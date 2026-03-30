„Orbán Viktor győzelme Lengyelország érdeke” – üzent Kaczynskiék pártja

Lengyelország érdeke a jó közép-európai együttműködés, ezért fontos Varsó számára, hogy Orbán Viktor győzzön a magyarországi országgyűlési választásokon – jelentette ki Mariusz Blaszczak, a fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) frakcióvezetője. A volt nemzetvédelmi miniszter egy rádióinterjúban úgy fogalmazott „Lengyelország érdeke Orbán Viktor választási győzelme”.

Mariusz Blaszczak hozzátette: Lengyelország számára nagyon fontos, hogy „jó kapcsolatokat ápoljon a közép-európai országokkal, hogy működjön a visegrádi csoport, amely ma Donald Tusk miatt nem funkcionál”.

A műsorvezetőnek arra a felvetésére, hogy Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke, volt lengyel kormányfő a Mandinernek adott, vasárnap közzétett interjúban Donald Tuskhoz hasonlította Magyar Pétert, Mariusz Blaszczak kijelentette: „Orbán Viktor miniszterelnök ellenfele valóban amolyan Tusk-féle személyiség, vagyis Brüsszel, közvetve pedig Berlin embere”.

A magyar–orosz kapcsolatokra vonatkozó kérdésre válaszolva Mariusz Blaszczak elismerte: az Oroszország iránti politika értékelésében különbözik a PiS és a magyar kormány álláspontja. A PiS frakcióvezetője megjegyezte: Lengyelország számára „mindig a német–orosz összjáték volt a legveszélyesebb”.

(A nyitóképen: Mariusz Blaszczak, a Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselõje beszél a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) lengyelországi konferenciáján Rzeszówban 2025. május 27-én.)