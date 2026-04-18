ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
2026. április 18. szombat
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy fotó a Gázai övezetből sérült, összedőlt épületekkel.
Nyitókép: Unsplash

Izrael területszerző háborút folytat – véli a török külügy

Infostart / MTI

„Izrael nem a saját védelmét akarja biztosítani, hanem további területeket akar szerezni; a Netanjahu-kormány erre csak ürügyként használja a biztonság kérdését.”

A török külügyminiszter azzal vádolta meg szombaton Izraelt, hogy a közel-keleti harcokat további területek megszerzésére akarja használni.

„Izrael nem a saját védelmét akarja biztosítani, hanem további területeket akar szerezni; a Netanjahu-kormány erre csak ürügyként használja a biztonság kérdését” – jelentette ki Hakan Fidan a dél-törökországi Antalyában megrendezett diplomáciai fórumon.

A tárcavezető kitért Libanonra és Szíriára is, és ama véleményének adott hangot, amely szerint Izrael ezen országok irányába próbál terjeszkedni.

„Ennek véget kell vetni” – szögezte le.

Fidan hétfőn azt vetette a zsidó állam szemére, hogy Törökországot tenné meg következő ellenségének, miután Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter „papírtigrisnek” nevezte a Recep Tayyip Erdogan elnök vezette Törökországot.

Az antalyai fórumon a külügyminiszter aggasztónak nevezte, hogy a közel-keleti háborúk megnehezítik az ukrajnai háborút lezárni hivatott diplomáciai törekvéseket, köztük Ankara igyekezetét az ügyben, és úgy vélte, hogy a közel-keleti feszültség reménybeli csillapodása után mihamarabb folytatni kell az ukrajnai rendezést.

Már 141 – Újabb parlamenti hely a Tisza Pártnak

Már 141 – Újabb parlamenti hely a Tisza Pártnak

Kifakadt a török külügyminiszter az USA elképzelései miatt

Kifakadt a török külügyminiszter az USA elképzelései miatt

Romboló hatással lehet a kontinensre az Egyesült Államok esetleges kivonulása az európai biztonsági rendszerből, különösen akkor, ha azt nem összehangoltan hajtják végre - jelentette ki a török külügyminiszter egy antalyai diplomáciai fórumon szombaton.

Kvíz: Tisztában vagy a tűzvédelem alapjaival? Kevesen tudják a jó választ mind a 10 kérdésre!

Kvíz: Tisztában vagy a tűzvédelem alapjaival? Kevesen tudják a jó választ mind a 10 kérdésre!

Ships report attacks after Iran closes Strait of Hormuz, as Trump says US 'won't be blackmailed'

Ships report attacks after Iran closes Strait of Hormuz, as Trump says US 'won't be blackmailed'

The UK's maritime security authority says the incidents took place off the coast of Oman, as Tehran says it closed the waterway in response to the continued US blockade of Iranian ports.

