2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
Wildlife brown bear (Ursus arctos) in green forest. Bear is dangerous animal.
Nyitókép: Michal Ulicny/Getty Images

Medve sebesített meg egy férfit Maros megyében

Infostart / MTI

Medve sebesített meg egy 58 éves férfit vasárnap Romániában, a Maros megyei Torboszló és Székelyabod közötti erdőben – közölte az Agerpres hírügynökség.

A nyárádszeredai tűzoltókat koradélután riasztották a két falu közötti erdős területre. A medvetámadás helyszínére a SMURD rohammentőszolgálat egyik mentőegységét, illetve brassói helikopterét is kivezényelték. A mentőorvos szerint a férfi több sérülést szenvedett a lábain, valamint nyílt törést a bal karján.

A mentőegységek kiérkezésekor az áldozat eszméleténél volt, és egyedül tartózkodott a területen a támadás idején.

A Digi24 hírtelevízió közlése szerint az idegenvezetőként dolgozó áldozat rendszeresen jár a térségben, és megfelelő túrafelszereléssel rendelkezett.

A sérültet a SMURD helikopterrel a marosvásárhelyi kórházba vitte.

Csatatér: Dunaújvárosban hármas csata lesz, a Dunai Vasmű a fő kampánytéma az országgyűlési választáson

Érdekes hármas csata elé nézünk az országgyűlési választásokon a Dunaújváros központú, és tíz kisebb települést is tartalmazó Fejér vármegyei 4-es számú egyéni körzetben. A Tisza Párt „arca", Nagy Ervin csap össze a jelenlegi fideszes képviselővel, Mészáros Lajossal, de beleszólhat a versenybe a DK-s színekben induló dunaújvárosi alpolgármester, Szabó Zsolt is.
Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" kapcsolódó hajókat – jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője.
 

Amerika tétlenkedése helyzetbe hozza a legnagyobb riválisát, de Pekingnek van egy komoly katonai problémája

A washingtoni Brookings Intézet friss elemzése szerint az Egyesült Államoknak határozottabb választ kell adnia Kína Tajvan elleni szürkezónás tevékenységére. Az eddigi amerikai passzivitás ugyanis aláássa a hosszú távú elrettentést és a szövetségesek felé mutatott hitelességet a térségben - számolt be a Taiwan News.

Pokoli napi fájdalmakkal küzd 200 ezer magyar nő: sokszor hosszú évekbe telik, mire kiderül, mi a bajuk

Az endometriózis Magyarországon közel 200 ezer nőt érint, mégis sokan élnek úgy évekig fájdalommal, hogy nem derül ki, mi is a probléma forrása.

Iran threatens US-linked Gulf energy sites after Trump gives deadline to reopen Strait of Hormuz

President Trump says the US will "obliterate" Iran's power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

