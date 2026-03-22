Medve sebesített meg egy férfit Maros megyében

A nyárádszeredai tűzoltókat koradélután riasztották a két falu közötti erdős területre. A medvetámadás helyszínére a SMURD rohammentőszolgálat egyik mentőegységét, illetve brassói helikopterét is kivezényelték. A mentőorvos szerint a férfi több sérülést szenvedett a lábain, valamint nyílt törést a bal karján.

A mentőegységek kiérkezésekor az áldozat eszméleténél volt, és egyedül tartózkodott a területen a támadás idején.

A Digi24 hírtelevízió közlése szerint az idegenvezetőként dolgozó áldozat rendszeresen jár a térségben, és megfelelő túrafelszereléssel rendelkezett.

A sérültet a SMURD helikopterrel a marosvásárhelyi kórházba vitte.