Oroszország szomszédja NATO-atomfegyvereket engedhet be

A finn kormány törvénymódosítást nyújtott be a parlamentnek, amely feloldaná a nukleáris fegyverek behozatalára és tárolására vonatkozó tilalmat – írta meg a Portfolio a Militarnyi információi alapján.

Amennyiben elfogadják a jogszabálymódosítást, akkor a nukleáris fegyverek behozatala, tranzitja, karbantartása és tárolása is lehetővé válna Finnország területén. A törvénymódosítások nyomán emellett a NATO nukleáris fegyvereket hordozó repülőgépei be is léphetnének a finn légtérbe. A fegyverszállítmányok szabadon áthaladhatnának az ország területén – olvasható a cikkben. A védelmi tárca szerint a lépés célja a jogi akadályok felszámolása Finnország védelmi képességének erősítésének és a teljes körű NATO-tagságnak érvényesítése céljából. Arról nincsen információ, hogy a következő lépés az atomfegyverek tartós befogadása lenne-e.

Hozzáteszik, hogy jelenleg a hatályos finn jogszabályok szigorúan tiltanak minden tevékenységet, amely az atomfegyverekkel kapcsolatos. Ezeket a rendelkezéseket az 1980-as években vezették be, céljuk a Szovjetunió megnyugtatása volt. Emellett azt is el akarták érni, hogy Finnország akkor még semleges államként kimaradjon a hidegháborús fegyverkezési versenyből. A NATO-csatlakozás óta viszont az atomfegyvermentes státusz megnehezítette a szövetségen belüli közös tervezést és a hadgyakorlatokat.