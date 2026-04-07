Kis-Benedek József: hatalmas kárt lehetett volna okozni a Török Áramlatnál talált robbanóanyaggal

Robbanóanyagot találtak a szerb hatóságok a Magyarországra tartó Török Áramlat gázvezeték közelében a hétvégén. A belgrádi bejelentés szerint két hátizsákban összesen 4 kilogramm robbanóanyag volt, amit a rajtuk lévő jelölések alapján az Egyesült Államokban gyárthattak. A szerb katonai hírszerzés vezetője arról számolt be, hogy hónapok óta gyanították, hogy szabotázsakció készül a gázvezetéknél.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora az InfoRádióban elmondta: a magyar határnál talált anyaggal nemcsak a vezetéket lehetett volna tönkretenni, hanem a környezetben is komoly károk keletkezhettek volna, tekintettel arra, hogy klasszikus robbanóanyagról van szó.

A Török Áramlat vezetéket jóval kevesebb robbanóanyaggal is át lehetett volna szakítani.

Mint fogalmazott, nem szabad elfelejteni, hogy a vezetékben gáz van, ami miatt a vezetékrobbantáson kívül komoly környezeti kár keletkezett volna, ha a detonáció megtörténik.

„Elég kevés információval rendelkezünk. Ha a szerbek azt mondják, hogy régóta figyeltek és volt információjuk, akkor nem ártott volna jelezi. Másrészt a szerb hatóságok a helyszínelést követően levonultak a területről, tettes pedig pillanatnyilag nincs. Az elkövetéssel kapcsolatban az ukrán vonal is felvetődött, de a szerbek végül elvetették, most migránscsoportra gyanakszanak. Ez tulajdonképpen jó a magyar és a szerb félnek is” – részletezte a szakértő.

A vezeték rendkívül fontos Magyarország és Szlovákia számára, ezért Kis-Benedek József úgy látja, hogy ezt az infrastruktúra-elemet kicsit jobban kellett volna szerb oldalon is őrizni.

Magyarországon, miután értesítés érkezett arról, hogy megtalálták a robbanóanyagot, intézkedések történtek, megerősítették a vezeték katonai védelmét, 150-160 kilométeren a szerb határtól a szlovák határig. A védelemhez Kis-Benedek József megítélése szerint egy ilyen védelemhez 8-10 ezer emberre van szükség, de ezt a gyakorlatban nem könnyű megvalósítani.

„A miniszterelnököt nem a honvédelmi miniszter, nem az energiaügyi miniszter, nem is a belügyminiszter kísérte el, hanem a külügyminiszter. Ez nehezen érthető. Aztán érdekes volt Rogán Antal miniszter bejelentése, aki sejteni engedte azt, hogy a vezeték működésének megzavarása ukrán és EU-érdek. Szijjártó Péter is megerősítette az ukrán érdeket, ahogy az oroszok is alátámasztották, de végül

maga a miniszterelnök cáfolta az ukrán vonalat,

ami így kiesett a pixisből” – fejtegette.

Ugyanakkor fontos kérdés az, hogy várható-e újabb fenyegetés még a magyarországi parlamenti választások előtt. A szakértő szerint számolni kell azzal, hogy ismét provokáció történik a napokban, de az is rengeteg kérdést felvet, hogy akár orosz „hamis zászlós” művelet is lehetett ez az incidens. A biztonságpolitikai szakértő szerint a jelek arra mutatnak, hogy a magyar választásokba történő beavatkozást tapasztalhatunk.

Kis-Benedek József szerint azt nem lehet pontosan tudni, hogy mennyire valós fenyegetésről volt szó, mivel a robbanóanyag nem közvetlenül a vezeték mellett helyezkedett el.

„Egy ilyen terrorfenyegetés esetében a nemzetközi gyakorlat az, hogy ha van egy előkészített eszköz, akkor az a vezeték közelében van, másrészt gyorsan végrehajtják a cselekményt, nem hagyják megtalálni, ha erre lehetőség van. Mivel nem történt robbantás, ebből azt a következtetést vonom le, hogy puszta fenyegetés volt, semmi más” – összegzett a címzetes egyetemi tanár.