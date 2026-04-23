2026. április 23. csütörtök Béla
Young beautiful blonde caucasian woman smiling happy outdoors on a sunny day using handfan for hot weather
Nyitókép: AaronAmat/Getty Images

Riadót fújtak a világ legnépesebb országában

Infostart / MTI

Hőségriadót léptettek életbe Indiában szerdán, a hőhullámok az ország meteorológiai intézetének figyelmeztetése szerint elsősorban az ország északi és északnyugati részét érintik, ahol az elkövetkezendő három napban akár 45 Celsius-fokot is mérhetnek.

Az intézet azt közölte, a helyzet elsősorban Mahárástra, Madhja Prades és Uttar Prades állam egyes részeiben lehet különösen súlyos.

Az érintett térségben lakókat arra kérték, hogy ebben az időszakban lehetőség szerint ne tartózkodjanak túl hosszú ideig a szabadban és igyanak sok folyadékot.

Az április 18-án indult hőhullámok Újdelhit is elérték, a hőmérő higanyszála pedig várhatóan nemsokára az ország keleti és középső részén is emelkedik. Mostanáig a legmagasabb hőmérsékletet, 44,4 Celsius fokot az Uttar Pradesben található Prajágrádzsban (Allahabad) mérték.

A meteorológiai intézet szerint a hőség a fővárosban és a környező államokban a hónap végéig mindenképpen kitart.

Az utóbbi években Indiából egyre hosszabb és forróbb nyarakat jelentettek. A magas hőmérséklet komoly kihívások elé állította a közegészségügyi hatóságokat, és megnőtt a halálozási ráta is. Az Indiai Betegeségmegelőző Központ (NCDC) 2015 és 2022 között összesen 3812, a hőséggel összefüggő halálesetet jelentett.

Kiderült, hogyan fejlesztik a német Bundeswehrt Európa legerősebb hagyományos hadseregévé
Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Meglepő bejelentést tettek az amerikai kutatók: ez a népszerű védőoltás felér a dohányzás abbahagyásával

Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI

US says no time frame for ending war, as Iran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

