Titkos sejtek, az iráni rezsim rendszerének alappillérei ellen vív keserves harcot Izrael

Órákkal azután, hogy likvidálták a Baszidzs vezetőjét, az izraeli légierő drónokkal kezdte támadni a milícia utcai egységeit. A Teherán-szerte felállított ellenőrzési pontokra egymás után zuhannak a harci robotok, félelmet keltve a szervezet egyszerű tagjaiban is.

Csak kedden legalább tíz ilyen támadásról számoltak be Jeruzsálemben, míg független megfigyelők szerint március 11-e óta, igazoltan tíz alkalommal csaptak már le az izraeliek az önkéntes muszlim rendfenntartókra. Az egyik teheráni ellenőrzőpont megsemmisítéséről készült videót az izraeli haderő tette közzé az X-en:

WOW‼️

DRAMATIC FOOTAGE: IDF STRIKES BASIJ CHECKPOINTS IN TEHRAN

Aerial footage shows precision strikes on Basij checkpoints and fighters inside Tehran.

• Multiple members of the regime’s internal security forces reported killed

• Targets linked to the regime’s enforcement arm pic.twitter.com/aJlZS3qRQW — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 17, 2026

A Baszidzs azért került a célkeresztbe, mert ez az iszlám rezsim egyik legfontosabb elnyomó szervezete. Ám a megsemmisítése, vagy akár csak a szétzilálása egyáltalán nem könnyű feladat, mivel ez az amúgy is decentralizált iráni biztonsági struktúra „legszéttagoltabb ereje” – magyarázta a Seatle Times hasábjain Hamidreza Azizi. Az iráni biztonságpolitika és külügyek szakértője azt is elmondta: ezért nem volt drámai hatása annak, hogy március 17-én, egy légitámadásban meghalt Golam Reza Szolejmani tábornok, a Baszidzs főparancsnoka. Ő ugyanis valójában csak protokolláris szerepet játszott, és kiválasztásánál sem a rátermettsége volt a legfontosabb, hanem az, hogy buzgó muzulmán, és megingathatatlan híve az ország legfőbb vallási vezetőjének.

Az önkéntes milícia tagjai többnyire nem viselnek fegyvert és nem hordanak egyenruhát sem. A szervezet helyi szinteken, önállóan működő sejtjei alkotják a rezsim elnyomó gépezetének alappilléreit, amelyek szinte teljesen függetlenedhetnek a parancsnokságtól. Ez a struktúra biztosítja a túlélést belső zavargások esetén még akkor is, ha a központi vezetés megbénul.

Nem egy hagyományos, kaszárnyákban élő hadseregről van tehát szó. Sejtjei mecsetekben, iskolákban, egyetemeken, gyárakban és lakónegyedekben működnek országszerte. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a tüntetéseket vagy bármilyen rendszerellenes megmozdulást azonnal, helyben fojtsanak el anélkül, hogy a központból kellene csapatokat kirendelni. A „rendszer védelme" mint közös cél motiválja őket.

Frappes inédites sur Téhéran : Tsahal cible les forces du Basidj. ???

L'armée de l'air israélienne confirme avoir mené des frappes chirurgicales contre des barrages et des unités armées du Basidj récemment déployés dans plusieurs secteurs de la capitale iranienne.

Contexte : Ces… pic.twitter.com/pH5Rvg0Qo6 — Matthias Inbar (@MatthiasInbar) March 12, 2026

A milícia tagjai nem kapnak olyan alapos katonai kiképzést, mint a reguláris erők, de erre nincs is szükség. Hatalmas, több tízezres létszámuk miatt ugyanis ők a rezsim „szemei és fülei” a mindennapi életben. Mivel a Baszidzs tagjai civil ruhában, arctalanul cselekszenek, ezért szinte lehetetlen az elszámoltatásuk. Az irániak közül sokan, akik naponta, szinte a bőrükön érzik ennek a szervezetnek a brutalitását, gyűlölik is őket. Ez az utálat tavaly decemberben kirobbant tüntetések alatt csak tovább mélyült. A Baszidzs tagjai gumibotokkal, sokkolókkal és néha éles lőfegyverekkel rontottak a demonstrálókra, akik az egyre rosszabb életkörülmények miatt vonultak az utcákra.

