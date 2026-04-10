Fegyházbüntetésre ítélték az orosz kormány egyik volt tagját – videó

Emellett a törvényszék 85 millió rubel (353 millió forint) pénzbírságot szabott ki rá, és elrendelte 45 millió rubel (187 millió forint) elkobzását is az orosz költségvetés javára.

A nyomozás szerint Popov 2021 és 2024 között a moszkvai régió Krasznogorszki járásában lévő birtokán a kubinkai Patriot katonai és hazafias park költségén végeztetett építési és javítási munkálatokat, amivel nyolcmillió rubel (33 millió forint) kárt okozott, valamint "anyagi értékeket" szállíttatott oda. Ebben az időszakban miniszterhelyettesként ő volt a felelőse park fejlesztésének, karbantartásának és működtetésének. A Patriot költségvetéséből 25 millió rubelt (104 millió forintot) sikkasztott el, a Bamsztrojputy részvénytársaság vezérigazgatójától pedig 2014-től kezdődően 45 millió rubel kenőpénzt kapott.

Russia: Deputy Defence Minister under Shoigu for 11 years until June 2024, General of the Army Pavel Popov arrested for embezzlement in relation to the construction of the Defence Ministry's Patriot Park permanent military exhibition in Moscow. https://t.co/8o4WVjMrDB pic.twitter.com/ASc0Ri1ls0 — Igor Sushko (@igorsushko) August 29, 2024

Vjacseszlav Ahmedovot, a park igazgatóját és Vlagyimir Szeszterovot, az orosz védelmi minisztérium innovációs fejlesztési főosztályának helyettes vezetőjét korábban szintén elítélték a Patriotban elkövetett sikkasztás miatt. Ahmedov és Szesztrov, Popovval ellentétben, beismerte bűnösségét, így hat-, illetve ötévi szabadságvesztést kapott.

Popov 2013. november 7-től 2024. június 17-ig töltötte be a miniszterhelyettesi tisztséget. Ebben a pozícióban ő felügyelte Oroszország nemzeti védelmi irányító központjának létrehozását, valamint az információs rendszerek osztályát és a fő robotikai kutatási és tesztelési központot.