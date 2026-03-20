2026. március 20. péntek
Ali Mohammad Naini az iráni Iszlám Forradalmi Gárda egykori szóvivője.
Nyitókép: Facebook

Teherán: likvidálták az Iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét is

Ali Mohammed Naini egy ellene irányuló, célzott légicsapásban vesztette életét.

Az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) ismerte el, hogy meghalt a szervezet szóvivője, Ali Mohammad Naini. Mielőtt a gárda média arca lett volna, számos fontos pozíciót töltött be testület és a perzsa állam vezetésében.

Például 2014-ben a teheráni városházán kulturális tanácsadóként dolgozott, az ugyancsak a forradalmi gárda kötelékében szolgáló akkori polgármester, Mohammed Bager Galibaf polgármester mellett. Ezzel párhuzamosan a gárdához szorosan kötődő félkatonai szervezet, a Baszidzs és az IRGC kulturális ügyekért felelős, helyettes parancsnoka is volt.

Az 1957-es születésű Ali Mohammad Naini a gárdában a legalacsonyabb tábornoki rendfokozatig – a más fegyveres erőknél nem létező –, úgynevezett al-dandártábornokságig vitte.

Csütörtök este Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő azt mondta: „Porrá zúzzuk őket, hamuvá”. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokkal együtt „óriási eredményeket értünk el, többek között a diktátor, a katonai és politikai vezetés csúcsa, valamint a Forradalmi Gárda és a Baszidzs vezetőinek likvidálását.”

Nem számít, ki váltja fel őket, „gondoskodunk róla, hogy a Forradalmi Gárdánál a váltások nagyon rövidek legyenek” – ígérte. „A gyilkosok mellett több száz indítóállást és rakétát semmisítettünk meg, és folyamatos, napi szinten mérünk rájuk csapásokat a levegőben, a szárazföldön, a föld alatt és most már a tengeren is” –mondta az izraeli miniszterelnök.

Orbán Viktor Brüsszelben: dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett
Az EU-csúcs csütörtöki napját követően Orbán Viktor éjszaka már rövid értékelést tartott, pénteken azonban bővebben is elemezte a helyzetet Brüsszelben. Mint mondta, „nem tekerték szőnyegbe és haza is engedik", mert „azt remélik a csúcs résztvevői, hogy Magyarországon politikai változás lesz”, olyanok jutnak hatalomra, akik mindent megtesznek, amit Brüsszel kér. A miniszterelnök úgy fogalmazott: április 12-én, a magyar választásokon lesz majd a második csata, amit meg kell vívnia.
 

Gálik Zoltán az EU-csúcsról: Brüsszelben most időhúzás jön, várják a magyar választások eredményét

Orbán Viktor: jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt

Ursula von der Leyen: teljesíteni fogjuk Ukrajnának tett ígéretünket, így vagy úgy

Ukrajna bemutatta a Barátság olajvezeték helyreállítási tervét

Robert Fico: Szlovákia készen áll további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben

Ali Mohammed Naini egy ellene irányuló, célzott légicsapásban vesztette életét. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő előző este úgy fogalmazott: „gyors váltások lesznek” a Forradalmi Gárda vezetőségének élén...
 

Iráni energiasokk: globális válság veszélye fenyeget, újratervezésre lehet szükség

Váratlan húzás, Amerika feloldhatja az Irán elleni olajszankciókat

Benjamin Netanjahu két nagy bejelentést is tett az iráni háborúról

Donald Trump megszólalt a szárazföldi csapatok Iránba küldése ügyében

Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Az iráni média szerint péntek reggel egy támadásban életét vesztette az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naeini. Az izraeli hadsereg később megerősítette az értesülést. Péntek reggel nyilatkozatot tett közzé Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei, az iráni hírszerzési miniszter napokkal korábban bekövetkezett megölése kapcsán. Hámenei szerint sem Irán külső, sem belső ellenségei nem lehetnek biztonságban. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Gigadrágulást hozhat nekünk is az iráni háború: ezt sehogy nem lehet már elkerülni, ez az oka

Az Irán elleni háború nyomán az üzemanyagárak rekordgyorsasággal emelkednek: a drágulás hamarosan az élelmiszerek, például gyümölcsök és húsok árában is éreztetheti hatását.

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

Overnight, Iran also launched rounds of missiles at Jerusalem, and there have been further attacks on Gulf states.

2026. március 20. 11:10
Vészhelyzet egy Budapestre tartó utasszállítón, rejtélyes kényszerleszállás
2026. március 20. 10:34
Kokain, ketamin és egyéb szerek: vesztésre áll Európa