Az Irán elleni tömeges légicsapások többször ismételt célja a szélsőséges iszlám rezsim megbuktatása. Az amerikai és izraeli koalíció arra számít, hogy a bombázásokkal annyira meggyengíthetik az központi hatalmat, ami már elegendő lehet egy sikeres népfelkeléshez.

Ezt azzal próbálják tovább erősíteni, hogy az izraeliek perzsa nyelvű üzeneteket küldenek a Baszidzs tagok szüleinek. Arra kérik őket, beszéljék rá a gyerekeiket, hogy önként tegyék le a fegyvert, mert így megóvhatják az életüket.

Egyelőre sem az üzengetésnek, sem az ellenőrzőpontok és őrszobák támadásának sincs sok hatása.

Ha mégis, akkor az pont az ellenkezője annak, amit Washington és Jeruzsálem remél. A teheráni rezsim, ha lehet, még tovább fokozza az elnyomást. A Baszidzs ellenőrző pontjai – amik gyakran csak pár terelőbolyából és egy-két autóból állnak – egyre csak szaporodnak. A milicisták szúrópróbaszerűen ellenőrzik az autósok iratait, kikérdezik őket arról, honnan-hova tartanak, és gyakorta követelik, hogy átvizsgálhassák a telefonjaikat. Újabban a dróntámadások miatt ezek az áteresztő pontok hidak vagy felüljárók alatt működnek. A milicisták különösen dühösek, ha valaki megpróbálja levideózni őket, mint az az alábbi felvételen is látható:

In Iran, if you film the regime's crimes, THIS is what happens:

Plainclothes regime agents (Hamas-style tactics) blend in with civilians... then open fire on anyone trying to record their atrocities.



No evidence allowed. pic.twitter.com/KltRI9zHTn — GAZAWOOD - the PALLYWOOD saga (@GAZAWOOD1) March 17, 2026

Persze nem lehet mindenkit megfélemlíteni Iránban sem. Egyre gyakrabban jelennek meg a helyi közösségi médiában fényképek vagy leírások arról, hogy a Baszidzs éppen melyik úton ellenőrzi az autókat. Ezeket aztán sokan még az izraeli hadsereg perzsa nyelvű internetes oldalára is kiposztolják, sürgetve, hogy mielőbb mérjenek rájuk csapást. A legtöbb esetben olyanokra emlékezve kérik ezt, akiket a milicisták gyilkoltak meg a korábbi tüntetéseken.

Azért, hogy megakadályozzák az ilyesféle információkiáramlást, a Baszidzs újabban főleg azokra vadászik, akiknél Starlink vevőberendezések lehetnek. Ugyanis amióta az országot lekapcsolták a nemzetközi internetről, csak ezen keresztül lehet kijutni a világhálóra. De még az iráni belső netes rendszert is igyekeznek korlátozni, mert attól tartanak, hogy esetleg azon keresztül is kiszivároghatnak értesülések az ország állapotáról, a légitámadások eredményeiről, vagy éppen a még elpusztítható célpontokról.

Azért, hogy tovább fokozzák az emberek megfélemlítését, az egyik teheráni félhivatalos portál közölte: kivégeztek három fiatalembert, akiket a januári tüntetéseken fogtak el. Egyikük, a 19 éves Szaleh Mohammadi korábban országos birkózóbajnok volt.

? WOW. The Iranian Islamic regime just publicly hanged 19-year-old champion wrestler Saleh Mohammadi as part of the crackdown on protests



"His execution was a blatant political m*rder."



Iranians who rise up are on the right side.



Rest in peace ??pic.twitter.com/8iHGQMPtUr — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 19, 2026

De a Baszidzs is mindent elkövet, hogy elvegye az irániak kedvét a rendszerellenes akcióktól. Egy teheráni tizenéves testvérpárt a saját autójukban lőttek agyon a milicisták, mert hangos dudálással ünnepelték Ali Hamenei ajatollah halálát.