Futóapplikáció buktatta le, merre jár a Charles de Gaulle anyahajó

Egy baki miatt került nyilvánosságra az egyetlen francia repülőgép-hordozó hajó, a Charles de Gaulle pontos pozíciója – írja a Le Monde beszámolója nyomán a Telex.

A hajó helyzetének kiszivárgására nagyjából egy héttel azután került sor, hogy a hajót a Földközi-tengerre vezényelték a közel-keleti konfliktus miatt.

Emmanuel Macron francia elnök pár nappal az iráni háború kitörését követően jelentette be a hadihajók átvezénylését. Ennek több mint két hete, és Franciaország – hasonlóan a többi EU-s országhoz – azóta sem avatkozott bele a konfliktusba.

A Charles de Gaulle egyik tengerésze viszont lelkes használója a Strava nevű sportapplikációnak, amivel a futók egymás útvonalait is követhetik.

A katona profilja nyilvános beállításra volt állítva, ezért pontosan látható volt, hol futja a köröket a hajó fedélzetén, az útvonalat az okosórája rögzítette.

A francia hadsereg reagált a lap megkeresésére, és azt közölték, a futás útvonalának közzététele szembemegy az előírásokkal, amire rendszeresen felhívják a tengerészek figyelmét. A hordozó, vagyis a sportoló tengerész helyzetét Ciprus szigetétől északnyugatra detektálták, mintegy 100 kilométerre Törökország partjaitól.

A francia lap a tengerész korábbi aktivitását is le tudta követni, ami alapján megállapították, hogy pontosan hol futott Normandia partjainál február közepén, vagy később Koppenhágában egy rövid dániai kiruccanása során – ez utóbbi közben a repülőgép-hordozó a szomszédos svédországi Malmö kikötőjében állomásozott.