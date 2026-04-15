Afrikában tesz látogatást a Szent Atya

A katolikus egyházfő a várakozások szerint szorgalmazni fogja az angol nyelvű régiókban zajló konfliktus lezárását, és csütörtökön elutazik a legnépesebb angol nyelvű városba, Bamendába, a kormányerők és a szakadár szervezetek közötti erőszak tűzfészkébe. A szeparatisták előző nap bejelentették, hogy a látogatás biztonságának biztosítása érdekében háromnapos tűzszünetet tartanak.

Algériából Kamerun felé tartva, a repülőgép fedélzetén az első amerikai pápa tiszteletet sürgetett minden ember számára, és kijelentette, hogy eddigi utazásai során megmutatkozott: fontos a párbeszéd folytatása a különböző közösségek között.

"Bár más a vallásunk, másképp imádkoznunk, másképpen élünk, együtt tudunk élni békében"

- mondta az egyházfő kétnapos algériai látogatásáról beszélve, ahol a muszlim többség mellett kis létszámban élnek katolikusok. Az Ágoston rendjéből megválasztott egyházfő Hippói Szent Ágostonra is hivatkozott. Azt mondta, hogy a 430-ban elhunyt szent "a különbözőségek ellenére egységet keresett minden ember között és tiszteletet minden ember számára".

Kamerunban a 30 millió lakos mintegy 37 százaléka katolikus, az egyház közvetítői szerepet tölt be. és kiterjedt kórház-, iskola- és jótékonysági intézményhálózatot működtet. XIV. Leó pápa a negyedik katolikus egyházfő, aki Kamerunba látogat, legutóbb - 2009-ben - XVI. Benedek volt az afrikai ország vendége.

A 70 éves pápa évtizedek óta a leghosszabb apostoli látogatásra vállalkozott.

Tizennyolc repülőúton majdnem 18 ezer kilométert tesz meg, tizenegy várost keres fel. Algéria és Kamerun után az útja Angolába és az Egyenlítői-Guineába vezet. XIV. Leó pápa afrikai körútjának legnépesebb eseménye várhatóan pénteken a kameruni tengerparti Doualában lesz, ahol az általa pontifikált misére a Vatikán szerint 600 ezer embert várnak.