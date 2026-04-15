2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
XIV. Leó pápa heti általános audienciájára érkezik a vatikáni Szent Péter téren 2025. december 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi

Afrikában tesz látogatást a Szent Atya

Infostart / MTI

Megérkezett afrikai körútjának második állomására, Kamerun fővárosába, Yaoundéba XIV. Leó pápa, ahol a tervek szerint találkozik a 93 éves Paul Biya elnökkel, és beszédet mond az ország vezetői előtt.

A katolikus egyházfő a várakozások szerint szorgalmazni fogja az angol nyelvű régiókban zajló konfliktus lezárását, és csütörtökön elutazik a legnépesebb angol nyelvű városba, Bamendába, a kormányerők és a szakadár szervezetek közötti erőszak tűzfészkébe. A szeparatisták előző nap bejelentették, hogy a látogatás biztonságának biztosítása érdekében háromnapos tűzszünetet tartanak.

Algériából Kamerun felé tartva, a repülőgép fedélzetén az első amerikai pápa tiszteletet sürgetett minden ember számára, és kijelentette, hogy eddigi utazásai során megmutatkozott: fontos a párbeszéd folytatása a különböző közösségek között.

"Bár más a vallásunk, másképp imádkoznunk, másképpen élünk, együtt tudunk élni békében"

- mondta az egyházfő kétnapos algériai látogatásáról beszélve, ahol a muszlim többség mellett kis létszámban élnek katolikusok. Az Ágoston rendjéből megválasztott egyházfő Hippói Szent Ágostonra is hivatkozott. Azt mondta, hogy a 430-ban elhunyt szent "a különbözőségek ellenére egységet keresett minden ember között és tiszteletet minden ember számára".

Kamerunban a 30 millió lakos mintegy 37 százaléka katolikus, az egyház közvetítői szerepet tölt be. és kiterjedt kórház-, iskola- és jótékonysági intézményhálózatot működtet. XIV. Leó pápa a negyedik katolikus egyházfő, aki Kamerunba látogat, legutóbb - 2009-ben - XVI. Benedek volt az afrikai ország vendége.

A 70 éves pápa évtizedek óta a leghosszabb apostoli látogatásra vállalkozott.

Tizennyolc repülőúton majdnem 18 ezer kilométert tesz meg, tizenegy várost keres fel. Algéria és Kamerun után az útja Angolába és az Egyenlítői-Guineába vezet. XIV. Leó pápa afrikai körútjának legnépesebb eseménye várhatóan pénteken a kameruni tengerparti Doualában lesz, ahol az általa pontifikált misére a Vatikán szerint 600 ezer embert várnak.

Magyarics Tamás: most az a kérdés, hogy Irán mennyire tudja megfélemlíteni az öböl menti arab országokat

Magyarics Tamás: most az a kérdés, hogy Irán mennyire tudja megfélemlíteni az öböl menti arab országokat
Az Egyesült Államok hétfőn megkezdte a Hormuzi-szoros iráni részeinek a blokádját – jelentette be az amerikai erők parancsnoksága a napokban. Magyarics Tamás külpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában ezzel összefüggésben azt mondta: az USA a többi között a nukleáris programok megszüntetését, a tengerszoros újranyitását, valamint a proxy terroristacsoportok támogatásának megszüntetését várja el Irántól.
 

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Lapinformációk szerint Orbán Viktor nem megy el a jövő heti ciprusi EU-csúcsra

VIDEÓ
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Iránykeresés jellemzi a nemzetközi tőkepiacokat, a befektetők arra várnak, hogy lesz-e áttörés az amerikai-iráni tárgyalásokban a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Az ázsiai tőzsdéken emelkedéseket lehetett látni reggel, míg Európában kis mozgásokat mutatnak az indexek a nap folyamán, kiváró álláspontra helyezkedtek a befektetők. A magyar tőzsdén még mindig a Tisza párt kétharmados győzelme mozgatja az árfolyamokat, míg hétfőn a blue-chipek emelkedtek nagyot, azokban kedden már kisebb korrekció volt, ma pedig a kezdeti emelkedés után lecsorgást láthattunk a BUX indexnél. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Miközben az ipar visszaesik, az akkumulátorgyártás látványosan erősödik - több alágazat viszont mélyen mínuszban van.

No further negotiations have been scheduled yet, the BBC understands, after the first round of talks last weekend ended without a deal.

2026. április 15. 19:32
Egészen más lesz a Colosseum környéke
2026. április 15. 19:20
Túlélte a hosszas tengeri hánykolódást, most mehet kényszermunkára
