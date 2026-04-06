Nem lesz béke Gázában, most a Hamász intett be

Abu Ubaida, a Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak a szóvivője televíziós nyilatkozatában azt mondta: a lefegyverzés kérdésének ilyen formában történő felvetését nem fogadják el. Úgy fogalmazott: a lefegyverzés követelése „nem más, mint nyílt kísérlet a palesztinok elleni népirtás folytatására”, amit semmilyen körülmények között nem fogadnak el. Hozzátette: Izrael a közvetítőkön keresztül próbál nyomást gyakorolni a palesztin fegyveres csoportra, amit „rendkívül veszélyesnek” nevezett.

A szóvivő felszólította a közvetítőket, hogy gyakoroljanak nyomást Izraelre a gázai tűzszünet első fázisban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, még mielőtt a második fázisról tárgyalások kezdődnének. „Az ellenség az, aki aláássa a megállapodást” – mondta.

A Hamász lefegyverzése kulcsfontosságú kérdés az Egyesült Államok által támogatott gázai tűzszünet megszilárdítását célzó tervek végrehajtásában.

A tárgyalásokat ismerő forrás a Reutersnek azt mondta: a Hamász közvetítőkön keresztül jelezte, hogy nem hajlandó a lefegyverzésről tárgyalni, amíg nem kap garanciákat Izrael teljes kivonulására a Gázai övezetből.