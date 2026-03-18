Ijesztő jelenet a pályán: brutális szél borította fel a kamiont – videó

Az USA-ban több államban is tornádóveszély van, és többfelé figyelmeztetést adtak ki az extrém időjárás miatt. A viharos szél nem kíméli a közlekedőket sem, de ritkán fordul elő olyasmi, mint ami az egyik autópályán történt a napokban.

Az amerikai Oklahoma City környékén, a 40-es számú autópályán szenvedett komoly balesetet egy kamion az ítéletidőben – számolt be a történtekről az Origo.

A felvételen az látszik, hogy a brutális erejű szélben úgy borul az oldalára a kamion, majd csúszik le az autópályáról, mintha papírból lenne.