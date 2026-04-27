Rekordot rekordra halmoz Michael Jackson

A Variety cikke szerint az eddigi rekorder a 2015-ös Straight Outta Compton című film volt az életrajzi műfajban 60 millió dolláros belföldi nyitóhétvégével, ez az alkotás szintén zenei témájú, a N.W.A rapegyüttes tagjairól szól.

A nemzetközi színtéren a film ugyancsak felülmúlta az addigi rekorder, a Christopher Nolan rendezte Oppenheimer 174 milliós első hétvégéjét.

A műfaj történetében a legjövedelmezőbb film szintén a 2023-as Oppenheimer máig összesen 975 millió dolláros bevétellel.

A Lionsgate stúdió produkciója egyben az év második legjövedelmezőbb amerikai nyitóhétvégéjét is elkönyvelhette a szintén áprilisban bemutatott Super Mario Galaxis: A film 131 milliós bevétele mögött.

A Michael című filmet Antoine Fuqua, a Kiképzés és A védelmező-trilógia alkotója rendezte közel 200 millió dolláros költségvetésből,

a „pop királyát” Michael Jackson unokaöccse, Jaafar Jackson formálja meg.

A 2009-ben elhunyt, sokszoros Grammy-díjas popsztár szüleit Colman Domingo és Nia Long játsszák.