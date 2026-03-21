Újabb tartományi választás Németországban: Rajna-vidék-Pfalz mond véleményt

Az idén összesen öt tartományban van parlamenti választás Németországban, és az első fejezet, Baden-Württemberg az elemzők szerint már jelentősen rontott a szövetségi kormány tekintélyén. A Bundestagban ellenzékbe szoruló Zöldek Pártja a tartományban megőrizte tizenöt év óta tartott veretlenségét, és újabb öt évre kormányt alakíthat, a helyi CDU jelentős szavazatvesztéssel végzett a második helyen, míg a szociáldemokraták épp hogy csak bejutottak a stuttgarti törvényhozásba.

A kevéssel több mint négymillió lakosú Rajna-vidék-Pfalz tartományban tartandó választás ismét országos hangulati barométer lehet, a szavazás a tartományi határokon túl rendkívül fontos a Friedrich Merz kancellárral együtt felettébb népszerűtlen kormánykoalíció számára. 2,95 millió választásra jogosult személy adhatja le szavazatát. A választás esélyt adhat mind az SPD, mind a CDU számára, hogy javítson két héttel ezelőtt alaposan megtépázott tekintélyén.

A tartományt 2013 óta a szociáldemokrata Alexander Schweitzer irányítja, elemzők szerint pártja a helyi sikert mindenekelőtt az ő népszerűségének köszönheti. Az SPD 2016-tól mostanáig a Zöldekkel és a szabaddemokrata FDP-vel alkotott koalíciót. A legfrissebb felmérések szerint vetélytársa a CDU jelöltje, Gordon Schnieder lehet: a konzervatív pártnak 29 százalékot jósolnak, míg az SPD 27 százalékkal másodiknak futhat be.

Az igazi győztes ugyanakkor Baden-Württemberghez hasonlóan Rajna-vidék-Pfalzban is az AfD lehet, amely 19 százalékra számíthat. A radikális jobboldali párttal azonban sem országos, sem tartományi szinten egyetlen másik parlamenti párt sem hajlandó koalícióra lépni.

Várható az is, hogy a liberális FDP számára Rajna-vidék-Pfalz tartományi választás politikai hattyúdal lehet. A felmérések szerint a szabad demokraták nem jutnak be a mainzi parlamentbe, amelyben viszont a Baloldal Pártja (Die Linke) új szereplő lehet.

Az országos hatás ellenére a kampányt helyi témák dominálták, mindenekelőtt a munkahelyek biztonsága, az oktatás, valamint a környezetvédelem.

A szavazóhelyiségek vasárnap reggel nyolctól várják a választókat, akik este 18 óráig adhatják le voksukat. Az első exit poll eredmények rögtön az urnazárás követően várhatók, míg az előzetes végeredményre utaló első nem hivatalos adatok 20 óra körül. A hivatalos végeredmény a késő éjszakai órákra várható.

A folytatásban majd szeptemberben három tartományban tartanak szavazást. Kettő közülük – Szász-Anhalt és Meckelnburg-Elő-Pomeránia – az egykori NDK-hoz tartozott, és a előrejelzések szerint mindkettőben az AfD 30 százalék felett eredménnyel ténylegesen tarolhat. Szász-Anhaltban szeptember 6-án, míg Meckelburg-Elő-Pomerániában és, az önálló tartománynak számító Berlinben egyaránt szeptember 20-án tartják a választásokat.