2025. szeptember 30. kedd Jeromos
A dán fegyveres erők által közreadott kép a tenger felszínére törő buborékokról egy nagyjából egy kilométer átmérőjű körben az Oroszországból Németországba földgázt szállító Északi Áramlat-1 és az Északi Áramlat-2 földgázvezetékek szivárgása következtében a balti-tengeri Bornholm szigete előtt 2022. szeptember 27-én.
Nyitókép: MTI/AP/Dán fegyveres erők

Őrizetben egy Volodimir Z. nevű férfi az Északi Áramlat robbantása kapcsán

Infostart / MTI

Paprocki közölte, hogy védence jogi lépéseket fog tenni a kiadatása ellen azzal az indoklással, hogy az európai elfogató parancs nem hajtható végre ellene, mert hazája háborúban áll Oroszországgal.

Őrizetbe vettek kedden Lengyelországban egy ukrán állampolgárságú férfit, aki Németország gyanúja szerint búvárként részt vett az Északi Áramlat gázvezeték 2022-ben történt felrobbantásában, és emiatt európai elfogatóparancsot adtak ki ellene - erősítette meg a férfi lengyel ügyvédje.

Az ügyvéd, Tymoteusz Paprocki ezzel az RFM FM lengyel rádió értesülését erősítette meg, miszerint a Volodimir Z. nevű férfit a Varsóhoz közeli Pruszkow városban vették őrizetbe kedden délelőtt.

Egyelőre sem lengyel, sem német hivatalos tisztségviselő nem nyilatkozott az őrizetbe vétel ügyben.

Paprocki közölte, hogy védence jogi lépéseket fog tenni a kiadatása ellen azzal az indoklással, hogy az európai elfogató parancs nem hajtható végre ellene, mert hazája háborúban áll Oroszországgal.

A német hatóságok által folytatott nyomozás eddigi eredménye szerint egy csoport 2022 szeptemberében egy Rostockból induló vitorlás jachttal elhajózott a dániai Bornholm-sziget közelébe a Balti-tengeren, robbanószerkezeteket helyezett el a tenger mélyén futó vezetékpáron, és távolról működésbe hozta azokat. Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, de Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

Az Északi Áramlat-1 Oroszország fő gázszállítási útvonalaként szolgált Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállítást. Az Északi Áramlat-2 soha nem kezdte meg működését, mert Berlin az engedélyezési folyamatot az ukrajnai háború előtt felfüggesztette.

Az ügyben az olasz hatóságok már augusztusban őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárságú férfit, Szerhij Kuznyecovot, akit a szabotázsakció egyik fő szervezőjének tartanak. Egy bolognai fellebbviteli bíróság szeptember közepén úgy döntött, hogy ki kell őt adni Németországnak.

