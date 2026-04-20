Tömeges dróntámadás ért egy fekete-tenger-parti várost

A kormányzó szerint tűz ütött ki a tengeri kikötőben, emellett számos lakó- és középület ablakai betörtek. A drónszilánkok becsapódásának helyszínén a mentőszolgálatok dolgoznak.

Tuapszéban olajfinomító működik. A kormányzó szerint a kikötő terminálján az előző, csütörtöki dróntámadás nyomán keletkezett tüzet szombatra sikerült eloltani.

Több dél-oroszországi repülőtéren forgalomkorlátozást vezettek be az éjjel.

A donyecki régióban lévő Horlivkában pilóta nélküli repülőgép támadott egy iránytaxi mikrobuszt, a jármű vezetője megsebesült.

Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 112 ukrán drónt semmisített meg hat orosz régió légterében, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger vizei felett -közölte az orosz védelmi minisztérium hétfő reggel.