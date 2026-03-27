2026. március 27. péntek Hajnalka
Friedrich Merz, a Kereszténydemokrata Unió elnöke, kancellárjelölt és Lars Klingbeil, a Német Szociáldemokrata Párt, az SPD társelnöke (j) nyilatkoznak koalíciós tárgyalásuk előtt, 2025. március 28-án az SPD berlini székházában.
A reformok jelentenék a válságból való kiutat a német kormánykoalíció számára

Az egymást követő márciusi tartományi választási kudarcok után nehéz hónapok várnak a a CDU/CSU és az SPD alkotta kormánykoalícióra. Különösen a szociáldemokraták támogatottsága történelmi mélypontra süllyedt, de országos népszerűséggel a Friedrich Merz kancellár vezette konzervatívok sem büszkélkedhetnek. Mindennek ellenére a jövőt továbbra is együtt képzelik, és a kilábalást a beígért, de mindeddig elmaradt reformok útnak indításától remélik.

A koalíciós pártok között teljes az egyetértés, hogy az elkövetkező hónapokban bizonyítani kell. Az idő rendkívüli módon szorít, szeptemberben további három tartományban tartanak választásokat, és közülük kettőben, az egykori NDK-hoz tartozott Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő-Pomerániában az ellenzéki radikális jobboldali AfD fölényes győzelme várható.

A legfrissebb országos felmérések arról tanúskodnak, hogy egy most vasárnap tartandó országos parlamenti választásokon a CDU/CSU és az AfD egyaránt 26 százalékot szerezne, míg a 13 százalékos SPD-t még az ellenzéki Zöldek is megelőznék.

Közben a szociáldemokraták pénteken példa nélkülinek számító válságtanácskozásra gyűltek össze, amelyen az SPD vezetőitől kezdve még szerte az országból a polgármesterek is részt vesznek. És még egy adat a válság alátámasztására: a társelnökök, azaz Lars Klingbeil és Bärbel Bas nem csak országosan, de az SPD-tagság körében is felettébb népszerűtlenek.

Értesülések szerint a koalíciós párok vezetői az adókat, a nyugdíjakat és az egészségügyet érintően kezdenék a reformok megvalósítását.

Az ARD közszolgálati médium szerint a kancellár a nyári parlamenti szünetig a kezdeti lépéseket mindenképp meg akarja tenni. A kisebbik keresztény párt, a CSU elnöke, Markus Söder ugyanakkor ezt is későinek tartja, azt hangoztat a, hogy már pünkösdig "tejesíteni kell".

Az első lépéseket már a jövő hét elején megtennék, mégpedig az egészségügyet érintően. Eszerint javaslatokat vitatnak meg a több mint 70 millió biztosítottat érintő egészségbiztosítási alapok pénzügyi stabilizálására.

Ugyancsak legsürgősebb teendők közé tartozna a jövedelemadó reformja. Ennek lényege az a korábbi ígéret, amely szerint csökkenteni kívánják az alacsony és közepes jövedelműek vonatkozó adóját. Eszerint a 3000 és 4000 euró között keresőknek "érezhető enyhülést" kellene tapasztalniuk.

Ezzel árhuzamosan az eddigi legmagasabb adókulcs módosítása, gyakorlatilag emelése is napirendre kerül. Ennek fő szószólója a szociáldemokrata alkancellár, egyben pénzügyminiszter Lars Klingbeil, aki szerint az ezzel kapcsolatos "teher" a legmagasabb keresetűeket és a nagy örökséggel rendelkezőket sújtaná.

Garantálni kívánják a nyugdíjak stabilitását is. Ennek előkészítése egy illetékes bizottság feladata, lényege pedig 48 százalékos nyugdíjgarancia-szint 2031-től való biztosítása. Egyelőre vitatott meg a nyugdíjkorhatár fokozatos emelése, amit különösen a konzervatívok szorgalmaznak.

Napirendre kerül a munkaidő reformja is. A CDU/CSU heti rugalmas munkaidőt szorgalmaz, míg az SPD kitart a napi nyolcórás munka mellett.

Várható az is, hogy a koalíciós pártok "első olvasatban" tárgyalnak a más országokhoz képest magasnak tartott energiaköltségek enyhítésének módozatairól, így a villamosenergia-adó csökkentéséről.

Elemzők szerint a koalíció egye nagyobb nyomás alatt áll. A közel-keleti háború következményei, az emelkedő olaj-, üzemanyag- és gázárak azzal fenyegetnek, hogy lassítják a német gazdaság korábban várt minimális növekedését is. Az inflációs ráta jelentősen emelkedhet, különösen akkor, ha a háború tovább tart.

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
 

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor pénteken két helyszínen folytatta országjárását. A miniszterelnök a veszprémi rendezvény után Győrbe utazott, hogy a kormánypártok mellett kampányoljon.
 

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Brutális hackertámadás történt: közel félmillió ügyfél banki adatait lopták el, rengeteg pénzt nyúltak le velük a csalók

probléma különösen azért aggasztó, mert a pénzintézetek költségcsökkentési célokból sorra zárják be a fizikai fiókjaikat, és az ügyfeleket egyre inkább az online csatornákra terelik.

Iran claims US-Israeli strikes targeting civilian sites as Rubio expects war to end 'in weeks, not months'

The secretary of state says the US can achieve its goals in Iran without deploying ground troops, as G7 ministers call for the reopening of the Strait of Hormuz.

2026. március 27. 21:20
