Változik a háború, megugrott a civil áldozatok száma Ukrajnában – videó

„Zaporizzsjában és Poltavában többszintes lakóépületek rongálódtak meg, tüzek is keletkeztek. Szumi megyében, Sosztka városára csaknem 40 drónt indítottak. A Harkiv megyei Szlatinében drónnal csapást mértek egy villamos motorvonatra" – sorolta az államfő. Kiemelte, hogy az Ukrajna ellen indított drónok, robotrepülőgépek és rakéták száma egyértelműen mutatja: nagyobb védelemre van szükség az orosz csapásokkal szemben az emberi életek megóvása érdekében.

„Fontos Ukrajna támogatásának folytatása. Fontos, hogy minden légvédelmi megállapodást időben végrehajtsanak. És fontos, hogy Európa képes legyen a szükséges mennyiségű légvédelmi rakéta előállítására, hogy bármilyen fenyegetéssel szemben meg tudja védeni magát" – tette hozzá.

At least 3 civilians were killed in Zaporizhzhia and Poltava, with dozens more wounded as missiles and drones struck residential areas.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy tévéműsorban arról számolt be, hogy a légvédelem az éjjel az összes robotrepülőgépet semlegesítette, elsősorban a nyugati F-16-os és Mirage gépeknek köszönhetően. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a ballisztikus rakéták lelövése továbbra is nehéz, főként a Patriot típusú rendszerek hiánya miatt, amelyekből nagyobb mennyiségre lenne szükség.

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója közölte, hogy az orosz hadsereg egy 14 emeletes lakóépületet támadott meg Dnyipro városában, eddig kilenc sérültről tudnak, köztük egy másfél éves gyermekről. Hozzátette, hogy megrongálódtak a ház falai, valamint erkélyek, ablakok és a műszaki szint is, a két legfelső emeleten pedig tüzek keletkeztek.

Russian strike on a residential building in Dnipro.



Pure terrorism.



Hundreds of Russian drones are attacking Ukraine right now.

A közép-ukrajnai Poltava megyei ügyészi hivatal arról tájékoztatott, hogy a régióban 12-re emelkedett az orosz légicsapások sérültjeinek száma, a halálos áldozatoké változatlanul kettő. Az ügyészség kiemelte, hogy a sérültek között van egy ötéves kisfiú is, akit súlyos állapotban szállítottak kórházba.

Rosemary DiCarlo, az ENSZ főtitkár-helyettese a Biztonsági Tanács Ukrajnáról tartott ülésén az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint kijelentette, hogy az ukrajnai civil áldozatok száma idén februárban meredeken megnőtt, az erőszak pedig tovább fokozódik, és nem csillapodik a több mint négy éve tartó háborúban. Kiemelte, hogy csupán februárban „legalább 188 civil vesztette életét és 757-en sérültek meg, ami 45 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest", ráadásul az orosz támadások most, márciusban is folytatódnak.

A massive strike on Ukraine. Where they hit



Odessa region

The Dobroslav 220/110 kV substation (a key node of the port) was hit. The port was partially shut down, and fuel transfers were interrupted.



Khmelnytskyi region

The Kamianets-Podilskyi district, a strike on the… pic.twitter.com/XYOIIK9Ou9 — Isabella Liberman ?? (@BellaVLiberman) March 24, 2026

A Szkelja ukrán ezred arról számolt be, hogy rohamcsapatai megtisztították Donyeck megyébe, a Bahmut és Szlovjanszk városok közötti útvonalon fekvő, kulcsfontosságú Minykivka települést az orosz erőktől, és több mint negyven orosz katonát öltek meg. „Ez meghiúsította az ellenség előrenyomulását, és stabilizálta a helyzetet" – tette hozzá az ezred közleményében.