2026. április 21. kedd Konrád
Large shells, used for naval battles - Selective focus
Nyitókép: michaklootwijk/Getty Images

Olyan fegyverkezési verseny van, hogy már nem engedheti meg magának a nagy szigort Japán

Infostart / MTI

Jelentősen enyhíti több évtizede érvényben lévő fegyverexport-korlátozásait Japán, ami megnyitja az utat a halált okozó fegyverek külföldi értékesítése előtt - jelentették be kedden Tokióban.

Japán 1976-ban vezetett be általános exporttilalmat a védelmi eszközökre, de 2014-ben megnyitotta az utat az öt nem halálos kategóriába – mentés, szállítás, riasztás, felügyelet és aknamentesítés – tartozó katonai termékek külföldi értékesítése előtt. Mostantól Tokió eltörli az öt kategória szabályát, lehetővé téve a halált okozó védelmi felszerelések exportját.

„A védelmi felszerelések és technológiák átadására vonatkozó három alapelv és a kapcsolódó szabályok részleges felülvizsgálatának köszönhetően elvileg már lehetséges a védelmi felszerelések, köztük az összes késztermék átadásának engedélyezése” – nyilatkozta Kihara Minoru kormányszóvivő.

Takaicsi Szanae miniszterelnök, aki 2025 októberétől tölti be tisztségét, közölte, az új szabályozás lehetővé teszi Japánnak, hogy megerősítse védelmét, miközben ösztönzi a hazai fegyveripart, hogy az a gazdasági növekedés motorjává váljon.

„Ennek a módosításnak köszönhetően elvileg lehetővé válik az összes védelmi felszerelés exportja” – írta Takaicsi X-oldalán.

A döntés némi aggodalmat kelt a japán közvéleményben, ellenzői azzal vádolják Takaicsit, hogy aláássa a nemzetnek a második világháború vége óta fennálló határozottan pacifista hagyományait.

Takaicsi erre válaszul azt mondta: „békepárti nemzetként több mint 80 éve követett utunkhoz és alapelveinkhez való ragaszkodásunk teljesen változatlan marad”.

Japán betartja a nemzetközi exportellenőrzési normákat, még szigorúbb eseti vizsgálatokat fog végezni. Azok az országok juthatnak japán fegyverekhez, amelyek vállalják, hogy azokat az ENSZ Alapokmányának megfelelően használják – közölte.

Most kiderült, mi a legnagyobb probléma az amerikai gázzal: egyáltalán nem az, amire a legtöbben gondolnak

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 21.)

Iran says it has 'new cards' if fighting resumes, as status of peace talks remains unclear

