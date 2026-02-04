ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.53
usd:
321.66
bux:
0
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
F-117 Nighthawk, lopakodó harci gép.
Nyitókép: Wikipédia,

Visszahívták a nyugdíjból a világ első lopakodó harci gépeit, nyomós okuk volt rá

Infostart

Az Egyesült Államok légiereje újból használatba vette a 2008-ban kivont F-117-es lopakodókat. Különleges célra fogják őket bevetni.

A Lockheed-Martin által tervezett repülőgép új fejezetet nyitott a katonai repülés történetében. A radarhullámokat részben elnyelő, részben szétszóró kialakítás miatt az F-117-et hamar lopakodó, vagy a lokátorok számára láthatatlan masinának nevezte el a köznyelv, bár ezek egyike sem volt teljesen igaz. Ezt aztán Danyi Zoltán, az egykori jugoszláv néphadsereg magyar származású ezredese a délszláv háborúban be is bizonyította. Az általa vezetett légvédelmi egység (egy ősöreg szovjet radart használva) 1999. március 27-én lelőtte a US Airforce egyik lopakodóját.

A gép elvesztésének okait már számos szakértő taglalta – inkább idézzük fel ennek a valóban különleges repülőgépnek a dicsőségesebb szerepléseit. Az F-117-es 1983-as hadrendbe állításakor olyan rendkívüli képességekkel rendelkezett, amelyek miatt az amerikai légierő teljes hírzárlatot rendelt el. Még a gépeket repülő pilóták családtagjai sem tudhattak a Nighthawkok létezéséről.

Öt éven keresztül a nevadai sivatagban lévő titkos bázis volt a rendkívül szokatlan külsejű gépek otthona. A pilóták csak éjszaka repülhettek a gépekkel, amiket napfelkeltétől alkonyatig szigorúan örzött hangárokban rejtegettek. A közvélemény csak azután értesülhetett a létezésükről, hogy 1989 december 19-én egy katonai akció keretében az amerikai hadsereg elfogta Panama akkori vezetőjét, a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított Manuel Noriega tábornokot. A hadműveletben a szupertitkos repülők is részt vettek, méghozzá káprázatos sikerrel.

Az igazi, nagy belépő azonban mégis az 1991-es Öböl-háborúban volt. Az F-117-esek a Sivatagi Vihar hadművelet első óráiban szétbombázták a legfontosabb iraki parancsnoki és kommunikációs központokat, illetve alaposan szétzilálták a légvédelmet. Mindezt úgy, hogy teljesen észrevétlenek maradtak és veszteség nélkül hajtották végre a támadásokat, miközben Szaddám Huszein hadserege az alábbi videóban is látható, elképesztő légvédelmi zárótüzet zúdított Bagdad fölé.

A gép egyedülálló képességeit a szokatlan kialakításának és az építéséhez használt különleges anyagoknak köszönheti. A síklapokból összeállított forma szétszórta a felderítő lokátorok rádióhullámainak egy részét, a speciális külső bevonat pedig rengeteget elnyelt azokból. Így szinte alig verődtek vissza a gépről a fürkésző radarnyalábok. Viszont ez csak az akkoriban széles körben használt frekvenciákra volt igaz, és azokra is csak akkor, ha bizonyos szögben érték a repülőgépet. A régebbi radarok által alkalmazott hosszabb rádióhullámok ellenben visszaverődhettek róla. Ez volt az egyik oka annak, hogy a már említett Danyi ezredes és katonái sikert érhettek el egy öreg szovjet lokátorral.

Bár az F-117-ket még bevetették a 2003-as iraki konfliktusban is, öt évvel később mindet kivonták a hadrendből. Igaz, összesen mindössze 64 darab épült a speciális gépekből, és azokból is csupán 59 került a harcoló egységekhez, a többit különféle kísérletekhez használták.

Ez a szerep vár a most reaktivált lopakodókra is.

Az amerikai légierő a pilótáit és a légvédelem katonáit igyekszik az F-117-esekkel felkészíteni a nehezen észlelhető harci gépek elleni küzdelemre. Ugyanakkor ezek a repülők arra is megfelelnek, hogy lopakodó kialakítású cirkáló rakétákat imitáljanak a nagyobb hadgyakorlatokon, valamint az újabb radarok fejlesztésénél szintén hasznát vehetik az obsitos masináknak.

