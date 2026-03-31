Ukrajnai segélydollárok Amerikába jutását is vizsgálja J. D. Vance bizottsága

J. D. Vance amerikai alelnök múlt pénteken megtartotta a Csalás Elleni Munkacsoport első ülését, amelynek feladata a demokraták és a Biden-adminisztráció visszaéléseinek feltárása. A munkacsoport együtt dolgozik az igazságügyi minisztériummal, munkáját segíti az FBI és más állami szervek is, hogy feltárjanak ügyeket, választási csalásokat, illetve utóbbiakban akár az ukrán szálat is felgöngyölítsék.

Mint összefoglalójában az Index írja, az AP hírügynökségnek az alelnök arról beszélt, hogy a szövetségi kormány évtizedek óta nem vette komolyan a csalásokat, illetve azok kiterjedtségét és veszélyét.

Mint a sajtóban jó ideje kering, Donald Trump fia egy podcastben arról tett említést, hogy a háborúban álló Ukrajna olyan forrásokat kapott, amelyeknek a 90 százaléka különböző szervezeteken (pl. USAID) keresztül visszacsorgott a demokraták kampányába, 10 százalékot pedig az ukrán elnök körei osztottak szét.

A munkacsoporthoz csatlakozott Colin McDonald, az igazságügyi minisztérium helyettes vezetőjének egyik legfőbb tanácsadója, akit nemrégiben kineveztek a minisztérium új, a csalások üldözésére szakosodott részlegét felügyelő helyettes főügyésznek. A tárca már régóta szövetségi szinten üldözi a csalásokat a bűnügyi osztályán keresztül, de a Trump-kormány szerint az új osztályra azért van szükség, hogy szigorúan fellépjen a burjánzó csalások ellen.

Donald Trump republikánus elnökként a csalások elleni fellépést tette belpolitikai programjának központi elemévé, mivel a választók a novemberi félidős választások előtt aggodalmukat fejezték ki a megfizethetőség miatt. Ez az erőfeszítés azt követően jött, hogy a minneapolisi szomáliai lakosok által működtetett napközikkel kapcsolatos csalási vádak hatalmas bevándorlási razziát váltottak ki a középnyugati városban, ami széles körű tiltakozásokhoz vezetett.

Tim Walz minnesotai kormányzó, aki 2024-ben Vance ellen indult az alelnöki posztért, ezt „megtorlási kampánynak” nevezte, kijelentve, hogy a Trump-kormány a szövetségi kormány egészét fegyverként használja fel a Minnesotához hasonló kék államok megbüntetésére.

A Biden-kormány alatt az igazságügyi minisztérium hatalmas, 300 millió dolláros pandémiás csalási ügyet indított a Feeding Our Future nevű nonprofit szervezet ellen, amelyben több tucat, többségében szomáliai származású embert vádoltak meg azzal, hogy kihasználták a gyermekek élelmezését biztosító, állami irányítású, szövetségi finanszírozású programot. A csalás ügyében folyó nyomozás kiterjedt, és az egyik vezető ügyész becslése szerint a 2018 óta Minnesotában 14 programot támogató, mintegy 18 milliárd dolláros szövetségi források fele vagy annál is több eltűnt.