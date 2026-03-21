2026. március 21. szombat Benedek
Franciaország partnereivel kíséretet biztosítana a hajóforgalomnak a Hormuzi-szorosban.
Donald Trump békefeltételei

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok „nagyon közel” került közel-keleti katonai céljainak eléréséhez, és Washington már a térségbeli hadműveletek fokozatos lezárását mérlegeli.

Az elnök a Truth Social közösségi platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az amerikai stratégia középpontjában Irán katonai képességeinek jelentős visszaszorítása és a regionális stabilitás megőrzése áll. Trump szerint az Egyesült Államok csak akkor vonulhat vissza, ha bizonyos stratégiai feltételek teljesülnek - vette észre az index.hu.

Az amerikai adminisztráció az alábbi öt fő célkitűzést határozta meg a műveletek lezárásának feltételeként.

  • Az iráni rakétaképességek, indítóállások és minden kapcsolódó katonai eszköz teljes körű felszámolása.
  • Irán teljes védelmi ipari bázisának megsemmisítése.
  • Az iráni haditengerészet és légierő kiiktatása, beleértve a légvédelmi rendszerek megsemmisítését is.
  • A nukleáris fegyverkezés megakadályozása, valamint egy olyan készültségi állapot fenntartása, amely lehetővé teszi az Egyesült Államok azonnali és erőteljes válaszcsapását egy esetleges nukleáris fenyegetés esetén.
  • A legfontosabb közel-keleti szövetségesek – Izrael, Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait – legmagasabb szintű védelmének garantálása.

A bejegyzésben az elnök kitért a Hormuzi-szoros biztonságára is. Donald Trump kijelentette, hogy a stratégiai jelentőségű tengeri útvonal felügyeletét elsősorban azoknak az országoknak kellene ellátniuk, amelyek gazdaságilag függnek annak használatától.

„Ha kérik, segíteni fogunk ezeknek az országoknak a Hormuzzal kapcsolatos erőfeszítéseikben, de erre nem lesz szükség, ha Irán fenyegetését felszámoljuk” – fogalmazott az elnök.

Hozzátette, hogy az iráni kockázat megszűnése után a szoros biztosítása a térség országai számára már csupán „könnyű katonai feladatot” jelent majd.

Kezd kirajzolódni, hogy Amerika és Izrael érdekei eltérnek Iránban

Kezd kirajzolódni, hogy Amerika és Izrael érdekei eltérnek Iránban
Annak ellenére, hogy mit állítanak a szövetséges Egyesült Államok és Izrael vezetői, világossá vált, hogy eltérő a két ország érdeke az iráni háborúban. Ezt mondja néhány beosztott és több kommentátor. Mindez különösen az iráni Dél-Parsz földgázlétesítmény elleni támadás után vált nyilvánvalóvá.
 

Irán legfőbb vallási és politikai vezetője nagy bejelentést tett

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Donald Trump a kivonulást emlegeti - Híreink az iráni háborúról szombaton

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Donald Trump a kivonulást emlegeti - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok aznap harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Szinte láthatatlanok a fociban, mégis brutális, amit csinálnak: mikor értékelődik fel végre a szerepük?

Egy elemzés rávilágít, hogy bár igen keveset beszélnek róluk a közbeszédben, a labdarúgásban egyre fontosabb szerephez jutnak a csapatok másodedzői.

Trump says US considering 'winding down' war in Iran but other nations must guard Hormuz

The US temporarily lifts sanctions on Iranian oil at sea and says it will help other countries police the vital Strait of Hormuz "if asked".

2026. március 21. 08:48
Már a mesterséges intelligenciát is hadrendbe állítja az amerikai hadsereg
2026. március 21. 07:15
Légikorlátozást jelentettek be az olajárak miatt
