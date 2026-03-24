2026. március 24. kedd
Forrás: Getty Images / Peter Zelei
Forrás: Getty Images / Peter Zelei

Változik a háború, megugrott a civil áldozatok száma Ukrajnában – videó

Infostart / MTI

Oroszország éjszakai nagyszabású támadása következtében 11 ukrajnai megyében keletkeztek károk. Eddig négy ember halála vált ismertté, és további több tucatnyian sérültek meg, köztük gyerekek is – közölte az ukrán elnök a Telegramon.

„Zaporizzsjában és Poltavában többszintes lakóépületek rongálódtak meg, tüzek is keletkeztek. Szumi megyében, Sosztka városára csaknem 40 drónt indítottak. A Harkiv megyei Szlatinében drónnal csapást mértek egy villamos motorvonatra" – sorolta az államfő. Kiemelte, hogy az Ukrajna ellen indított drónok, robotrepülőgépek és rakéták száma egyértelműen mutatja: nagyobb védelemre van szükség az orosz csapásokkal szemben az emberi életek megóvása érdekében.

„Fontos Ukrajna támogatásának folytatása. Fontos, hogy minden légvédelmi megállapodást időben végrehajtsanak. És fontos, hogy Európa képes legyen a szükséges mennyiségű légvédelmi rakéta előállítására, hogy bármilyen fenyegetéssel szemben meg tudja védeni magát" – tette hozzá.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy tévéműsorban arról számolt be, hogy a légvédelem az éjjel az összes robotrepülőgépet semlegesítette, elsősorban a nyugati F-16-os és Mirage gépeknek köszönhetően. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a ballisztikus rakéták lelövése továbbra is nehéz, főként a Patriot típusú rendszerek hiánya miatt, amelyekből nagyobb mennyiségre lenne szükség.

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója közölte, hogy az orosz hadsereg egy 14 emeletes lakóépületet támadott meg Dnyipro városában, eddig kilenc sérültről tudnak, köztük egy másfél éves gyermekről. Hozzátette, hogy megrongálódtak a ház falai, valamint erkélyek, ablakok és a műszaki szint is, a két legfelső emeleten pedig tüzek keletkeztek.

A közép-ukrajnai Poltava megyei ügyészi hivatal arról tájékoztatott, hogy a régióban 12-re emelkedett az orosz légicsapások sérültjeinek száma, a halálos áldozatoké változatlanul kettő. Az ügyészség kiemelte, hogy a sérültek között van egy ötéves kisfiú is, akit súlyos állapotban szállítottak kórházba.

Rosemary DiCarlo, az ENSZ főtitkár-helyettese a Biztonsági Tanács Ukrajnáról tartott ülésén az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint kijelentette, hogy az ukrajnai civil áldozatok száma idén februárban meredeken megnőtt, az erőszak pedig tovább fokozódik, és nem csillapodik a több mint négy éve tartó háborúban. Kiemelte, hogy csupán februárban „legalább 188 civil vesztette életét és 757-en sérültek meg, ami 45 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest", ráadásul az orosz támadások most, márciusban is folytatódnak.

A Szkelja ukrán ezred arról számolt be, hogy rohamcsapatai megtisztították Donyeck megyébe, a Bahmut és Szlovjanszk városok közötti útvonalon fekvő, kulcsfontosságú Minykivka települést az orosz erőktől, és több mint negyven orosz katonát öltek meg. „Ez meghiúsította az ellenség előrenyomulását, és stabilizálta a helyzetet" – tette hozzá az ezred közleményében.

Varju László: Paks II-t nem szabad megépíteni, az eurót be kell vezetni

A választásig hátralévő időre sorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait a napi ügyek mellett külpolitikai és gazdasági elképzeléseikről is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a DK és a Mi Hazánk elfogadta a meghívást. A Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel. Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje és képviselője pártja gazdasági elképzeléseiről beszélt az Aréna című műsorban.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Kedden is folytatódnak az amerikai és izraeli támadások Irán (és Libanon) ellen, miközben Irán is folytatja csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Kedden kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután egy hete egy légicsapásban életét vesztette Ali Laridzsáni: az új főnök, Mohammad Bagher Zolghadr korábban az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka volt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Durva balhé tört ki a válogatottnál: klubedzőnek ment neki a szövetségi kapitány, ebből mi lesz?

Barbarez szerint Cooper szándékosan mellőzi a bosnyák Benjamin Tahirovicot a klubcsapatban, hogy ezzel gyengítse a válogatottat a vb-pótselejtező előtt

'I want to blink and it be over,' Iranian woman tells BBC as Israel and Iran exchange strikes

Meanwhile, Bahrain says an Iranian missile has hit a military base in the west of the country - a senior Gulf official calls it a "dangerous escalation".

Újabb orosz kémek buktak le Nyugat-Európában
Német hátraarc: megkérdőjelezte a 2050-es uniós klímacélok megvalósítását a gazdasági miniszter