Az F-117-es egyébként – a típusjelzés ellenére – nem volt vadászgép. Nem is rendelkezett légiharc-fegyverzettel, mivel alapvetően csapásmérőnek tervezték. A fejlesztők olyan repülőgépet igyekeztek létrehozni, amelyet az ellenség alig, vagy egyáltalán nem képes felderíteni, így még a legerősebb légvédelemmel oltalmazott célpontokat is elpusztíthatja. Ezt a lopakodó képességet szolgálta a forma és a felhasznált anyagok mellett az is, hogy a támadó fegyverzetet két, belső bombakamrában hordozta.

A kéthajtóműves gép csak hangsebesség alatti tempóval repülhetett, mert csak ezt tette lehetővé a sajátos külső. Amúgy a támadó szerepkör sem igazán indokolta a nagyobb gyorsaságot. Mivel legfeljebb 5000 font (2268 kg) súlyú fegyvert tudott magával cipelni, ezért többnyire két darab egytonnás, lézervezérlésű ejtőlőszerrel indult bevetésre. Persze más, kisebb súlyú, illetve GPS-irányítású bombák és rakéták is szerepeltek az arzenáljában.

A technika azonban olyan gyorsan fejlődött, hogy a kevés számú F-117-es hamar elérte a nyugdíjkorhatárt. Néhányat ezt követően múzeumokban állítottak ki, de a többség gondosan szétszerelve pihent a nevadai Tonopah légitámaszponton. Közülük már csak pár darab repülőképes, így azokat most újra beüzemelik. Annak idején a költségek csökkentése érdekében egy sor berendezést más, nagy sorozatban gyártott harci gépekből emeltek át a Lockheed-Martin mérnökei. Így azzal valószínűleg még jó darabig nem lesz gond, hogy legyen elég pótalkatrész a gépekhez. Ugyanis, mint azt az Army Recognition megírta, a terv az, hogy 2034-ig repülni fognak a veterán lopakodók.

Kezdőlap    Külföld    Visszahívták a nyugdíjból a világ első lopakodó harci gépeit, nyomós okuk volt rá

lopakodó

amerikai légierő

f-117

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nipah-vírus – Eldördülhet-e valaha a startpisztoly?

Nipah-vírus – Eldördülhet-e valaha a startpisztoly?

Jelenleg sem Magyarországon, sem az Európai Unió területén nem azonosítottak Nipah-vírussal fertőzött esetet – mondta az InfoRádióban az egészségügyi veszélyhelyzeti általános helyettes országos tisztifőorvos. Torma Albert arról is beszélt, van-e esély arra, hogy világjárvány alakul ki.
VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.04. szerda, 18:00
Papp Bence
labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folyamatosan bombáznak az oroszok, elsötétültek Ukrajna nagyvárosai - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Folyamatosan bombáznak az oroszok, elsötétültek Ukrajna nagyvárosai - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Oroszország példátlanul súlyos ballisztikusrakéta-támadást hajtott végre Ukrajna energiaellátó rendszere ellen: több nagyváros, köztük Harkiv és Kijev, szinte teljesen áram és fűtés nélkül maradt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a csapás annyira súlyos, hogy az a béketárgyalások következő körére is hatással lesz - az egyeztetések elvileg ma folytatódnak. Közben az oroszok nagy erőkkel ostromolják Pokrovszk és Huljajpole térségét, mindkét városban már csak pár házat tartanak az ukrán védők. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
El is búcsúzhatunk a téltől? Eszement időjárás lesz ma, mutatjuk, hány fokot mérhetünk az országban

El is búcsúzhatunk a téltől? Eszement időjárás lesz ma, mutatjuk, hány fokot mérhetünk az országban

Pest és Veszprém megyékre citromsárga riasztást adtak ki, de egyébként komoly melegedés indulhat meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police investigate Mandelson over claims he leaked information to Epstein

Police investigate Mandelson over claims he leaked information to Epstein

The former Labour minister faces allegations of misconduct in public office when he was business secretary.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 4. 08:13
1200 milliárd dollár sorsáról döntöttek Amerikában
2026. február 4. 08:02
Leszámolás áldozata lett Moammer Kadhafi egykori líbiai vezető fia
×
×
×
×