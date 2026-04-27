INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Jen Pej-ming kínai művész alkotását nézi egy férfi a Michael Jackson: On the Wall című kiállításon a párizsi Grand Palais múzeumegyüttesben 2018. november 21-én. A néhai popzenész életművét és a kultúrára gyakorolt hatását bemutató tárlat számos képzőművész közreműködésével valósult meg, és november 23. és 2018. február 14. között látogatható.
Rekordot rekordra halmoz Michael Jackson

Az észak-amerikai mozikasszáknál 97 millió dolláros, világszerte pedig összesen 217 millió dolláros (67,5 milliárd forintos) bevételt könyvelhetett el a hétvégén a „pop királyáról” szóló, Michael című film, ami rekord az életrajzi alkotások mezőnyében.

A Variety cikke szerint az eddigi rekorder a 2015-ös Straight Outta Compton című film volt az életrajzi műfajban 60 millió dolláros belföldi nyitóhétvégével, ez az alkotás szintén zenei témájú, a N.W.A rapegyüttes tagjairól szól.

A nemzetközi színtéren a film ugyancsak felülmúlta az addigi rekorder, a Christopher Nolan rendezte Oppenheimer 174 milliós első hétvégéjét.

A műfaj történetében a legjövedelmezőbb film szintén a 2023-as Oppenheimer máig összesen 975 millió dolláros bevétellel.

A Lionsgate stúdió produkciója egyben az év második legjövedelmezőbb amerikai nyitóhétvégéjét is elkönyvelhette a szintén áprilisban bemutatott Super Mario Galaxis: A film 131 milliós bevétele mögött.

A Michael című filmet Antoine Fuqua, a Kiképzés és A védelmező-trilógia alkotója rendezte közel 200 millió dolláros költségvetésből,

a „pop királyát” Michael Jackson unokaöccse, Jaafar Jackson formálja meg.

A 2009-ben elhunyt, sokszoros Grammy-díjas popsztár szüleit Colman Domingo és Nia Long játsszák.

Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Fontos, hogy az alakuló ülés napján turisták nem látogathatják az épületet. Ez rendhagyó módon egy szombati nap lesz, és már aznap megszavazhatják Magyar Pétert miniszterelnöknek. A Kossuth téren a Tisza ünneplést hirdetett.
 

Váratlan fordulat a fegyverkezésben: óriások helyett egy apró startup szállítja az amerikaiak legújabb csúcsfegyverét

Váratlan fordulat a fegyverkezésben: óriások helyett egy apró startup szállítja az amerikaiak legújabb csúcsfegyverét

Az amerikai haditengerészet 105 millió dolláros szerződést kötött a kaliforniai Castelion vállalattal. A megállapodás célja a Blackbeard hiperszonikus csapásmérő rakéta F/A-18-as vadászbombázókra történő integrációjának folytatása. A fegyverrendszer 2027-ben érheti el a kezdeti műveleti képességet. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok repülőgép-hordozói mobil hiperszonikus indítóplatformokká válnak - közölte az Army Recognition.

Itt a kormány bejelentése, emelkedik a nyugdíjkorhatár: rengetegen esnek el a kedvezményektől, átfogó reform kell

Itt a kormány bejelentése, emelkedik a nyugdíjkorhatár: rengetegen esnek el a kedvezményektől, átfogó reform kell

Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

