Megtámadták Donald Trump elnöki különgépét

Nick Sortor, a Fox News újságírója közösségi oldalán számolt be róla, hogy ellenséges drónok vehették célba Donald Trump elnöki különgépét.

Helikoptereket vetettek be, hogy kivizsgálják az Air Force One közelében, West Palm Beachen történt drónbehatolást – írta közösségi oldalán Sortor.

A Hirado.hu amerikai sajtóbeszámolókra hivatkozva azt írja, hogy az Air Force One névre hallgató elnöki gép indulása közben észlelték a drón berepülését a repülőtér közelében lévő lezárt légtérben. A reptéren felfüggesztették a repüléseket, amíg a helikopterek átkutatták a környéket. A vizsgálatok után a gép biztonságban folytathatta útját.