Riadót fújtak a világ legnépesebb országában

Az intézet azt közölte, a helyzet elsősorban Mahárástra, Madhja Prades és Uttar Prades állam egyes részeiben lehet különösen súlyos.

Az érintett térségben lakókat arra kérték, hogy ebben az időszakban lehetőség szerint ne tartózkodjanak túl hosszú ideig a szabadban és igyanak sok folyadékot.

Az április 18-án indult hőhullámok Újdelhit is elérték, a hőmérő higanyszála pedig várhatóan nemsokára az ország keleti és középső részén is emelkedik. Mostanáig a legmagasabb hőmérsékletet, 44,4 Celsius fokot az Uttar Pradesben található Prajágrádzsban (Allahabad) mérték.

A meteorológiai intézet szerint a hőség a fővárosban és a környező államokban a hónap végéig mindenképpen kitart.

Az utóbbi években Indiából egyre hosszabb és forróbb nyarakat jelentettek. A magas hőmérséklet komoly kihívások elé állította a közegészségügyi hatóságokat, és megnőtt a halálozási ráta is. Az Indiai Betegeségmegelőző Központ (NCDC) 2015 és 2022 között összesen 3812, a hőséggel összefüggő halálesetet jelentett.