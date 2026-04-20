2026. április 20. hétfő Tivadar
Nyitókép: Pixabay

Megszállt egy iráni érdekeltségű teherhajót az amerikai haditengerészet, Irán nem örül

Infostart / MTI

Az iráni vezetés felháborodott az akción, nemes egyszerűséggel kalózkodásnak minősítette a dolgot.

Az Egyesült Államok haditengerészete megszállt egy iráni zászló alatt közlekedő teherszállító hajót az Ománi-öbölben, az akció miatt Teherán válaszlépéseket helyezett kilátásba, és elutasította az újabb tárgyalási fordulót Washingtonnal.

Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi platformon tett közlése szerint a TOUSKA nevű, mintegy 274 méter hosszú teherhajó figyelmen kívül hagyta az amerikai haditengerészet figyelmeztetéseit. Az USS Spruance romboló ezt követően a gépházra leadott lövésekkel mozgásképtelenné tette a hajót, amely jelenleg amerikai ellenőrzés alatt áll. Trump közlése szerint a TOUSKA amerikai szankciós listán szerepel feltételezett illegális tevékenységek miatt.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szerint a hajó az iráni Bandar-Abbász kikötője felé tartott, és a személyzet több mint hat órán át nem tett eleget a felszólításoknak.

Washington korábban korlátozásokat vezetett be az iráni kikötőkbe tartó és onnan kifutó hajóforgalomra; a CENTCOM szerint eddig legalább 25 kereskedelmi hajót fordítottak vissza.

Irán a történteket „fegyveres tengeri kalózkodásnak” minősítette. A Khatam al-Anbija, az iráni fegyveres erők egyik legfelsőbb műveleti parancsnoksága a Press TV beszámolója szerint közölte: az ország „hamarosan válaszolni fog” az amerikai akcióra.

Az incidens tovább rontotta a diplomáciai kilátásokat.

Az iráni állami hírügynökség, az IRNA jelentése szerint Teherán elutasítja az újabb tárgyalási fordulót, arra hivatkozva, hogy Washington „túlzó követeléseket”, „irreális elvárásokat” támaszt, folyamatosan változtatja álláspontját, miközben fenntartja az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. Az iráni vezetés ezt a fegyverszünet megsértésének tekinti.

Maszúd Pezeskján iráni elnök – aki telefonon egyeztetett Sehbahz Saríf pakisztáni miniszterelnökkel – kijelentette: az amerikai lépések „provokatív és jogellenes” cselekmények, amelyek aláássák a bizalmat. Hozzátette,

Irán kész megvédeni magát az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben.

Trump ugyanakkor közölte, hogy amerikai küldöttség – várhatóan J.D. Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner részvételével – hétfőn Iszlámábádba utazik tárgyalásokra, noha iráni részről ennek részvételét nem erősítették meg.

Az amerikai elnök egyúttal kilátásba helyezte: amennyiben Teherán nem fogadja el Washington ajánlatát, az Egyesült Államok „minden erőművet és hidat” megsemmisíthet Iránban. Nemzetközi jogi szakértők szerint a polgári infrastruktúra elleni támadások háborús bűncselekménynek minősülhetnek.

Folyamatosan közelednek az oroszok Donyeck ukrán oldali központja felé: tűzharc volt Szlovjanszktól alig 10 kilométerre, Fedorivka Druha térségében, az oroszok valószínűleg kisebb csapatokban próbálnak átszivárogni a védelmen. Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy szerinte Oroszország újabb mozgósítási hullámra készül, ennek előjele az, hogy korlátozzák folyamatosan az internethasználatot az országban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Július 1-jéig, a Semmelweis-napra leszerelik a kórházi arcfelismerő rendszereket - jelentette be Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter.

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, "our Navy ship stopped them right in their tracks by blowing a hole in the engineroom". The US has released footage of the attack.

