Meg akarta ölni lányát és magát is, börtön várhat rá

Nem jogerősen hét év börtönre ítélte a Szolnoki Törvényszék azt a nőt, aki tavaly gázrobbanást idézett elő szelevényi házában, hogy végezzen magával és kilencéves kislányával; a gyerek súlyosan megégett - közölte a bíróság sajtóosztálya hétfőn.

A Szolnoki Törvényszék 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és közveszélyokozás bűntette miatt ítélte el a nőt.

A nő a gázcsöveket elfűrészelve és a konyhai gáztűzhely szabályozó gombját nyitott állapotba helyezve idézett elő gázrobbanást, amelyben az épület kigyulladt és összedőlt. A nőt és gyerekét a tűzoltók mentették ki a romok közül. A gyerek nyolc napon túl gyógyuló életveszélyes sérüléseket szenvedett. Halálát az idejében érkező egészségügyi ellátás, valamint az azt követő komplex, intenzív terápiás kezelés hárította el.

A bizonyítási eljárás eredményeként a bíróság megállapította, hogy a nő nem tervelte ki előzetesen tettét, hanem hirtelen elhatározásból cselekedett, amit családi, magánéleti, egzisztenciális válsága váltott ki.

A törvényszék a büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként értékelte, hogy a nő a cselekmény elkövetésekor beszűkült tudatállapotban volt, amely közepes fokban korlátozta abban, hogy felismerje cselekményének veszélyességét a társadalomra. Továbbá a büntetlen előéletet, az eljárás során tanúsított megbánó magatartást és azt, hogy az emberölés bűntette kísérleti szakban megrekedt.

A döntés nem jogerős. Az ügyészség ugyan tudomásul vette az ítéletet és a vádlott sem élt fellebbezéssel, a vádlott védője azonban a büntetés enyhítése iránt fellebbezett, így az ügy másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.