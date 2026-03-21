Donald Trump békefeltételei

Az elnök a Truth Social közösségi platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az amerikai stratégia középpontjában Irán katonai képességeinek jelentős visszaszorítása és a regionális stabilitás megőrzése áll. Trump szerint az Egyesült Államok csak akkor vonulhat vissza, ha bizonyos stratégiai feltételek teljesülnek - vette észre az index.hu.

Az amerikai adminisztráció az alábbi öt fő célkitűzést határozta meg a műveletek lezárásának feltételeként.

Az iráni rakétaképességek, indítóállások és minden kapcsolódó katonai eszköz teljes körű felszámolása.

Irán teljes védelmi ipari bázisának megsemmisítése.

Az iráni haditengerészet és légierő kiiktatása, beleértve a légvédelmi rendszerek megsemmisítését is.

A nukleáris fegyverkezés megakadályozása, valamint egy olyan készültségi állapot fenntartása, amely lehetővé teszi az Egyesült Államok azonnali és erőteljes válaszcsapását egy esetleges nukleáris fenyegetés esetén.

A legfontosabb közel-keleti szövetségesek – Izrael, Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait – legmagasabb szintű védelmének garantálása.

A bejegyzésben az elnök kitért a Hormuzi-szoros biztonságára is. Donald Trump kijelentette, hogy a stratégiai jelentőségű tengeri útvonal felügyeletét elsősorban azoknak az országoknak kellene ellátniuk, amelyek gazdaságilag függnek annak használatától.

„Ha kérik, segíteni fogunk ezeknek az országoknak a Hormuzzal kapcsolatos erőfeszítéseikben, de erre nem lesz szükség, ha Irán fenyegetését felszámoljuk” – fogalmazott az elnök.

Hozzátette, hogy az iráni kockázat megszűnése után a szoros biztosítása a térség országai számára már csupán „könnyű katonai feladatot” jelent majd.