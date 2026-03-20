Orbán Viktor: „marhaság” a Hormuzi-ügy, ehhez tengerpart és hadihajó is kellene

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy amennyiben Donald Trump amerikai segítséget kérne a Hormuzi-szoros felszabadításában, akkor a magyar kormány „megfontolná” a kérdést.

Az ellenzéki oldalon többen kritizálták ezt a kijelentést. Dobrev Klára DK-elnök szerint „csak egyetlen válasz van arra, ha Trump a háború kapcsán bármit kér Magyarországtól, ez pedig egy hangos, egyértelmű: NEM!” Magyar Péter Tisza-elnök pedig azt követelte, „Orbán Viktor valljon színt, hogy magyar katonák Iránba küldéséről fog-e egyeztetni a Budapestre érkező amerikai alelnökkel”.

Rákérdeztek erre Orbán Viktornál a brüsszeli EU-csúcs után tartott sajtótájékoztatóján, ahol az Index beszámolója szerint a miniszterelnök „marhaságnak” nevezte az egész ügyet, majd hozzátette, hogy a Hormuzi-szorosban egy esetleges magyar segítségnyújtáshoz szükséges lenne magyar tengerpart és hadihajó is, „majd ha lesz ilyenünk, térjünk vissza rá”.