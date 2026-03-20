The Charles-de-Gaulle nuclear-powered aircraft carrier in Toulon natural harbour (83) (2009/02/15) (Photo by: Andia/Universal Images Group via Getty Images)
Nyitókép: Andia/Getty Images

Futóapplikáció buktatta le, merre jár a Charles de Gaulle anyahajó

Infostart

Egy francia tengerész felelőtlenül használta az egyik népszerű egészség-applikációt, így kiderült, pontosan merre jár a repülőgép-hordozó a Földközi-tengeren.

Egy baki miatt került nyilvánosságra az egyetlen francia repülőgép-hordozó hajó, a Charles de Gaulle pontos pozíciója – írja a Le Monde beszámolója nyomán a Telex.

A hajó helyzetének kiszivárgására nagyjából egy héttel azután került sor, hogy a hajót a Földközi-tengerre vezényelték a közel-keleti konfliktus miatt.

Emmanuel Macron francia elnök pár nappal az iráni háború kitörését követően jelentette be a hadihajók átvezénylését. Ennek több mint két hete, és Franciaország – hasonlóan a többi EU-s országhoz – azóta sem avatkozott bele a konfliktusba.

A Charles de Gaulle egyik tengerésze viszont lelkes használója a Strava nevű sportapplikációnak, amivel a futók egymás útvonalait is követhetik.

A katona profilja nyilvános beállításra volt állítva, ezért pontosan látható volt, hol futja a köröket a hajó fedélzetén, az útvonalat az okosórája rögzítette.

A francia hadsereg reagált a lap megkeresésére, és azt közölték, a futás útvonalának közzététele szembemegy az előírásokkal, amire rendszeresen felhívják a tengerészek figyelmét. A hordozó, vagyis a sportoló tengerész helyzetét Ciprus szigetétől északnyugatra detektálták, mintegy 100 kilométerre Törökország partjaitól.

A francia lap a tengerész korábbi aktivitását is le tudta követni, ami alapján megállapították, hogy pontosan hol futott Normandia partjainál február közepén, vagy később Koppenhágában egy rövid dániai kiruccanása során – ez utóbbi közben a repülőgép-hordozó a szomszédos svédországi Malmö kikötőjében állomásozott.

„Ez már nem regionális, hanem globális konfliktus” – Szakértő: Irán sem fog félmunkát végezni

„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen” – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Magyarországra érkezik az amerikai alelnök

Április elején Budapestre érkezik az amerikai alelnök. J. D. Vance, erősítette meg Szijjártó Péter egy interjúban.

Kádár L. Gellért nemrég a Hunyadi címszerepéért vehette át a legjobb színésznek járó elismerést a Televíziós Újságírók Díjátadóján.

Kádár L. Gellért nemrég a Hunyadi címszerepéért vehette át a legjobb színésznek járó elismerést a Televíziós Újságírók Díjátadóján.

Trump calls Nato allies 'cowards' over Strait of Hormuz as energy fears keep oil prices high

The US president called on allies to secure the vital oil shipping lane last week, but said on Tuesday "most" told the US they did not want to get involved.

