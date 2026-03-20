2026. március 20. péntek Klaudia
Az amerikai légierõ egyik B-1 Lancer nehézbombázó repülõgépét készítik fel bevetésre amerikai katonák a brit légierõ fairfordi támaszpontján 2026. március 10-én. Az utóbbi pár napban négy B-1 Lancer stratégiai nehézbombázó és egy C-5 típusú katonai teherszállító repülõgép érkezett az Egyesült Államokból Fairfordba, március 9-én pedig az amerikai légierõ három B-52 típusú, nagy hatótávolságú nehézbombázója szállt le a nyugat-angliai légibázison. Richard Knighton brit vezérkari fõnök szerint a bombázók napokon belül bekapcsolódnak az Irán elleni izraeli-amerikai hadmûveletbe.
Nyitókép: MTI/AP/Alastair Grant

Fordulat: brit bázisokról is indulhatnak amerikai csapások a Hormuzi-szorosban

Infostart / MTI

A brit kormány engedélyezte, hogy az Egyesült Államok brit támaszpontokról támadja a Hormuzi-szoros hajóforgalmát veszélyeztető rakétaállásokat.

A londoni miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint a közel-keleti fejleményekről, mindenekelőtt a fegyvertelen kereskedelmi hajók és a térségbeli olaj- és földgázlétesítmények elleni iráni támadásokról tartott pénteki kormányülésen elhangzott, hogy Nagy-Britannia más országokkal együtt a Hormuzi-szoros nemzetközi hajóforgalmának védelmét célzó „életképes terv” kialakításán dolgozik.

A szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka halad át. A víziutat az Irán elleni amerikai és izraeli hadműveletek kezdete után a teheráni rezsim gyakorlatilag zárva tartja, és emiatt 60 százalékkal 100 dollár fölé emelkedett a nyersolaj hordónkénti világpiaci ára.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) kormányzótanácsának e héten Londonban tartott rendkívüli ülésén Arsenio Dominguez, az ENSZ szakosított tengerhajózási szervezeteként működő IMO főtitkára elmondta, hogy 20 ezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben a Hormuzi-szoros lezárása miatt, és közülük eddig legalább heten vesztették életüket a hajók ellen végrehajtott iráni támadásokban.

A Downing Street tájékoztatása szerint a brit kormány a péntek esti ülésen elítélte, hogy Irán a nemzetközi tengerhajózásra is kiterjesztette támadásait.

A brit kormányfői hivatal szóvivője közölte: döntés született arról, hogy az Egyesült Államok a brit támaszpontokat olyan „védelmi műveletekre” is használhatja, amelyek célja a Hormuzi-szorosban közlekedő hajók ellen bevetett rakéták és egyéb támadóeszközök indítóállásainak felszámolása.

Ez a brit támaszpontok amerikai használatának engedélyezéséről szóló eddigi megállapodás jelentős kiterjesztése. London eddig hivatalosan csak olyan műveletek végrehajtására engedte át a brit támaszpontokat az amerikai légierőnek, amelyek célja a térségbeli brit érdekeket, illetve brit állampolgárok életét közvetlenül veszélyeztető iráni rakétatámadások megakadályozása volt.

A pénteki kormányülésről kiadott tájékoztatás szerint azonban az Egyesült Államok ezentúl a Hormuzi-szoros hajóforgalmának közvetlen védelmére is használhatja a brit támaszpontokat.

A Downing Street hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy Nagy-Britannia továbbra sem vesz részt az Irán elleni támadó hadműveletekben.

A tájékoztatás megfogalmazása szerint London változatlanul a nemzetközi jognak megfelelő módon cselekszik, és nem hagyja, hogy a brit fegyveres erőket bevonják a szélesebb körű térségbeli konfliktusba.

Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök ezt már korábban is leszögezte. Starmer a Downing Streeten e hét elején tartott sajtóértekezletén úgy fogalmazott, hogy Nagy-Britanniát „nem fogják belerángatni” az iráni háborúba, a londoni alsóházban felszólalva pedig kijelentette: nem hajlandó háborúba vinni Nagy-Britanniát mindaddig, amíg nincs meggyőződve a háború jogi megalapozottságáról, és arról, hogy a hadműveletek mögött életképes, átgondolt tervek állnak.

E kijelentések miatt Donald Trump amerikai elnök többször is éles hangú, személyre szóló nyilatkozatokban bírálta a brit kormányfőt.

Egy rémálomban ünnepli Irán a perzsa újévet: rettegés a bombázásoktól – és remény a megújulásra

A háromezer éves ünnep, a perzsa újév előestéje Iránban hagyományosan a készülődéssel telik: ez a megújulás ünnepe. Most viszont a rettegés uralja az embereket. Rengetegen félnek az izraeli–amerikai bombázások miatt – de azok is rengetegen vannak, akik félnek ugyan, de boldogok, mert csaknem fél évszázados iszlamista diktatúra után reménykednek, hogy elsöprik végre az ősi országot uraló terrorrezsimet – jelentette a BBC helyszíni munkatársa.
 

Irán legfőbb vallási és politikai vezetője nagy bejelentést tett

Donald Trump: gyávák, és erre emlékezni fogunk

Fordulat: brit bázisokról is indulhatnak amerikai csapások a Hormuzi-szorosban

Titkos sejtek, az iráni rezsim rendszerének alappillérei ellen vív keserves harcot Izrael

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.
 

Csatatér: két, országosan ismert politikus küzd meg a budapesti 2-es számú egyéni választókerületben

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Barbadosi és palaui teherhajókat ért orosz dróntámadás Odessza kikötőjében, az FSZB az egyre jobban eldurvuló merényletsorozatok miatt megerősíti az orosz katonai vezetők védelmét. Mindeközben Kijev folytatja az orosz hadiipari komplexumok elleni támadásokat, melyekre Moszkva drónzáporokkal válaszol. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Trükkös tolvajok csaptak le egy magyar városban: százezreket síbolhattak el, kézügyességüket is használták

A gyanú szerint ROmániából érkezhetett az a pár, akik figyelemeltereléssel és különböző kézügyességi trükkökkel okoztak nagy kárt egy áruházban.

UK should have acted faster, Trump says, after it offers British bases for Hormuz strikes

Keir Starmer's decision comes after Donald Trump berated his Nato allies as "cowards" for not getting involved in securing the key oil shipping route.

