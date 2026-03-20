Kokain, ketamin és egyéb szerek: vesztésre áll Európa

A jelentés szerint a kokain esetében 2023-ban már hetedik egymást követő évben jelentettek az Európai Unió tagállamai rekordmennyiségű lefoglalást: összesen 419 tonnát. A jelentés rámutat, hogy a kokain elsősorban a tengeri kikötőkön keresztül, kereskedelmi konténerszállítmányokban lebonyolított csempészethez köthető. A fokozott ellenőrzések miatt a bűnszervezetek egyre inkább a kisebb kikötőket veszik célba az uniós tagállamokban és a szomszédos országokban.

Az EUDA szerint a kokain az illegális kannabisz után továbbra is a második leggyakrabban fogyasztott tiltott szer Európában: a 15 és 34 év közötti fiatal felnőttek közül 2,7 millióan, vagyis a korcsoport 2,7 százaléka számolt be arról, hogy az elmúlt egy évben fogyasztotta. A szer növekvő elérhetőségét a szennyvízvizsgálatok, a sürgősségi kórházi esetek és a kezelésre jelentkezők számának emelkedése is jelzi.

A jelentés kitér arra is, hogy a ketamin fogyasztása ugyan Európában továbbra sem általános, de az adatok szerint a szer egyre könnyebben hozzáférhető, és az egészségügyi károk is egyre nyilvánvalóbbak. A 2024-es európai online drogfogyasztási felmérés válaszadóinak 14 százaléka jelezte, hogy az előző 12 hónapban használt ketamint, többnyire más drogokkal és alkohollal együtt. Az EUDA szerint 2023-ban hat, jellemzően nagy mennyiségű ketaminpor kristályosítására használt laboratóriumot számoltak fel Európában, miközben az unióba becsempészett - főként Indiából származó - ketamin mennyisége is nőtt; az EU hatóságaihoz 2,7 tonna lefoglalt por formájú ketaminról érkezett jelentés.

A jelentés hangsúlyozza:

az európai illegális drogpiacon egyre szélesebb körben érhetők el nagy hatóanyag-tartalmú vagy nagy tisztaságú szerek, miközben az egészségügyi kockázatokról gyakran még kevés az ismeret.

A kannabisz esetében egyre sokszínűbb fogyasztói termékkínálat jelent meg, például olajok, kivonatok, ehető készítmények és vaporizálásra szánt termékek.

Az EUDA szerint a szintetikus szerek – köztük az amfetamin, az MDMA és a katinonok – európai előállítása is erősödik. A jelentés szerint ez azért is aggasztó, mert a fogyasztói piacokhoz közelebb történő gyártás gyorsabban alakíthatja át a fogyasztási mintákat.

A dokumentum szerint a globalizáció, valamint a kereskedelmi és szállítási hálózatok szorosabb összekapcsolódása jelentősen növelte a drogok elérhetőségét Európában. A bűnözői hálózatok kihasználják a tengeri szállítási útvonalakat, a kereskedelmi konténerszállítást, valamint az online platformokat és a közösségi médiát a kábítószerek és az előállításukhoz szükséges vegyi anyagok beszerzésére és terjesztésére.

A jelentés szerint

az úgynevezett polidrog-használat – vagyis több pszichoaktív szer egyidejű vagy egymást követő fogyasztása – továbbra is komoly kihívást jelent. A halálos túladagolások többségében egynél több anyag van jelen,

az opioidok mellett gyakran alkohol, benzodiazepinek vagy stimulánsok is kimutathatók.

Az EUDA kiemelte: a drogfogyasztás, a csempészet, az illegális gyártás és az új pszichoaktív anyagok terjedése egyszerre jelent egészségügyi, bűnüldözési és közbiztonsági kihívást Európában, ezért a jelenség nyomon követését és az arra adott válaszokat tovább kell erősíteni.