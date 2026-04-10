Hands of the prisoner on rusty bar of window and old grungy prison cell wall, concept of justice and horror
Nyitókép: holwichaikawee/Getty Images

Fegyházbüntetésre ítélték az orosz kormány egyik volt tagját – videó

Infostart / MTI

Tizenkilenc évi fegyházbüntetésre ítélte Pavel Popov volt védelmi miniszterhelyettest egy katonai bíróság különösen nagy értékű csalás, okirat-hamisítás, hivatali visszaélés és fegyverkereskedelem címén.

Emellett a törvényszék 85 millió rubel (353 millió forint) pénzbírságot szabott ki rá, és elrendelte 45 millió rubel (187 millió forint) elkobzását is az orosz költségvetés javára.

A nyomozás szerint Popov 2021 és 2024 között a moszkvai régió Krasznogorszki járásában lévő birtokán a kubinkai Patriot katonai és hazafias park költségén végeztetett építési és javítási munkálatokat, amivel nyolcmillió rubel (33 millió forint) kárt okozott, valamint "anyagi értékeket" szállíttatott oda. Ebben az időszakban miniszterhelyettesként ő volt a felelőse park fejlesztésének, karbantartásának és működtetésének. A Patriot költségvetéséből 25 millió rubelt (104 millió forintot) sikkasztott el, a Bamsztrojputy részvénytársaság vezérigazgatójától pedig 2014-től kezdődően 45 millió rubel kenőpénzt kapott.

Vjacseszlav Ahmedovot, a park igazgatóját és Vlagyimir Szeszterovot, az orosz védelmi minisztérium innovációs fejlesztési főosztályának helyettes vezetőjét korábban szintén elítélték a Patriotban elkövetett sikkasztás miatt. Ahmedov és Szesztrov, Popovval ellentétben, beismerte bűnösségét, így hat-, illetve ötévi szabadságvesztést kapott.

Popov 2013. november 7-től 2024. június 17-ig töltötte be a miniszterhelyettesi tisztséget. Ebben a pozícióban ő felügyelte Oroszország nemzeti védelmi irányító központjának létrehozását, valamint az információs rendszerek osztályát és a fő robotikai kutatási és tesztelési központot.

oroszország

korrupció

orosz tábornok

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda
A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Orbán Viktor-interjú: mi meg tudjuk védeni az országot az energetikai és pénzügyi válságtól

Orbán Viktor-interjú: mi meg tudjuk védeni az országot az energetikai és pénzügyi válságtól

Választás előtt állunk, 3 millió szavazatot szeretnénk kapni. Nekünk nincs B tervünk – fogalmazott egy pénteki tévéinterjúban Orbán Viktor. A kormányfő úgy látja, a 2026-os, a 2027-es, de talán még a 2028-as év is nehéz lesz, de először is arra készül, hogy „egy nagy elejtett medve bundájával jelentkezzen a szűcsnél". Megadta a következő ciklus pilléreit is, amelynek egyike Paks III beindítása.
 

Nagyot mentek a magyar részvények a választások előtt

Az amerikai tőzsdeindexek vegyes képet mutatnak, a befektetők az iráni háborús híreket figyelik, illetve az is kiderült, hogy 3,3%-ra ugrott az amerikai infláció az iráni háború okozta energiaár-emelkedés miatt. A magyar tőzsde ma felülteljesítő volt, alaposan megmozgatták a magyar részvényeket a vasárnapi választások előtt.

Itt a bejelentés: gigantikus osztalékról döntött a hazai sztárvállalat, rengeteg magyar kaphat a pénzből

A Mol pénteki közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a tavalyi év után járó, összesen 241,2 milliárd forintos osztalék kifizetését

Vance warns Iran against 'trying to play' US as he heads to Pakistan for peace talks

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

2026. április 10. 18:28
Plafonon vannak Németországban az üzemanyagok emelkedő árai miatt
2026. április 10. 18:06
Az EU összes külső határán működésbe lépett az új digitális rendszer
