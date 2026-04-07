Újabb súlyos fejlemény a Közel-Keleten

Az Iránból érkező támadásoktól való félelem miatt határozatlan időre lezárták a Szaúd-Arábiát és Bahreint összekötő, stratégiai jelentőségű Fahd Király hidat. A hatóságok az X-en közölték, hogy a 25 kilométeres átkelőn a forgalmat elővigyázatosságból függesztették fel, miután Irán csapásokat mért Szaúd-Arábia keleti tartományára. A híd az egyetlen közvetlen szárazföldi kapcsolat a két ország között.

A döntés hátterében az is áll, hogy Donald Trump azzal fenyegetőzött: lebombázza Irán hídjait és erőműveit, ha Teherán nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost. A térségben fokozódik a feszültség azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael háborút indított Irán ellen, miközben a szoros lezárása jelentős olajár-emelkedést hozott: ez Iránnak, Ománnak és Szaúd-Arábiának nyereséget, más országoknak viszont milliárdos veszteséget okozott – írja a Reuters alapján a VG.

A Nemzetközi Energiaügynökség a konfliktust a valaha tapasztalt legnagyobb energiakínálati sokknak nevezte napi több mint 12 millió hordónyi kieséssel, és mintegy 40 energetikai létesítményben esett kár.

A Brent olaj ára márciusban 60 százalékkal emelkedett, ami rekord havi növekedést jelent. Emiatt a világ nagy része inflációval és gazdasági károkkal szembesül az energiaárak emelkedése miatt, a közel-keleti olajtermelők esetében a hatás nagymértékben földrajzi helyzetüktől függ – mutat rá a hírügynökség.

Habár Irán ellenőrzi a szorost, Omán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek csővezetékeken és kikötőkön keresztül meg tudják kerülni. Irak, Kuvait és Katar azonban már nem ilyen szerencsések, mivel nincs alternatív útvonaluk a nemzetközi piacok felé.