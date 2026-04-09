2026. április 9. csütörtök Erhard
Olajszállító tartályhajók és teherhajók sorakoznak a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szorosban az egyesült arab emírségekbeli Hor Fakkánból nézve 2026. március 11-én. Március elején Irán válaszul a február 28. óta tartó izraeliamerikai katonai akciókra lezárta a nemzetközi kõolajkereskedelem egyik legfontosabb útvonalát, a Hormuzi-szorost, ami fennakadásokat okoz a globális kereskedelemben, késlelteti hajóforgalmat, növeli a szállítási költségeket, és bizonytalanságot kelt a világpiacon.
Csak néhány hajó merészkedett átkelni a Hormuzi-szoroson, nyolcszáz másik még várakozik

Szakértők szerint jelenleg akár 800 hajó is vesztegelhet a térségben, rakománnyal megpakolva. Miközben az olajárak elkezdtek csökkenni, a világgazdaság szereplői feszülten figyelik a fejleményeket.

A közel-keleti tűzszünet keddi bejelentése óta továbbra is bizonytalan, hogy Irán milyen mértékben engedélyezi a hajóforgalmat a Hormuzi-szoroson, ahol a konfliktus kitörése óta az áthaladó hajók száma drasztikusan visszaesett.

A MarineTraffic hajókövetési adatok alapján mindössze néhány hajó jutott át a kulcsfontosságú vízi útvonalon kedd óta, köztük olaj- és vegyianyag-szállító tankerek, valamint ömlesztettáru-szállítók. Egyes jelentések szerint az elmúlt 24 órában hat hajó haladt át, míg más források ennél is alacsonyabb számról számolnak be. Több esetben olyan hajókról van szó, amelyek kapcsolatokkal rendelkeznek Iránnal.

A konfliktus előtt naponta átlagosan mintegy 138 hajó közlekedett a szoroson, azonban a harcok hatására a forgalom szinte teljesen leállt.

A Lloyd's List tengerészeti hírportál főszerkesztője szerint jelenleg akár 800 hajó is vesztegelhet a térségben, rakománnyal megpakolva.

Hajóforgalom a Hormuzi-szorosban és környékén csütörtökön. Forrás: Marine Traffic
Hajóforgalom a Hormuzi-szorosban és környékén csütörtökön. Forrás: Marine Traffic

A CNN tudósítása szerint a helyzetet tovább bonyolítja, hogy az iráni Forradalmi Gárda állítása szerint csütörtökön úja leállt a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózás Izrael szerdai libanoni támadását követően, amelyet Irán a tűzszüneti megállapodás megsértésének nevezett. Ugyanakkor a teljes leállást nem támasztja alá minden adat, ami tovább növeli a bizonytalanságot.

Közben az Egyesült Arab Emírségek ipari és fejlett technológiai minisztere sürgette Teheránt, hogy „teljes mértékben, feltételek nélkül és korlátozások nélkül” nyissa meg a szorost, azt hangoztatva, hogy az energiaellátás biztonsága és a globális gazdasági stabilitás is ettől függ.

Törékeny az iráni tűzszünet - Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken

Törékeny az iráni tűzszünet - Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken

A piacok mérsékelt hangulatromlással reagáltak arra, hogy a washingtoni és teheráni jelzések nyomán bejelentett kéthetes tűzszünet nem tűnik stabilnak. Szerdán még nagyot raliztak a részvénypiacok az amerikai-iráni megállapodás hírére, csütörtök reggel az európai tőzsdéken mérsékelt eséssel indult a nap, a befektetők egyre inkább a törékeny geopolitikai helyzetre fókuszálnak. A bizonytalanság középpontjában Libanon áll, Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat és Izraelt az izraeli támadások folytatása miatt. A feszültséget tovább növeli, hogy Donald Trump világossá tette, az amerikai katonai jelenlét fennmarad a térségben egy végleges megállapodásig, és ismét nyomást gyakorolt Irán nukleáris programjára, valamint a Hormuzi-szoros megnyitására. A befektetői hangulat a tegnapi eufóriából óvatosságra váltott, a részvénypiacok Ázsiában mérsékelten estek, az olajárak kis mértékben emelkednek, miután Teherán a Hormuzi-szoros lezárásával reagált az eseményekre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Netanyahu says Israel to hold direct talks with Lebanon as Iran says attacks breach ceasefire

Netanyahu says Israel to hold direct talks with Lebanon as Iran says attacks breach ceasefire

The Israeli prime minister says talks will focus on "disarming Hezbollah", while Lebanon's health ministry says Israeli strikes killed 303 on Wednesday.

