2026. március 20. péntek
female hand holds bag with cocaine for sale, overdose danger, criminal concept
Nyitókép: alfexe/Getty Images

Kokain, ketamin és egyéb szerek: vesztésre áll Európa

Infostart / MTI

A ketamin és a kokain továbbra is nagy mennyiségben érhető el Európában, miközben a kábítószerpiac ellenállónak bizonyul a piaci változásokkal szemben és az illegális drogáramlás valamennyi főbb szertípus esetében magas szinten maradt – derül ki az Európai Unió Kábítószer-ügynökségének (EUDA) a múlt évre vonatkozó jelentéséből.

A jelentés szerint a kokain esetében 2023-ban már hetedik egymást követő évben jelentettek az Európai Unió tagállamai rekordmennyiségű lefoglalást: összesen 419 tonnát. A jelentés rámutat, hogy a kokain elsősorban a tengeri kikötőkön keresztül, kereskedelmi konténerszállítmányokban lebonyolított csempészethez köthető. A fokozott ellenőrzések miatt a bűnszervezetek egyre inkább a kisebb kikötőket veszik célba az uniós tagállamokban és a szomszédos országokban.

Az EUDA szerint a kokain az illegális kannabisz után továbbra is a második leggyakrabban fogyasztott tiltott szer Európában: a 15 és 34 év közötti fiatal felnőttek közül 2,7 millióan, vagyis a korcsoport 2,7 százaléka számolt be arról, hogy az elmúlt egy évben fogyasztotta. A szer növekvő elérhetőségét a szennyvízvizsgálatok, a sürgősségi kórházi esetek és a kezelésre jelentkezők számának emelkedése is jelzi.

A jelentés kitér arra is, hogy a ketamin fogyasztása ugyan Európában továbbra sem általános, de az adatok szerint a szer egyre könnyebben hozzáférhető, és az egészségügyi károk is egyre nyilvánvalóbbak. A 2024-es európai online drogfogyasztási felmérés válaszadóinak 14 százaléka jelezte, hogy az előző 12 hónapban használt ketamint, többnyire más drogokkal és alkohollal együtt. Az EUDA szerint 2023-ban hat, jellemzően nagy mennyiségű ketaminpor kristályosítására használt laboratóriumot számoltak fel Európában, miközben az unióba becsempészett - főként Indiából származó - ketamin mennyisége is nőtt; az EU hatóságaihoz 2,7 tonna lefoglalt por formájú ketaminról érkezett jelentés.

A jelentés hangsúlyozza:

az európai illegális drogpiacon egyre szélesebb körben érhetők el nagy hatóanyag-tartalmú vagy nagy tisztaságú szerek, miközben az egészségügyi kockázatokról gyakran még kevés az ismeret.

A kannabisz esetében egyre sokszínűbb fogyasztói termékkínálat jelent meg, például olajok, kivonatok, ehető készítmények és vaporizálásra szánt termékek.

Az EUDA szerint a szintetikus szerek – köztük az amfetamin, az MDMA és a katinonok – európai előállítása is erősödik. A jelentés szerint ez azért is aggasztó, mert a fogyasztói piacokhoz közelebb történő gyártás gyorsabban alakíthatja át a fogyasztási mintákat.

A dokumentum szerint a globalizáció, valamint a kereskedelmi és szállítási hálózatok szorosabb összekapcsolódása jelentősen növelte a drogok elérhetőségét Európában. A bűnözői hálózatok kihasználják a tengeri szállítási útvonalakat, a kereskedelmi konténerszállítást, valamint az online platformokat és a közösségi médiát a kábítószerek és az előállításukhoz szükséges vegyi anyagok beszerzésére és terjesztésére.

A jelentés szerint

az úgynevezett polidrog-használat – vagyis több pszichoaktív szer egyidejű vagy egymást követő fogyasztása – továbbra is komoly kihívást jelent. A halálos túladagolások többségében egynél több anyag van jelen,

az opioidok mellett gyakran alkohol, benzodiazepinek vagy stimulánsok is kimutathatók.

Az EUDA kiemelte: a drogfogyasztás, a csempészet, az illegális gyártás és az új pszichoaktív anyagok terjedése egyszerre jelent egészségügyi, bűnüldözési és közbiztonsági kihívást Európában, ezért a jelenség nyomon követését és az arra adott válaszokat tovább kell erősíteni.

Gálik Zoltán az EU-csúcsról: Brüsszelben most időhúzás jön, várják a magyar választások eredményét

Gálik Zoltán az EU-csúcsról: Brüsszelben most időhúzás jön, várják a magyar választások eredményét
Ukrajna és Irán árnyékában a migrációs szabályozás volt a két fő témája az EU-csúcsnak Brüsszelben, és feltűnt még egy miniszterelnök a magyar és a szlovák mellett, aki megérti az aggályokat ebben a turbulens nemzetközi helyzetben. Az InfoRádióban Gálik Zoltán foglalta össze a brüsszeli történéseket.
 

Iráni energiasokk: globális válság veszélye fenyeget, újratervezésre lehet szükség

Iráni energiasokk: globális válság veszélye fenyeget, újratervezésre lehet szükség

Újabb globális energiaválság körvonalazódik az iráni háború miatt, ami alapjaiban átírhatja a világ energiaellátásáról alkotott elképzeléseket. A közel-keleti konfliktus közvetett hatásai több országot is arra sarkallhatnak, hogy aktívabban keressenek alternatív lehetőségeket.
 

Fordulat a tőzsdéken, megérkezett a felpattanás

Fordulat a tőzsdéken, megérkezett a felpattanás

A tőzsdei hangulatot alapvetően továbbra is a közel-keleti háború és ezen keresztül az energiasokk mozgatja, a befektetők azt árazzák, hogy az iráni konfliktus nyomán megugró olajárak ismét felhajthatják az inflációt, ronthatják a növekedési kilátásokat és szűkíthetik a jegybankok mozgásterét. Ma a hangulatot valamelyest javította, hogy az olajár visszább húzódott, miután az Egyesült Államok és szövetségesei a hormuzi szállítások biztosításán és a kínálati nyomás enyhítésére tett lépésekről számoltak be, de a piac továbbra is nagyon érzékeny az ellátási kockázatokra és az esetleges újabb eszkalációra. Ami a részvénypiaci mozgásokat illeti, az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgásokat lehetett ma látni, Európában viszont emelkednek a tőzsdék a tegnapi csúnya zakó után.

Döbbenetes kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij

Döbbenetes kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij

A francia államfő nem zárta ki, hogy az Európai Bizottság rövid távon technikai megoldásokon dolgozik Ukrajna támogatására.

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

Overnight, Iran also launched rounds of missiles at Jerusalem, and there have been further attacks on Gulf states.

