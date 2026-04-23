Boris Pistorius újonnan kinevezett védelmi miniszter a berlini védelmi minisztérium előtt tartott beiktatási ünnepségen 2023. január 19-én. Pistorius elődje, Christine Lambrecht január 16-án jelentette be távozását.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Kiderült, hogyan fejlesztik a Bundeswehrt Európa legerősebb hagyományos hadseregévé

Infostart

Az elrettentés, a hadműveleti készenlét és a NATO-kötelezettségek teljesítése jelentik a meghatározó irányelveket a Bundeswehr, illetve az ország katonai stratégiájában, amely nem csak új, de az első ilyen jellegű dokumentum Németország történetében. Az előterjesztő Boris Pistorius védelmi miniszter szerint a világ veszélyesebbé vált, és a legfőbb fenyegetést Oroszország jelenti.

Boris Postorius szociáldemokrata védelmi miniszter minderről előbb a Bundestag védelmi bizottságát tájékoztatta, majd a nyilvánosságot is.

„El kell fogadnunk, hogy a béke, a szabadság, a jólét és a tolerancia már nem adottságok, hanem meg kell védenünk azokat” – fogalmazott a miniszter.

Pistorius vázolta, miként kell reagálnia Németországnak a konkrét, mindenekelőtt a orosz fenyegetésekre az egyre bizonytalanabb globális helyzetben. Utalt arra, hogy a német hadseregnek nem csupán nagyobbá, de gyorsabban bevethetővé kell válnia.

A miniszter szerint

a Bundeswehrt Európa legerősebb hagyományos hadseregévé kell fejleszteni.

Ez utóbbit erősíti meg a célkitűzés, amely szerint 2035-re

  • az aktív katonák száma 260 ezerre,
  • a tartalékosoké pedig 200 ezerre emelkedne.

A katonai stratégia a fő hangsúlyt a Oroszország általi fenyegetések elhárítására helyezi.

A már előzetesen is kiszivárgott dokumentum szerint a Vlagyimir Putyin elnök vezette Oroszország újrafegyverkezéssel készül a NATO-val való konfrontációra, a katonai erő alkalmazását legitim eszköznek tekinti érdekeinek érvényesítésére. Célja a szövetségen belüli kohézió gyengítése, illetve az orosz befolyási övezet kiterjesztése Európában. Utal arra, hogy

Oroszország szándékosan „hibrid módszereket” is alkalmaz, azaz a kémtevékenység, a szabotázs és a dezinformációs kampány már nem minősíthető marginális tevékenységnek.

A minisztérium által kidolgozott koncepció ennek jegyében határozza meg a fegyveres erők jövőbeli szervezetét, felépítését és méretét, amit sajátos kifejezéssel „képességprofilnak” nevez.

A cél az, hogy a Bundeswehrt Európa legerősebb hagyományos hadseregévé fejlesszék. Ennek állomásaiként rövid távon növelni kell a védelmi, illetve az állóképességet, középtávon az általános képességeket. Hosszú távra pedig a fő cél a technológiai fölény elérése.

Pistorius szerint tanulni kívánnak Ukrajnától is, amely már élesben is megtapasztalta a harcokat.

A Bundeswehrtől ugyanakkor elvárják, hogy felgyorsítsa a legkorszerűbb hadviselési képességek, illetve innovációk alkalmazását.

Ennek kapcsán a stratégiai dokumentum kiemelte a nagy hatótávolságú precíziós fegyverek és a légvédelmi rendszerek fontosságát, és a legkorszerűbb technológiák, így a mesterséges intelligencia, a kvantumszámítás és a robotika fejlesztését, illetve alkalmazását.

Kiderült, hogyan fejlesztik a német Bundeswehrt Európa legerősebb hagyományos hadseregévé
Az elrettentés, a hadműveleti készenlét és a NATO-kötelezettségek teljesítése jelentik a meghatározó irányelveket a Bundeswehr, illetve az ország katonai stratégiájában, amely nem csak új, de az első ilyen jellegű dokumentum Németország történetében. Az előterjesztő Boris Pistorius védelmi miniszter szerint a világ veszélyesebbé vált, és a legfőbb fenyegetést Oroszország jelenti.
