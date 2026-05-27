Nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alapnál

Nyomozók jelentek meg ma, vagyis 2026. május 27-én reggel a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) székházában – írja az Index, amelynek információi szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai kezdték meg a munkát. Ilyen esetekben meghallgatják az érintett munkatársakat, valamint másolatot készíthetnek a számítógépeken vagy egyéb módon tárolt anyagokról, adatokról.

A hírt Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár és Tarr Zoltán mniszter is megerősítette Facebook-oldalán.

A Nemzeti Kulturális Alap azok után került az érdeklődés homlokterébe, hogy kiderült: 17 milliárd forintot osztottak szét a választást megelőző időszakban a Fidesz holdudvarába tartozó művészeknek, szervezeteknek. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter ezek után úgy nyilatkozott, hogy elkerülhetetlen a felelősségre vonás az NKA körüli botrányban, és gyökeres változást ígér. „Közpénzből vásároltak politikai lojalitást” – írta Tarr, és ígéretet tett, hogy a következő időszakban gyökerestül megváltoztatják „ezt a romlott rendszert”.

„A teljes NKA-hálózatot átvilágítjuk. Azonnali és átfogó vizsgálatot indítok az elmúlt időszak összes gyanús, szakmai kontroll nélkül kiosztott támogatásának ügyében” – tette hozzá 2026. május 1-jén közzétett bejegyzésében.

Május 5-én érkezett a hír, hogy hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásainak ügyében Laczó Adrienn ügyvéd, Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgató-helyettesének jogi képviselője.

Az ügyvédi iroda közleménye szerint a támogatások kiosztása egyedi kérelmek alapján, szakmai egyeztetések nélkül, „a főigazgató személyes utasítására” történt.

Az NKA elnöke Hankó Balázs kulturális és Innovációs miniszter volt, a feljelentés pedig a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő akkori főigazgatóját, Krucsainé Herter Anikót célozza, kijelenthető tehát, hogy Szántai Irén a saját főnökét jelentette föl. De feljelentést tett a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) is ismeretlen tettes ellen különösen jelentős anyagi hátrányt okozó költségvetési csalás, illetve hivatali visszaélés gyanújával a Központi Nyomozó Főügyészségen.

Az Index információi szerint Krucsainét időközben nemcsak felfüggesztette Tarr Zoltán a főigazgatói pozícióból, hanem vissza is vonta a vezetői kinevezését. Az NKTK jelenlegi vezetését Simon-Holló Márta koordinációs igazgatóhelyettes látja el. Arról, hogy mi a különbség az NKA és az NKTK között, melyiknek mi a feladata, Krucsainé ebben az interjúban beszélt. Ebből kiderül, hogy a döntéseket az NKA illetékes vezetői hozzák, a támogatáskezelőnek a lebonyolítás a feladata.