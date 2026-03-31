2026. március 31. kedd Árpád
JD Vance amerikai alelnök felszólal a hatodik alkalommal megrendezett nemzetközi bitcoin-konferencián Las Vegasban 2025. május 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Caroline Brehman

Ukrajnai segélydollárok Amerikába jutását is vizsgálja J. D. Vance bizottsága

Infostart

Ennek a gigantikus ügynek a felderítését tűzte zászlajára J. D. Vance amerikai alelnök a félidős választási kampányban. A Trump-kormányzat igyekszik fellépni a szociális programokkal kapcsolatos visszaélések ellen.

J. D. Vance amerikai alelnök múlt pénteken megtartotta a Csalás Elleni Munkacsoport első ülését, amelynek feladata a demokraták és a Biden-adminisztráció visszaéléseinek feltárása. A munkacsoport együtt dolgozik az igazságügyi minisztériummal, munkáját segíti az FBI és más állami szervek is, hogy feltárjanak ügyeket, választási csalásokat, illetve utóbbiakban akár az ukrán szálat is felgöngyölítsék.

Mint összefoglalójában az Index írja, az AP hírügynökségnek az alelnök arról beszélt, hogy a szövetségi kormány évtizedek óta nem vette komolyan a csalásokat, illetve azok kiterjedtségét és veszélyét.

Mint a sajtóban jó ideje kering, Donald Trump fia egy podcastben arról tett említést, hogy a háborúban álló Ukrajna olyan forrásokat kapott, amelyeknek a 90 százaléka különböző szervezeteken (pl. USAID) keresztül visszacsorgott a demokraták kampányába, 10 százalékot pedig az ukrán elnök körei osztottak szét.

A munkacsoporthoz csatlakozott Colin McDonald, az igazságügyi minisztérium helyettes vezetőjének egyik legfőbb tanácsadója, akit nemrégiben kineveztek a minisztérium új, a csalások üldözésére szakosodott részlegét felügyelő helyettes főügyésznek. A tárca már régóta szövetségi szinten üldözi a csalásokat a bűnügyi osztályán keresztül, de a Trump-kormány szerint az új osztályra azért van szükség, hogy szigorúan fellépjen a burjánzó csalások ellen.

Donald Trump republikánus elnökként a csalások elleni fellépést tette belpolitikai programjának központi elemévé, mivel a választók a novemberi félidős választások előtt aggodalmukat fejezték ki a megfizethetőség miatt. Ez az erőfeszítés azt követően jött, hogy a minneapolisi szomáliai lakosok által működtetett napközikkel kapcsolatos csalási vádak hatalmas bevándorlási razziát váltottak ki a középnyugati városban, ami széles körű tiltakozásokhoz vezetett.

Tim Walz minnesotai kormányzó, aki 2024-ben Vance ellen indult az alelnöki posztért, ezt „megtorlási kampánynak” nevezte, kijelentve, hogy a Trump-kormány a szövetségi kormány egészét fegyverként használja fel a Minnesotához hasonló kék államok megbüntetésére.

A Biden-kormány alatt az igazságügyi minisztérium hatalmas, 300 millió dolláros pandémiás csalási ügyet indított a Feeding Our Future nevű nonprofit szervezet ellen, amelyben több tucat, többségében szomáliai származású embert vádoltak meg azzal, hogy kihasználták a gyermekek élelmezését biztosító, állami irányítású, szövetségi finanszírozású programot. A csalás ügyében folyó nyomozás kiterjedt, és az egyik vezető ügyész becslése szerint a 2018 óta Minnesotában 14 programot támogató, mintegy 18 milliárd dolláros szövetségi források fele vagy annál is több eltűnt.

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

Nézőpont: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

Szijjártó Péter: gátlástalan külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar választások előtt

Lehallgatták Szijjártó Pétert, a miniszter reagált a hangfelvételre

Magas részvétel várható a választáson, de más is döntő lesz a Republikon Intézet szerint

Tordai Bence visszalépne, de még kivár, hátha tiszás riválisa teszi meg előbb

VIDEÓ
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
NATO-területen lezuhanó drónok, Putyin ellen kikelő orosz bloggerek - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Finnország területén lezuhanó drón miatt kell szabadkoznia Kijevnek, Sorra kelnek ki az orosz katonai bloggerek a hatalmas áldozatokkal járó donyecki offenzíva miatt. Moszkva a harctéren összetákolt teknőstankokkal, Ukrajna ősöreg páncélosokkal próbálja pótolni a veszteségeit, miközben a béketárgyalások egyhelyben toporognak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Most érkezett! Brutális ukrán légicsapás sújtotta Oroszországot - az orosz olajexport közel fele megsemmisült

A támadások gazdasági háttere is figyelemre méltó. Oroszország március utolsó három hetében mintegy 7,1 milliárd fontnyi bevételre tett szert az olajexportból.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

