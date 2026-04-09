Államellenes tevékenység vádjával őrizetbe vették a Szabad Európa Rádió volt tudósítóját Oroszországban

Őrizetbe vette az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) a Bajkálontúli határterületen a Szabad Európa Rádió egyik korábbi külső munkatársát államellenes tevékenység gyanújával – derült ki a szervezet sajtószolgálatának tájékoztatásából.
A Szövetségi Biztonsági Szolgálat a Bajkálontúli határterületen megakadályozta egy 1960-ban született orosz állampolgár jogellenes tevékenységét, akit hazaáruláson értek tetten – áll a közleményben. A férfit előzetes letartóztatásba helyezték.
A hatóságok megállapították, hogy a szibériai Csitában élő férfi korábban a Szabad Európa Rádió külső munkatársa volt. Az ukrán fél segítése érdekében csatlakozott az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) által ellenőrzött Telegram üzenetküldő csoporthoz, és információkat adott át nekik a „különleges katonai művelet” menetének bemutatására szakosodott helyi nyomtatott kiadvány információs forrásairól, valamint a régió egyik kulcsfontosságú infrastrukturális létesítményéről, hogy számítógépes támadásokat hajthassanak végre ellenük – közölte az FSZB.
A sajtószolgálat ismertette, hogy „az ukrán titkosszolgálatoktól kapott információkat számítógépes támadások végrehajtására használták fel a megjelölt objektumok ellen, ami ideiglenesen megnehezítette a régiós hatóságok számára feladataik ellátását”.
A házkutatás során a letartóztatottnál olyan számítástechnikai és kommunikációs eszközöket foglaltak le, amelyek „az ország biztonsága ellen irányuló tevékenységét bizonyító információkat tartalmaztak”.
