, mit sóznak a rajongókra vagyonokért

Hosszú hónapok csúszása után állítólag ezen a héten megkezdődik a Trump-telefonok kiszállítása.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he called off new Iran attack at request of Gulf states

Trump says he called off new Iran attack at request of Gulf states

The US president says he is holding off on a US attack planned for Tuesday as "serious negotiations are now taking place".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 18. 10:16
Lángra gyújtotta volt élettársa házát, most aztán gondolkodhat tettén
2026. május 18. 10:04
Megtébolyodott a potyautas: ordibált, köpködött és rugdosódott
×
×