ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök két amerikai katonai kitüntetési ünnepségén a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Infostart

Mindkét ország a háború eszkalációját helyezte kilátásba. Irán szombaton először lőtt ki olyan ballisztikus rakétákat, amelyekkel Izrael szerint már eléri Európa több városát is.

Donald Trump amerikai elnök szombaton azzal fenyegetőzött, hogy „megsemmisíti” Irán erőműveit, ha Teherán 48 órán belül nem nyitja meg teljesen újra a Hormuzi-szorost. Ez fordulatnak tűnik alig egy nappal azután, hogy az immáron negyedik hete tartó háború lezárását említette.

Pénteken azt írta, hogy „nagyon közel kerülünk céljaink eléréséhez, miközben fontolgatjuk az iráni terrorrezsim elleni közel-keleti katonai erőfeszítéseink leépítését”. Ezt öt pontban sorolta fel:

  1. „Irán rakétaképességének, rakétaindító állásainak és minden másnak a teljes leépítése, ami ezekhez kapcsolódik.
  2. Irán védelmi ipari bázisának megsemmisítése.
  3. Haditengerészetének és légierejének felszámolása, beleértve a légvédelmi fegyvereket is.
  4. „Soha többé nem szabad engedni, hogy Irán akár csak a nukleáris képességek közelébe is kerüljön, és mindig olyan helyzetben kell maradni, hogy az Egyesült Államok gyorsan és hatékonyan reagálhasson egy ilyen helyzetre, ha ilyen bekövetkezik.
  5. Közel-keleti szövetségeseink, köztük Izrael, Szaúd-Arábiának, Katarnak, az Egyesült Arab Emírségeknek, Bahreinnek, Kuvaitnak és más országoknak a legmagasabb szinten történő védelme.”

Kijelentette még, hogy „a Hormuzi-szorost szükség szerint azoknak a nemzeteknek kell felügyelniük, amelyek használják azt – az Egyesült Államoknak nem! Ha felkérnek minket, segítjük ezeket az országokat a Hormuzi-szorossal kapcsolatos erőfeszítéseikben, de erre már nem lesz szükség, ha Irán fenyegetését megszüntettük. Fontos, hogy ez egy könnyű katonai művelet lesz számukra” – ígérte.

Ezek után szombaton, helyi idő szerint este már más hangvételű bejegyzéssel jelentkezett:

„Ha Irán nem nyitja meg teljesen, fenyegetés nélkül a Hormuzi-szorost 48 órán belül, az Amerikai Egyesült Államok megtámadja és megsemmisíti a különböző erőműveiket, a legnagyobbal kezdve” – írta Trump a Truth Social közösségi oldalán.

Irán válaszul vasárnap közölte, hogy újabb amerikai érdekeltségeket fog célba venni, köztük az öbölbeli energiatermelő létesítményeket, informatikai és sótalanító infrastruktúrákat is, amennyiben Trump beváltja fenyegetését. Időközben a régióba küldött amerikai tengerészgyalogosok és partraszálló hajók folytatják útjukat – írta a Reuters.

Teherán szombaton először lőtt ki nagy, 4000 kilométeres hatótávolságú ballisztikus rakétákat, az indiai-óceáni Diego Garcia amerikai-brit katonai bázist célozták vele – közölte korábban Izrael. Ezzel Irán kiterjesztette támadásai hatósugarát a Közel-Keleten túlra is.

„Ezek a rakéták nem Izrael megtámadására szolgálnak. A hatótávolságuk eléri az európai fővárosokat – Berlin, Párizs és Róma is közvetlen fenyegetés alatt áll” – mondta Eyal Zamir izraeli vezérkari főnök.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez, és ebben Magyarországnak központi szerepe lehet - jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
 

A politika Messijét fogadta Orbán Viktor

Újabb hatalmas elismerést kapott Orbán Viktor

Donald Trump gratulálva üzent Orbán Viktornak és egyben igényt is megfogalmazott

Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elkezdődtek a parlamenti választások Magyarország szomszédjában, rendkívül kiélezett verseny jön

Elkezdődtek a parlamenti választások Magyarország szomszédjában, rendkívül kiélezett verseny jön

Vasárnap reggel hét órakor Szlovénia-szerte megnyitották a parlamenti választás szavazóhelyiségeit, amelyekben csaknem 1,7 millió választásra jogosult állampolgár adhatja le voksát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban

Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will ‘obliterate’ Iran’s power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Trump says US will 'obliterate' Iran's power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Tehran warns it will retaliate against US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 22. 08:03
Orosz kémrepülőt fogtak a lengyelek a Balti-tenger fölött – sűrű „porszívózás” zajlik a régióban
2026. március 22. 07:38
Iráni rakéta csapódott be az izraeli Arad városában
×
×