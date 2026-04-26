Az elfogott merényló, 31 éves informatikai tanár.
Nyitókép: Donald Trump közösségi oldala

Ki támadt Donald Trumpra, ez tudható eddig a merénylőről

Infostart

Az amerikai hatóságok azonosították a szombat esti Fehér Házi Tudósítói Vacsorán történt lövöldözés elkövetőjét. A gyanúsított a 31 éves Cole Tomas Allen, egy kaliforniai mérnök és pedagógus, aki ellen már meg is történtek az első vádemelések.

Cole Tomas Allen a kaliforniai Torrance városában él. Kiemelkedő tudományos háttérrel rendelkezik - írja a Reuters.

2017-ben gépészmérnöki diplomát szerzett a világhírű Caltech (California Institute of Technology) egyetemen, 2025-ben pedig számítástechnikai mesterdiplomát a California State University-Dominguez Hills intézményben. Egyes források szerint korábban a NASA-nál is részt vett kutatói ösztöndíjprogramban.

Független játékfejlesztőként és részmunkaidős tanárként dolgozott. A C2 Education magánoktatási központban 2024 decemberében a „Hónap Tanára” címmel tüntették ki. Korábban gépészmérnökként is tevékenykedett egy dél-pasadenai technológiai cégnél.

A hatóságok szerint Allen a Washington Hilton szálloda vendégeként tartózkodott a helyszínen, ahol a gálavacsorát rendezték.

A gyanúsított nemcsak egy vadászpuskával, hanem egy maroklőfegyverrel és több késsel is fel volt fegyverkezve.

A férfi áttört egy biztonsági ellenőrzőponton a hotel aulájában, és tüzet nyitott a Titkosszolgálat ügynökeire. A hatóságok viszonozták a tüzet, majd az ügynököknek sikerült leteperniük és megbilincselniük a férfit.

Egy titkosszolgálati ügynök megsérült a lövöldözésben, de a golyóálló mellényének köszönhetően állapota stabil. Magát a gyanúsítottat nem érte lövés, jelenleg kórházban vizsgálják az állapotát.

Jogi következmények és reakciók

A District of Columbia szövetségi ügyészsége már bejelentette az első vádpontokat: szövetségi tisztviselő elleni támadás veszélyes fegyverrel, valamint fegyveres erőszakos bűncselekmény elkövetése. A bírósági eljárás várhatóan hétfőn veszi kezdetét, ahol további vádemelésekre lehet számítani.

Donald Trump az incidens utáni sajtótájékoztatóján „magányos farkasnak” nevezte a támadót, és közölte, hogy az FBI már megkezdte a gyanúsított kaliforniai otthonának átkutatását.

Az indíték egyelőre ismeretlen, a nyomozók vizsgálják Allen közösségi médiás aktivitását és korábbi kapcsolatait.

A Washingtonban tartózkodó emberek és a gála résztvevői közül senki más nem sérült meg, de a rendezvényt a biztonsági protokoll miatt felfüggesztették.

