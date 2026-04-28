Bizalmat javasol az Európai Néppárt az új magyar kormánynak

A politikus üdvözölte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök szerdán Brüsszelbe látogat. Hangsúlyozta, Európa részéről a fő üzenet az kell legyen, hogy látják az új kormány felkészültségét és szándékát a változtatásokra.

Weber rámutatott: az új magyar vezetés kétharmados parlamenti többséggel rendelkezik, ami erős politikai felhatalmazást jelent.

Kiemelte, hogy a brüsszeli látogatás is azt mutatja, hogy „nincs vesztegetni való idő”, és az új magyar vezetés azonnal fel kívánja venni a kapcsolatot az uniós intézményekkel.

Cikkünk frissül.