„Az emberiség legnagyobb tömeges ellenséggyilkolása zajlik” – megmutatta a háború kulissztitkait az ukránok magyar származású drónparancsnoka

Az ukrán hadsereg drónegységének parancsnoka azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a következő időszakban még több drónnal támadják majd Oroszországot, és azt is hozzátette, hogy a csapások 30 százalékának tartósan a katonai élőerőt kell érnie – írja a Telex.

A kárpátaljai felmenőkkel is rendelkező Robert Brovdi szerint Oroszországon belül 1500–2000 kilométerre már nem létezik békés hátország, ezért „a szabadságszerető ukrán madár oda repül, amikor és ahová csak akar”. Robert Brovdi egysége a teljes ukrán hadsereg 2 százalékát teszi ki, de a parancsnok állítása szerint ők felelősek az összes megsemmisített orosz célpont egyharmadáért. Saját veszteségeiket kevesebb mint 1 százalékra becsülte évente.

A BBC riportja szerint az ungvári származású Robert Brovdi egy mélyen a föld alatt található titkos helyről irányítja a légi háborút. A parancsnok elárulta: a múlt héten egy tucat orosz FSZB-tisztet támadtak meg a megszállt kelet-ukrajnai területeken, továbbá több energetikai létesítményre is csapást mértek Oroszországban.

Ellenőrzés céljából minden légicsapásról felvételt készítenek, majd kielemzik és naplózzák is az egyes akciókat.

Az ukrán drónegységek parancsnoka korábban gabonakereskedő volt, illetve mellette műgyűjtéssel is foglalkozott. A teljes körű orosz invázió megindítása előtt jelentkezett az ukrán hadseregbe. A kezdetekben a Területi Védelmi Erőknél szolgált, Bahmut ostrománál is harcolt. Robert Brovdi az interjúban felidézte azt is, hogy Herszonnál vált számára világossá, milyen lehetőségek rejlenek a drónhadviselésben. Eszébe jutott ugyanis, hogy régebben milyen játékdrónokat vásárolt a gyermekeinek.

Robert Brovdi később FPV drónokat kezdett el használni az egységénél, amelyeket be tudtak iránytani az orosz állások fölé, így pedig élő képeket tudtak közvetíteni egy közeli tüzérségi csapatnak, ami lehetővé tette számukra a támadást. Néhány hónap elteltével az egység már saját drónokat épített, amelyeket lőszerrel és robbanóanyagokkal szereltek fel,

a 414. dandárt pedig onnantól kezdve Magyar Madarai néven kezdték el emlegetni.

Robert Brovdi jelenlegi stratégiája nemcsak a nagy hatótávolságú csapásokra összpontosít, hanem arra is, hogy csökkentsék Oroszország élőerőbeli előnyét. Az egysége közvetlen parancsot kap, hogy havonta több ellenséges katonát öljenek meg, mint amennyit Oroszország toborozni tud. „A dróntámadások 30 százalékának katonai személyzet ellen kell irányulnia. Nevezhetjük ezt gyilkos tervnek is. Jelenleg túlteljesítjük az elvárást” – fogalmazott a parancsnok. Mint mondta, minden egyes katona halálát videóval kell bizonyítani, máskülönben nem számít bele a statisztikába.

„Az emberiség történetének legnagyobb tömeges ellenséggyilkolása zajlik ebben a szobában”

– mondta Robert Brovdi, aki megmutatta a föld alatt található titkos bázis egyes helyiségeit a BBC tudósítójának. Arra is kitért, hogy az orosz csapatok messze a saját határaikon túl vannak. „Putyin küldte őket, aki el akarja pusztítani a nemzetünket. Ha nem öljük meg őket, akkor ők ölnek meg minket. Ez itt mindenki számára teljesen világos” – tette hozzá.

Elismerte az ukrán utánpótlással kapcsolatos problémákat, de éppen ezért az a céljuk, hogy több orosz katonával végezzenek havonta, mint amennyit bevonultatnak. „Ez több mint 30 ezer ember minden hónapban” – jelentette ki, és hozzátette, hogy már negyedik hónapja tartják ezt a célszámot.