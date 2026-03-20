Benjamin Netanjahu két nagy bejelentést is tett az iráni háborúról

„Most azon is dolgozunk, hogy megsemmisítsük azokat az ipari kapacitásokat, amelyek lehetővé teszik ezeknek a programoknak a létrehozását” – mondta a külföldi sajtónak tartott sajtótájékoztatón Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. „Továbbra is szétzúzzuk ezeket a képességeket, porrá zúzzuk őket” – tette hozzá.

Angol nyelvű, külföldieknek szánt sajtótájékoztatóját az izraeliekhez intézett héber nyelvű üzenettel nyitotta meg. „Büszke vagyok a kitartásotokra” – mondta. „Tudom, hogy nehéz a biztonsági szobákban és az óvóhelyeken tartózkodni. Megértem a nehézségeket a gyerekekkel, a tanulással és a vállalkozásokkal kapcsolatban. Tudom, milyen nehéz az időseknek és a tartalékosoknak. Kormányommal együtt nap mint nap azon dolgozunk, hogy könnyítsünk a helyzeteteken, fokozatosan újranyissuk az oktatást és a gazdaságot, és megfelelő kártérítést biztosítsunk” – mondta az izraeli miniszterelnök.

Az iráni hadművelet céljairól közölte, hogy Izrael három dologra összpontosít:

Irán nukleáris programjának megakadályozására, a ballisztikus program felszámolására, valamint olyan feltételek megteremtésére, amelyek lehetővé teszik az iráni nép számára, hogy saját kezébe vegye a sorsát.

A mostani konfliktus alatt légicsapással megölt legfőbb iráni vallási és politikai vezető, „a diktátor (Ali) Hamenei a rakéta- és nukleáris programok újraindítására és mélyen a föld alá rejtésére utasított. Mi nemcsak a kevés, megmaradt rakéta megsemmisítésén dolgozunk, hanem azon is, hogy felszámoljuk azokat az ipari kapacitásokat, amelyek lehetővé teszik ezeknek a programoknak a létrehozását. És már most, húsz nap után bejelenthetem, hogy Iránnak nincs lehetősége uránt dúsítani, és nincs lehetősége ballisztikus rakétákat gyártani” – közölte Netanjahu.

„Porrá zúzzuk őket, hamuvá” – jelentette ki az izraeli kormányfő, és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokkal együtt „óriási eredményeket értünk el, többek között a diktátor, a katonai és politikai vezetés csúcsa, valamint a Forradalmi Gárda és a Baszidzs vezetőinek likvidálását.”

Nem számít, ki váltja fel őket, „gondoskodunk róla, hogy a Forradalmi Gárdánál a váltások nagyon rövidek legyenek” – ígérte. „A gyilkosok mellett több száz indítóállást és rakétát semmisítettünk meg, és folyamatos, napi szinten mérünk rájuk csapásokat a levegőben, a szárazföldön, a föld alatt és most már a tengeren is” –mondta az izraeli miniszterelnök.

„Még korai megmondani, hogy az iráni nép kihasználja-e az általunk teremtett feltételeket. Reméljük, hogy így lesz, de végső soron ez csak rajtuk múlik”

– vélekedett az iráni rendszerváltás esélyéről.