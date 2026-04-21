Olyan fegyverkezési verseny van, hogy már nem engedheti meg magának a nagy szigort Japán

Japán 1976-ban vezetett be általános exporttilalmat a védelmi eszközökre, de 2014-ben megnyitotta az utat az öt nem halálos kategóriába – mentés, szállítás, riasztás, felügyelet és aknamentesítés – tartozó katonai termékek külföldi értékesítése előtt. Mostantól Tokió eltörli az öt kategória szabályát, lehetővé téve a halált okozó védelmi felszerelések exportját.

„A védelmi felszerelések és technológiák átadására vonatkozó három alapelv és a kapcsolódó szabályok részleges felülvizsgálatának köszönhetően elvileg már lehetséges a védelmi felszerelések, köztük az összes késztermék átadásának engedélyezése” – nyilatkozta Kihara Minoru kormányszóvivő.

Takaicsi Szanae miniszterelnök, aki 2025 októberétől tölti be tisztségét, közölte, az új szabályozás lehetővé teszi Japánnak, hogy megerősítse védelmét, miközben ösztönzi a hazai fegyveripart, hogy az a gazdasági növekedés motorjává váljon.

„Ennek a módosításnak köszönhetően elvileg lehetővé válik az összes védelmi felszerelés exportja” – írta Takaicsi X-oldalán.

A döntés némi aggodalmat kelt a japán közvéleményben, ellenzői azzal vádolják Takaicsit, hogy aláássa a nemzetnek a második világháború vége óta fennálló határozottan pacifista hagyományait.

Takaicsi erre válaszul azt mondta: „békepárti nemzetként több mint 80 éve követett utunkhoz és alapelveinkhez való ragaszkodásunk teljesen változatlan marad”.

Japán betartja a nemzetközi exportellenőrzési normákat, még szigorúbb eseti vizsgálatokat fog végezni. Azok az országok juthatnak japán fegyverekhez, amelyek vállalják, hogy azokat az ENSZ Alapokmányának megfelelően használják – közölte.