Infostart.hu
2026. március 30. hétfő
Mariusz Blaszczak, a Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselõje beszél a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) lengyelországi konferenciáján Rzeszówban 2025. május 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz

„Orbán Viktor győzelme Lengyelország érdeke” – üzent Kaczynskiék pártja

Infostart / MTI

Lengyelország számára nagyon fontos, hogy jó kapcsolatokat ápoljon a közép-európai országokkal, hogy működjön a visegrádi csoport – fogalmazott egy rádióinterjúban Mariusz Blaszczak, a Jog és Igazságosság (PiS) frakcióvezetője.

Lengyelország érdeke a jó közép-európai együttműködés, ezért fontos Varsó számára, hogy Orbán Viktor győzzön a magyarországi országgyűlési választásokon – jelentette ki Mariusz Blaszczak, a fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) frakcióvezetője. A volt nemzetvédelmi miniszter egy rádióinterjúban úgy fogalmazott „Lengyelország érdeke Orbán Viktor választási győzelme”.

Mariusz Blaszczak hozzátette: Lengyelország számára nagyon fontos, hogy „jó kapcsolatokat ápoljon a közép-európai országokkal, hogy működjön a visegrádi csoport, amely ma Donald Tusk miatt nem funkcionál”.

A műsorvezetőnek arra a felvetésére, hogy Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke, volt lengyel kormányfő a Mandinernek adott, vasárnap közzétett interjúban Donald Tuskhoz hasonlította Magyar Pétert, Mariusz Blaszczak kijelentette: „Orbán Viktor miniszterelnök ellenfele valóban amolyan Tusk-féle személyiség, vagyis Brüsszel, közvetve pedig Berlin embere”.

A magyar–orosz kapcsolatokra vonatkozó kérdésre válaszolva Mariusz Blaszczak elismerte: az Oroszország iránti politika értékelésében különbözik a PiS és a magyar kormány álláspontja. A PiS frakcióvezetője megjegyezte: Lengyelország számára „mindig a német–orosz összjáték volt a legveszélyesebb”.

(A nyitóképen: Mariusz Blaszczak, a Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselõje beszél a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) lengyelországi konferenciáján Rzeszówban 2025. május 27-én.)

Üzent az Opus vezérigazgatója a befektetőknek a nagy árfolyamesés után

Üzent az Opus vezérigazgatója a befektetőknek a nagy árfolyamesés után

A napokban több magyar részvénynél, többek között az Opus Global piacán is erőteljes eladási hullám bontakozott ki. Az Opus részvényben ma is nagy a volatilitás, reggel egy időre 15 százalékos mínuszban is állt a papír, mielőtt visszahúzták, a forgalom pedig átlag feletti. A cég vezérigazgatóját, Lélfai Koppányt kérdeztük a kilátásokról azt követően, hogy egy héttel előre hozta negyedéves gyorsjelentését a cég.

Filmbe illő akció: világhírű festményeket loptak el néhány perc leforgása alatt, a kár több millió euró

Filmbe illő akció: világhírű festményeket loptak el néhány perc leforgása alatt, a kár több millió euró

Az ellopott festmények becsült összértéke mintegy 9 millió euró, ebből a Renoir-mű értéke 6 millió eurót tesz ki.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

2026. március 30. 11:57
Irán újabb kulcsemberét likvidálták – hivatalos
2026. március 30. 11:45
Nyílegyenesen egymásnak ment a helikopter és az utasszállító: megdöbbentő felvétel a washingtoni katasztrófáról
