Csak néhány hajó merészkedett átkelni a Hormuzi-szoroson, nyolcszáz másik még várakozik

A közel-keleti tűzszünet keddi bejelentése óta továbbra is bizonytalan, hogy Irán milyen mértékben engedélyezi a hajóforgalmat a Hormuzi-szoroson, ahol a konfliktus kitörése óta az áthaladó hajók száma drasztikusan visszaesett.

A MarineTraffic hajókövetési adatok alapján mindössze néhány hajó jutott át a kulcsfontosságú vízi útvonalon kedd óta, köztük olaj- és vegyianyag-szállító tankerek, valamint ömlesztettáru-szállítók. Egyes jelentések szerint az elmúlt 24 órában hat hajó haladt át, míg más források ennél is alacsonyabb számról számolnak be. Több esetben olyan hajókról van szó, amelyek kapcsolatokkal rendelkeznek Iránnal.

A konfliktus előtt naponta átlagosan mintegy 138 hajó közlekedett a szoroson, azonban a harcok hatására a forgalom szinte teljesen leállt.

A Lloyd's List tengerészeti hírportál főszerkesztője szerint jelenleg akár 800 hajó is vesztegelhet a térségben, rakománnyal megpakolva.

Hajóforgalom a Hormuzi-szorosban és környékén csütörtökön. Forrás: Marine Traffic

A CNN tudósítása szerint a helyzetet tovább bonyolítja, hogy az iráni Forradalmi Gárda állítása szerint csütörtökön úja leállt a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózás Izrael szerdai libanoni támadását követően, amelyet Irán a tűzszüneti megállapodás megsértésének nevezett. Ugyanakkor a teljes leállást nem támasztja alá minden adat, ami tovább növeli a bizonytalanságot.

Közben az Egyesült Arab Emírségek ipari és fejlett technológiai minisztere sürgette Teheránt, hogy „teljes mértékben, feltételek nélkül és korlátozások nélkül” nyissa meg a szorost, azt hangoztatva, hogy az energiaellátás biztonsága és a globális gazdasági stabilitás is ettől függ.