Israel and Iran small flags on burning dark background. Concept of crisis of war and political conflicts between nations. Selective focus
Nyitókép: Zeferli/Getty Images

Benjamin Netanjahu két nagy bejelentést is tett az iráni háborúról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtök esti sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Irán „már nem képes uránt dúsítani”, és nem képes többé ballisztikus rakétákat gyártani. Azt is mondta, hogy Izrael célja előkészíteni, hogy az iráni nép „saját kezébe vehesse a sorsát”.

„Most azon is dolgozunk, hogy megsemmisítsük azokat az ipari kapacitásokat, amelyek lehetővé teszik ezeknek a programoknak a létrehozását” – mondta a külföldi sajtónak tartott sajtótájékoztatón Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. „Továbbra is szétzúzzuk ezeket a képességeket, porrá zúzzuk őket” – tette hozzá.

Angol nyelvű, külföldieknek szánt sajtótájékoztatóját az izraeliekhez intézett héber nyelvű üzenettel nyitotta meg. „Büszke vagyok a kitartásotokra” – mondta. „Tudom, hogy nehéz a biztonsági szobákban és az óvóhelyeken tartózkodni. Megértem a nehézségeket a gyerekekkel, a tanulással és a vállalkozásokkal kapcsolatban. Tudom, milyen nehéz az időseknek és a tartalékosoknak. Kormányommal együtt nap mint nap azon dolgozunk, hogy könnyítsünk a helyzeteteken, fokozatosan újranyissuk az oktatást és a gazdaságot, és megfelelő kártérítést biztosítsunk” – mondta az izraeli miniszterelnök.

Az iráni hadművelet céljairól közölte, hogy Izrael három dologra összpontosít:

  1. Irán nukleáris programjának megakadályozására,
  2. a ballisztikus program felszámolására,
  3. valamint olyan feltételek megteremtésére, amelyek lehetővé teszik az iráni nép számára, hogy saját kezébe vegye a sorsát.

A mostani konfliktus alatt légicsapással megölt legfőbb iráni vallási és politikai vezető, „a diktátor (Ali) Hamenei a rakéta- és nukleáris programok újraindítására és mélyen a föld alá rejtésére utasított. Mi nemcsak a kevés, megmaradt rakéta megsemmisítésén dolgozunk, hanem azon is, hogy felszámoljuk azokat az ipari kapacitásokat, amelyek lehetővé teszik ezeknek a programoknak a létrehozását. És már most, húsz nap után bejelenthetem, hogy Iránnak nincs lehetősége uránt dúsítani, és nincs lehetősége ballisztikus rakétákat gyártani” – közölte Netanjahu.

„Porrá zúzzuk őket, hamuvá” – jelentette ki az izraeli kormányfő, és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokkal együtt „óriási eredményeket értünk el, többek között a diktátor, a katonai és politikai vezetés csúcsa, valamint a Forradalmi Gárda és a Baszidzs vezetőinek likvidálását.”

Nem számít, ki váltja fel őket, „gondoskodunk róla, hogy a Forradalmi Gárdánál a váltások nagyon rövidek legyenek” – ígérte. „A gyilkosok mellett több száz indítóállást és rakétát semmisítettünk meg, és folyamatos, napi szinten mérünk rájuk csapásokat a levegőben, a szárazföldön, a föld alatt és most már a tengeren is” –mondta az izraeli miniszterelnök.

„Még korai megmondani, hogy az iráni nép kihasználja-e az általunk teremtett feltételeket. Reméljük, hogy így lesz, de végső soron ez csak rajtuk múlik”

– vélekedett az iráni rendszerváltás esélyéről.

Orbán Viktor: jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt
Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben újságíróknak, az EU-csúcsról távozva.
 

Orbán Viktor Brüsszelből: durva volt – videó

Robert Fico: Szlovákia készen áll további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben

Orbán Viktor nem engedett az EU-csúcson

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

Szijjártó Péter: Magyarország tovább küzd az olcsó orosz energiahordozókért

EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott

Kettős árazás lépett életbe a szlovák benzinkutakon

Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
Folytatódnak a kölcsönös csapások, megszólalt Netanjahu – Híreink az iráni háborúról pénteken

Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön arról beszélt, hogy a háború addig tart, ameddig szükséges. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára

Egy év alatt a duplájára drágult a cukorborsó-vetőmag ára, de miért ez az irdatlan drágulás? Mindenesetre sokkoló, mennyit kell fizetni a hobbikertészeknek idén.

Netanyahu agrees to 'hold off' attacks on Iranian gas fields after Trump request

Israel says it has launched new strikes on Tehran overnight, while several Gulf nations have intercepted missile and drone attacks.

2026. március 20. 06:40
Ömlik a pénz a rendőrökhöz a szabálytalan autóvezetőktől
2026. március 20. 06:20
Ursula von der Leyen: teljesíteni fogjuk Ukrajnának tett ígéretünket, így vagy úgy
