Beperelték a benzinkútbérlők a Shellt Németországban

Nem az üzemanyagárak miatt robbant ki botrány Németországban, hanem a chipsek, az autómosók és az átláthatatlan beszerzési rendszer miatt. Több korábbi benzinkútbérlő pert indított a Shell ellen Hamburgban, és ha nyernek, a cég akár 450 millió eurót is fizethet − írta a német Bild cikke alapján az Index.

A felperesek azt állítják, hogy a Shell éveken át arra kötelezte őket, hogy egy konszernen belüli közvetítőn, a „Carissa” nevű partneren keresztül szerezzék be az áruikat, méghozzá a piacinál jóval magasabb áron. Ez a beszerzési rendszer szerintük nemcsak az ő bevételeiket aprózta el, hanem végső soron a vásárlókat is megkárosította.

Példaként hozták fel, hogy a Carissán keresztül egy zacskó chips 3,53 euróba (csaknem 1400 forint) került a bérlőknek, akiknek azt 7 euróért (mintegy 2700 forint) kellett a boltban továbbadniuk. Miközben ugyanez a termék a szomszéd szupermarketben töredék áron vásárolható meg. Az egyik bérlő felrótta mások mellett azt is, hogy 2015-ben az összes Shell-benzinkútnak új autómosó berendezéseket kellett bérelnie, szintén az említett Carissán keresztül – és később kiderült, hogy „a Shell minden egyes WashTec mosónál csekket kapott a gyártótól”.

A Shell nem ismeri el a felperesek állításait. Közleményükben azt írták, hogy a Carissán keresztüli vásárlás komplex szolgáltatáscsomaggal jár, amely indokolja az említett árakat. Hozzátették, hogy azokat a termékeket, amelyek nem részei az állandó kínálatnak, a partnerek a szerződéses keretek között saját beszállítóktól is beszerezhetik.

Amennyiben a bíróság megalapozottnak találja a kereseteket, az precedenst teremthet: becslések szerint több mint 300 további partner indíthatna hasonló pert a Shell ellen, a kártérítés összege pedig elérheti a 450 millió eurót.