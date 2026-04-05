130 helyett csak 100-zal lehet menni egy fontos autópályán

A korábban megszokott 130 km/h-s megengedett sebesség helyett ezen a szakaszon jelenleg 100 km/h-s korlátozás van érvényben, közvetlenül a vadátjáró után pedig fix traffipaxok ellenőrzik a forgalmat.

Az üzemeltető ASFINAG felhívta a figyelmet: az autósok ne megszokásból vezessenek, hanem kísérjék figyelemmel a kihelyezett közúti jelzőtáblákat - írja az ORF magyar nyelvű oldala.

A korlátozás oka az EVN energiaellátó vállalat nagyszabású korszerűsítése: a helyszínen új acélcső oszlopokat állítanak fel a 110 kV-os távvezetékhez. A munkálatok biztonságos elvégzése érdekében az autópálya felett zöld védőhálót feszítettek ki, ezen a közvetlen szakaszon pedig ideiglenesen 80 km/h-ra csökkentették a sebességet.

A szakemberek tájékoztatása szerint az építési munkálatok és az azzal járó forgalomkorlátozások várhatóan 2026. május 9-ig maradnak érvényben az érintett útszakaszon.