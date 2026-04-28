2026. április 28. kedd Valéria
Turisták a hóesésben a moszkvai Vörös téren 2026. április 27-én, miután reggelre virradóan hó és havas esõ hullott a térségben. A havazás az orosz fõváros körzetében fennakadást okozott a légi, a vasúti és a városi tömegközlekedésben. Szentpétervár körzetében légvezetékekere zuhanó fákat döntött ki a viharos szél, a Roszszetyi Lenenergo villamosenergia-szolgáltató nagy erõkkel dolgozik az elektromos hálózatban keletkezett károk helyreállításán.
Most Oroszország fővárosa is megtanulja, milyen egy „rendes” áramkimaradás

Az utolsó hasonló tavasz, amikor ilyen kedvezőtlen körülmények voltak, és áprilisban havazott, 1987-ben volt Oroszországban.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, hótakaró borította be Moszkvát a vasárnap éjszaka kezdődött havazás és havas esőzés következtében. A zord időjárás az orosz főváros körzetében fennakadást okozott a légi, a vasúti és a városi tömegközlekedésben is.

Kedd reggel a Roszszetyi áramszolgáltató azt közölte, hogy az elmúlt fél évszázad legnagyobb április végi havazása ideiglenes áramkimaradásokat okozott a moszkvai régió déli és keleti részén, valamint Oroszország középső régióiban.

A villamosvezeték-szakadások a moszkvai, a leningrádi, a pszkovi, a tveri, a tulai, a kalugai és a rjazanyi régióban okoztak károkat az elektromos hálózatban. Kedd reggelre a Roszszetyi 753 brigádot 2200 fővel és 832 műszaki eszközt vezényelt ki az áramellátás helyreállítására.

Tavaly május elején egy havazással és erős széllel járó ciklon az utóbbi évtizedek legnagyobb áramkimaradásait okozta Moszkva környékén, elsősorban a régió északnyugati részén. Akkor 760 település maradt áramszolgáltatás nélkül, és 4400 ezer alállomás áramellátása szűnt meg.

Az Izvesztyija című lap szerint

a fagyok és az ítéletidő miatt el kell halasztani a vetést Oroszországban, ami terméskiesés kockázatával jár.

Egyes régiókban a rendkívül sok csapadék miatt felázott a talaj, emiatt a vetés előtti előkészítése több mint kéthetes késésben van. A lap szerint különösen kedvezőtlen időjárási helyzet alakul ki a Központi, a Volga-menti és részben a Déli szövetségi körzetben.

„Az utolsó hasonló tavasz, amikor ilyen kedvezőtlen körülmények voltak, és áprilisban havazott, 1987-ben volt. Jelenleg szinte minden régióban nehézségek vannak Közép-Oroszországban, sőt a Volga-vidéken is” – nyilatkozott Nyikita Tokmakov voronyezsi gazda a lapnak.

moszkva

havazás

vetés

áramkimaradás

A leendő miniszterelnök szerint a „magyar érdekeket eláruló" Szijjártó Péter nem lehet az Országgyűlés alelnöke.
 

A globális minimumadó sok vállalat számára nem jelent tényleges adófizetési kötelezettséget, miközben jelentős adminisztratív terhet ró rájuk – mondja Sánta Miklós, az EY adótanácsadói üzletágának partnere. Míg szerinte az ügyfelek mintegy 85 százaléka egyáltalán nem fizet kiegészítő adót, addig a rendszer bonyolultsága és költségei egyre komolyabb problémát jelentenek. Craig A. Hillier, az EY globális nemzetközi adó- és tranzakciós szolgáltatások vezetője ezzel párhuzamosan azt állítja, hogy a „globális" minimumadó valójában nem globális, és inkább az adóverseny korlátozásáról szól, mint a az adóalaperózió elleni fellépésről.

A bankok minél korábban szeretnék megszerezni a jövő ügyfeleit, ezért sok esetben jóváírásokkal és akciókkal ösztönzik a számlanyitást.

Investigators say the 31-year-old California man wanted to kill as many high-level officials as possible.

2026. április 28. 09:57
Bizalmat javasol az Európai Néppárt az új magyar kormánynak
2026. április 28. 09:27
Kis-Benedek József: több ügynök kellett volna Donald Trump védelmére
