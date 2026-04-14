2026. április 14. kedd Tibor
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orosz zászló lengedezik Kreml épületén.
Moszkva ismét üzent Magyar Péter kijelentéseire reagálva

Oroszország kölcsönösen hajlandó a Magyarországgal folytatandó párbeszédre – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Moszkvában.

Peszkov Magyar Péternek, Tisza párt miniszterelnök-jelöltjének arra a kijelentésére reagált, miszerint ha Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívná, válaszolna a hívásra, de ő maga nem szándékozik telefonálni.

„Egyelőre megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy, amennyire értjük, van hajlandóság a pragmatikus párbeszéd folytatására. Ebben az esetben bennünk megvan erre a kölcsönös hajlandóság” – mondta.

Magyarnak azt a kijelentését, miszerint Oroszország és Magyarország sohasem lesznek barátok, a Kreml szóvivője a Vesztyi hírszolgálatnak nyilatkozva így kommentálta:

„Különböző nyilatkozatokat hallottunk. Ő már korábban is kijelentette, hogy hajlandó tárgyalni Putyinnal, de (Oroszország és Magyarország) soha nem lesznek barátok. A politikában egy dolog, amikor még nem ülsz az ország vezetői székében, és tehetsz nyilatkozatokat. Amikor beleülsz abba a székbe, ott már más, mondjuk így, pragmatikusabb megközelítések jönnek.”

A sajtótájékoztatón arra a kérdésre válaszolva, hogy a Kreml hogyan fogadta a magyarországi választás győztesének első nyilatkozatait arról, hogy Magyarországon népszavazás tarthatnak Ukrajna uniós felvételéről, Peszkov a sajtótájékoztatón így fogalmazott:

„Várjuk meg, amíg megalakul az új magyar kormány, várjuk meg az első konkrét lépéseket.”

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Megszólalt az IMF Magyarországról: nehezen lesz ebből 2 százalékos növekedés

Megszólalt az IMF Magyarországról: nehezen lesz ebből 2 százalékos növekedés

A tavaly októberi 2,1%-ról 1,7%-ra rontotta a magyar gazdaságra vonatkozó növekedési előrejelzését kedden a Nemzetközi Valutaalap (IMF). A szervezet szakemberei szerint a folyó fizetési mérleg egyenlege a korábban vártnál rosszabb lehet, és magasabb lehet az infláció.

Tömeges felmondáshullám fenyeget: ezen a látszólag apró dolgon múlik, maradnak-e a magyar dolgozók

Tömeges felmondáshullám fenyeget: ezen a látszólag apró dolgon múlik, maradnak-e a magyar dolgozók

A rugalmas és hibrid munkavégzés ma már nem kényelmi kérdés, hanem a munkaerőpiac egyik kulcsa:

Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

High oil, gas and food prices could force growth to slow if the US-Israel conflict with Iran continues, the IMF says.

