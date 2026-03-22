Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Donald Trump amerikai elnök szombaton azzal fenyegetőzött, hogy „megsemmisíti” Irán erőműveit, ha Teherán 48 órán belül nem nyitja meg teljesen újra a Hormuzi-szorost. Ez fordulatnak tűnik alig egy nappal azután, hogy az immáron negyedik hete tartó háború lezárását említette.

Pénteken azt írta, hogy „nagyon közel kerülünk céljaink eléréséhez, miközben fontolgatjuk az iráni terrorrezsim elleni közel-keleti katonai erőfeszítéseink leépítését”. Ezt öt pontban sorolta fel:

„Irán rakétaképességének, rakétaindító állásainak és minden másnak a teljes leépítése, ami ezekhez kapcsolódik. Irán védelmi ipari bázisának megsemmisítése. Haditengerészetének és légierejének felszámolása, beleértve a légvédelmi fegyvereket is. „Soha többé nem szabad engedni, hogy Irán akár csak a nukleáris képességek közelébe is kerüljön, és mindig olyan helyzetben kell maradni, hogy az Egyesült Államok gyorsan és hatékonyan reagálhasson egy ilyen helyzetre, ha ilyen bekövetkezik. Közel-keleti szövetségeseink, köztük Izrael, Szaúd-Arábiának, Katarnak, az Egyesült Arab Emírségeknek, Bahreinnek, Kuvaitnak és más országoknak a legmagasabb szinten történő védelme.”

Kijelentette még, hogy „a Hormuzi-szorost szükség szerint azoknak a nemzeteknek kell felügyelniük, amelyek használják azt – az Egyesült Államoknak nem! Ha felkérnek minket, segítjük ezeket az országokat a Hormuzi-szorossal kapcsolatos erőfeszítéseikben, de erre már nem lesz szükség, ha Irán fenyegetését megszüntettük. Fontos, hogy ez egy könnyű katonai művelet lesz számukra” – ígérte.

Ezek után szombaton, helyi idő szerint este már más hangvételű bejegyzéssel jelentkezett:

„Ha Irán nem nyitja meg teljesen, fenyegetés nélkül a Hormuzi-szorost 48 órán belül, az Amerikai Egyesült Államok megtámadja és megsemmisíti a különböző erőműveiket, a legnagyobbal kezdve” – írta Trump a Truth Social közösségi oldalán.

Irán válaszul vasárnap közölte, hogy újabb amerikai érdekeltségeket fog célba venni, köztük az öbölbeli energiatermelő létesítményeket, informatikai és sótalanító infrastruktúrákat is, amennyiben Trump beváltja fenyegetését. Időközben a régióba küldött amerikai tengerészgyalogosok és partraszálló hajók folytatják útjukat – írta a Reuters.

Teherán szombaton először lőtt ki nagy, 4000 kilométeres hatótávolságú ballisztikus rakétákat, az indiai-óceáni Diego Garcia amerikai-brit katonai bázist célozták vele – közölte korábban Izrael. Ezzel Irán kiterjesztette támadásai hatósugarát a Közel-Keleten túlra is.

„Ezek a rakéták nem Izrael megtámadására szolgálnak. A hatótávolságuk eléri az európai fővárosokat – Berlin, Párizs és Róma is közvetlen fenyegetés alatt áll” – mondta Eyal Zamir izraeli vezérkari főnök.