2026. április 20. hétfő Tivadar
Dróncsapás.
Nyitókép: Anton Petrus / Getty Images

Tömeges dróntámadás ért egy fekete-tenger-parti várost

Infostart / MTI

Egy civil életét vesztette, egy másik pedig megsebesült az ukrán fegyveres erőknek a fekete-tengeri Tuapsze város ellen indított tömeges dróntámadása következtében - közölte Venjamin Kondratyjev, a Krasznodari terület kormányzója hétfőn a MAX messengeren.

A kormányzó szerint tűz ütött ki a tengeri kikötőben, emellett számos lakó- és középület ablakai betörtek. A drónszilánkok becsapódásának helyszínén a mentőszolgálatok dolgoznak.

Tuapszéban olajfinomító működik. A kormányzó szerint a kikötő terminálján az előző, csütörtöki dróntámadás nyomán keletkezett tüzet szombatra sikerült eloltani.

Több dél-oroszországi repülőtéren forgalomkorlátozást vezettek be az éjjel.

A donyecki régióban lévő Horlivkában pilóta nélküli repülőgép támadott egy iránytaxi mikrobuszt, a jármű vezetője megsebesült.

Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 112 ukrán drónt semmisített meg hat orosz régió légterében, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger vizei felett -közölte az orosz védelmi minisztérium hétfő reggel.

oroszország

ukrajna

dróntámadás

háború

fekete-tenger

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Folyamatosan közelednek az oroszok Donyeck ukrán oldali központja felé: tűzharc volt Szlovjanszktól alig 10 kilométerre, Fedorivka Druha térségében, az oroszok valószínűleg kisebb csapatokban próbálnak átszivárogni a védelmen. Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy szerinte Oroszország újabb mozgósítási hullámra készül, ennek előjele az, hogy korlátozzák folyamatosan az internethasználatot az országban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Nagyon fontos bejelentést tett az egészségügyről a Tisza politikusa: ez lesz a legelső lépése miniszterként

Július 1-jéig, a Semmelweis-napra leszerelik a kórházi arcfelismerő rendszereket - jelentette be Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter.

US navy attacks and seizes Iranian cargo ship, with peace talks due to take place in Pakistan

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, "our Navy ship stopped them right in their tracks by blowing a hole in the engineroom". The US has released footage of the attack.

