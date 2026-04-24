2026. április 24. péntek György
Atomfegyverek.
Nyitókép: Getty Images / zpagistock,

Oroszország szomszédja NATO-atomfegyvereket engedhet be

Az 1980-as évek óta van érvényben a nukleáris fegyverek behozatalára és tárolására vonatkozó tilalom az országban.

A finn kormány törvénymódosítást nyújtott be a parlamentnek, amely feloldaná a nukleáris fegyverek behozatalára és tárolására vonatkozó tilalmat – írta meg a Portfolio a Militarnyi információi alapján.

Amennyiben elfogadják a jogszabálymódosítást, akkor a nukleáris fegyverek behozatala, tranzitja, karbantartása és tárolása is lehetővé válna Finnország területén. A törvénymódosítások nyomán emellett a NATO nukleáris fegyvereket hordozó repülőgépei be is léphetnének a finn légtérbe. A fegyverszállítmányok szabadon áthaladhatnának az ország területén – olvasható a cikkben. A védelmi tárca szerint a lépés célja a jogi akadályok felszámolása Finnország védelmi képességének erősítésének és a teljes körű NATO-tagságnak érvényesítése céljából. Arról nincsen információ, hogy a következő lépés az atomfegyverek tartós befogadása lenne-e.

Hozzáteszik, hogy jelenleg a hatályos finn jogszabályok szigorúan tiltanak minden tevékenységet, amely az atomfegyverekkel kapcsolatos. Ezeket a rendelkezéseket az 1980-as években vezették be, céljuk a Szovjetunió megnyugtatása volt. Emellett azt is el akarták érni, hogy Finnország akkor még semleges államként kimaradjon a hidegháborús fegyverkezési versenyből. A NATO-csatlakozás óta viszont az atomfegyvermentes státusz megnehezítette a szövetségen belüli közös tervezést és a hadgyakorlatokat.

Vihart kavart Berlinben az egykori iráni sah fiának látogatása

Nem épp szívélyes fogadtatásban részesült Berlinben az iszlamista ajatollahok által 1979 elején megbuktatott iráni sah fia, akit egy tüntető még le is öntött. Mohammad Reza Pahlavi annak idején családjával az Egyesült Államokba menekült. Iránban az iszlám rendszer regnálása azóta is tart, az országban ugyanakkor felerősödtek a megdöntését célzó tüntetések, amiket a rezsim vérbe fojtott – most viszont véres háborúban védi magát Amerika és Izrael ellen.
