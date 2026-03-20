2026. március 20. péntek Klaudia
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezetõ államtitkár.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: „marhaság” a Hormuzi-ügy, ehhez tengerpart és hadihajó is kellene

Tisztázta az esetleges iráni háborús segítségnyújtással kapcsolatban felmerült kérdéseket a miniszterelnök az uniós tagországok csütörtöki találkozója után.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy amennyiben Donald Trump amerikai segítséget kérne a Hormuzi-szoros felszabadításában, akkor a magyar kormány „megfontolná” a kérdést.

Az ellenzéki oldalon többen kritizálták ezt a kijelentést. Dobrev Klára DK-elnök szerint „csak egyetlen válasz van arra, ha Trump a háború kapcsán bármit kér Magyarországtól, ez pedig egy hangos, egyértelmű: NEM!” Magyar Péter Tisza-elnök pedig azt követelte, „Orbán Viktor valljon színt, hogy magyar katonák Iránba küldéséről fog-e egyeztetni a Budapestre érkező amerikai alelnökkel”.

Rákérdeztek erre Orbán Viktornál a brüsszeli EU-csúcs után tartott sajtótájékoztatóján, ahol az Index beszámolója szerint a miniszterelnök „marhaságnak” nevezte az egész ügyet, majd hozzátette, hogy a Hormuzi-szorosban egy esetleges magyar segítségnyújtáshoz szükséges lenne magyar tengerpart és hadihajó is, „majd ha lesz ilyenünk, térjünk vissza rá”.

Orbán Viktor Brüsszelben: dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett
Az EU-csúcs csütörtöki napját követően Orbán Viktor éjszaka már rövid értékelést tartott, pénteken azonban bővebben is elemezte a helyzetet Brüsszelben. Mint mondta, „nem tekerték szőnyegbe és haza is engedik", mert „azt remélik a csúcs résztvevői, hogy Magyarországon politikai változás lesz”, olyanok jutnak hatalomra, akik mindent megtesznek, amit Brüsszel kér. A miniszterelnök úgy fogalmazott: április 12-én, a magyar választásokon lesz majd a második csata, amit meg kell vívnia.
 

Iráni energiasokk: globális válság veszélye fenyeget, újratervezésre lehet szükség

Újabb globális energiaválság körvonalazódik az iráni háború miatt, ami alapjaiban átírhatja a világ energiaellátásáról alkotott elképzeléseket. A közel-keleti konfliktus közvetett hatásai több országot is arra sarkallhatnak, hogy aktívabban keressenek alternatív lehetőségeket.
 

Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban?
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában?
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban?
 
2026.03.20. péntek, 18:00
Selmeczi Gabriella
a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, a népjóléti bizottság alelnöke
Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Barbadosi és palaui teherhajókat ért orosz dróntámadás Odessza kikötőjében, az FSZB az egyre jobban eldurvuló merényletsorozatok miatt megerősíti az orosz katonai vezetők védelmét. Mindeközben Kijev folytatja az orosz hadiipari komplexumok elleni támadásokat, melyekre Moszkva drónzáporokkal válaszol. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Komoly mérföldkövet ért el a Porto veteránja: nem sokan csinálták meg eddig

Győzelemmel ünnepelte pályafutása ezredik mérkőzését Thiago Silva; a 41 éves védő már az El-negyeddöntőre készülhet.

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

Overnight, Iran also launched rounds of missiles at Jerusalem, and there have been further attacks on Gulf states.

