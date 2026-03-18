Ijesztő jelenet a pályán: brutális szél borította fel a kamiont – videó

Az USA-ban több államban is tornádóveszély van, és többfelé figyelmeztetést adtak ki az extrém időjárás miatt. A viharos szél nem kíméli a közlekedőket sem, de ritkán fordul elő olyasmi, mint ami az egyik autópályán történt a napokban.
Az amerikai Oklahoma City környékén, a 40-es számú autópályán szenvedett komoly balesetet egy kamion az ítéletidőben – számolt be a történtekről az Origo.
A felvételen az látszik, hogy a brutális erejű szélben úgy borul az oldalára a kamion, majd csúszik le az autópályáról, mintha papírból lenne.
@cbsnews A truck tipped over on Interstate 40 in Oklahoma City on Sunday as high winds slam the area. Severe weather threats across the U.S. have millions of Americans on alert for blizzard conditions, potential tornadoes and record-breaking high temperatures in the coming days. #weather #wind #oklahoma ♬ original sound - cbsnews