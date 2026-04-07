ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.7
usd:
330.2
bux:
125809.36
2026. április 7. kedd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a Kiskundorozsmán lévõ gázellátó állomásnál tartott szemléjén 2026. április 6-án. Mellette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója. A kormányfõ személyesen gyõzõdött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának elõzõ nap elrendelt megerõsített katonai védelmérõl.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Kis-Benedek József: hatalmas kárt lehetett volna okozni a Török Áramlatnál talált robbanóanyaggal

Infostart / InfoRádió - Zsámboki Zsolt

„Egy ilyen terrorfenyegetés esetében a nemzetközi gyakorlat az, hogy ha van egy előkészített eszköz, akkor az a vezeték közelében van, másrészt gyorsan végrehajtják a cselekményt, nem hagyják megtalálni, ha erre lehetőség van” – fogalmazott az InfoRádió megkeresésére a biztonságpolitikai szakértő a szerbiai Török Áramlat-szakasz menti incidens kapcsán.

Robbanóanyagot találtak a szerb hatóságok a Magyarországra tartó Török Áramlat gázvezeték közelében a hétvégén. A belgrádi bejelentés szerint két hátizsákban összesen 4 kilogramm robbanóanyag volt, amit a rajtuk lévő jelölések alapján az Egyesült Államokban gyárthattak. A szerb katonai hírszerzés vezetője arról számolt be, hogy hónapok óta gyanították, hogy szabotázsakció készül a gázvezetéknél.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora az InfoRádióban elmondta: a magyar határnál talált anyaggal nemcsak a vezetéket lehetett volna tönkretenni, hanem a környezetben is komoly károk keletkezhettek volna, tekintettel arra, hogy klasszikus robbanóanyagról van szó.

A Török Áramlat vezetéket jóval kevesebb robbanóanyaggal is át lehetett volna szakítani.

Mint fogalmazott, nem szabad elfelejteni, hogy a vezetékben gáz van, ami miatt a vezetékrobbantáson kívül komoly környezeti kár keletkezett volna, ha a detonáció megtörténik.

„Elég kevés információval rendelkezünk. Ha a szerbek azt mondják, hogy régóta figyeltek és volt információjuk, akkor nem ártott volna jelezi. Másrészt a szerb hatóságok a helyszínelést követően levonultak a területről, tettes pedig pillanatnyilag nincs. Az elkövetéssel kapcsolatban az ukrán vonal is felvetődött, de a szerbek végül elvetették, most migránscsoportra gyanakszanak. Ez tulajdonképpen jó a magyar és a szerb félnek is” – részletezte a szakértő.

A vezeték rendkívül fontos Magyarország és Szlovákia számára, ezért Kis-Benedek József úgy látja, hogy ezt az infrastruktúra-elemet kicsit jobban kellett volna szerb oldalon is őrizni.

Magyarországon, miután értesítés érkezett arról, hogy megtalálták a robbanóanyagot, intézkedések történtek, megerősítették a vezeték katonai védelmét, 150-160 kilométeren a szerb határtól a szlovák határig. A védelemhez Kis-Benedek József megítélése szerint egy ilyen védelemhez 8-10 ezer emberre van szükség, de ezt a gyakorlatban nem könnyű megvalósítani.

„A miniszterelnököt nem a honvédelmi miniszter, nem az energiaügyi miniszter, nem is a belügyminiszter kísérte el, hanem a külügyminiszter. Ez nehezen érthető. Aztán érdekes volt Rogán Antal miniszter bejelentése, aki sejteni engedte azt, hogy a vezeték működésének megzavarása ukrán és EU-érdek. Szijjártó Péter is megerősítette az ukrán érdeket, ahogy az oroszok is alátámasztották, de végül

maga a miniszterelnök cáfolta az ukrán vonalat,

ami így kiesett a pixisből” – fejtegette.

Ugyanakkor fontos kérdés az, hogy várható-e újabb fenyegetés még a magyarországi parlamenti választások előtt. A szakértő szerint számolni kell azzal, hogy ismét provokáció történik a napokban, de az is rengeteg kérdést felvet, hogy akár orosz „hamis zászlós” művelet is lehetett ez az incidens. A biztonságpolitikai szakértő szerint a jelek arra mutatnak, hogy a magyar választásokba történő beavatkozást tapasztalhatunk.

Kis-Benedek József szerint azt nem lehet pontosan tudni, hogy mennyire valós fenyegetésről volt szó, mivel a robbanóanyag nem közvetlenül a vezeték mellett helyezkedett el.

„Egy ilyen terrorfenyegetés esetében a nemzetközi gyakorlat az, hogy ha van egy előkészített eszköz, akkor az a vezeték közelében van, másrészt gyorsan végrehajtják a cselekményt, nem hagyják megtalálni, ha erre lehetőség van. Mivel nem történt robbantás, ebből azt a következtetést vonom le, hogy puszta fenyegetés volt, semmi más” – összegzett a címzetes egyetemi tanár.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Kis-Benedek József: hatalmas kárt lehetett volna okozni a Török Áramlatnál talált robbanóanyaggal

robbanóanyag

török áramlat

kis-benedek józsef

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
közös sajtótájékoztató

A Karmelita kolostorban találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és rangos vendége, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. J. D. Vance azt mondta: elhozta Donald Trump elnök támogató üzenetét Orbán Viktornak a hétvégi magyarországi választásokra. Az alelnök üzent a „Magyarországot zsaroló és sakkban tartó brüsszeli bürokratáknak" is.
 

Nyitva tart a legtöbb kormányablak április 11-én, szombaton, valamint április 12-én, vasárnap. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre, és a lakcímkártya pótlására lesz lehetőség.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, Trump civilizációs pusztítással fenyeget - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna, Izrael a vasúthálózatot vette célba. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését, közben Teherán a szunnita olajállamoktól kér közbenjárást - Irán pakisztáni követe viszont pozitívan nyilatkozott a várható fejleményekről. Irán reggel ismét Izraelt, Szaúd-Arábiát, Bahreint és Jordániát támadta, emellett lövöldözés volt az isztambuli izraeli konzulátus körül is. Délután Donald Trump amerikai elnök az iráni civilizáció eltörlésével fenyegetőzött.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális adót varrnának a cégek nyakába a techvezérek, ha emberek helyett gépeket alkalmaznak

Az OpenAI egy új szakpolitikai dokumentumban arra sürgeti a kormányokat, hogy gondolják újra a gazdaság alapjait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 7. 15:58
Egy teljes civilizáció elpusztulásával fenyegette meg Iránt Donald Trump
2026. április 7. 15:10
Vége a tartaléknak is, elfogyott az üzemanyag egy európai repülőtéren
×
×