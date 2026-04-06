ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.69
usd:
333.8
bux:
0
2026. április 6. hétfő
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az izraeli erõk és a Hamász palesztin iszlamista szervezet közötti háborúban hajléktalanná vált palesztin emberek sátortábora lerombolt épületek maradványai közt egy vihar pusztítása után Gáza városában 2026. január 13-án, amelynek reggelén faldarabok zuhantak szükségsártakra, legkevesebb négy ember életét oltva ki.
Nyitókép: MTI/AP/Dzsehad as-Srafi

Nem lesz béke Gázában, most a Hamász intett be

Infostart / MTI

A Hamász katonai szárnya nem hajlandó lefegyverzésről tárgyalni mindaddig, amíg Izrael nem hajtja végre maradéktalanul az amerikai közvetítéssel létrejött gázai tűzszünet első fázisát

Abu Ubaida, a Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak a szóvivője televíziós nyilatkozatában azt mondta: a lefegyverzés kérdésének ilyen formában történő felvetését nem fogadják el. Úgy fogalmazott: a lefegyverzés követelése „nem más, mint nyílt kísérlet a palesztinok elleni népirtás folytatására”, amit semmilyen körülmények között nem fogadnak el. Hozzátette: Izrael a közvetítőkön keresztül próbál nyomást gyakorolni a palesztin fegyveres csoportra, amit „rendkívül veszélyesnek” nevezett.

A szóvivő felszólította a közvetítőket, hogy gyakoroljanak nyomást Izraelre a gázai tűzszünet első fázisban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, még mielőtt a második fázisról tárgyalások kezdődnének. „Az ellenség az, aki aláássa a megállapodást” – mondta.

A Hamász lefegyverzése kulcsfontosságú kérdés az Egyesült Államok által támogatott gázai tűzszünet megszilárdítását célzó tervek végrehajtásában.

A tárgyalásokat ismerő forrás a Reutersnek azt mondta: a Hamász közvetítőkön keresztül jelezte, hogy nem hajlandó a lefegyverzésről tárgyalni, amíg nem kap garanciákat Izrael teljes kivonulására a Gázai övezetből.

Kezdőlap    Külföld    Nem lesz béke Gázában, most a Hamász intett be

izrael

gázai övezet

hamász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 6. 06:40
891 alkalommal volt gyorshajtása, mégis vezethet
2026. április 5. 20:30
Amerikában őrizetbe vették az iráni kormány felső vezetésének rokonait
×
×