Állítólag már megválasztották Irán új vezetőjét, de egyelőre még titkolják ki az

Az utód személyével kapcsolatban már sikerült megállapodnia – nyilatkozta a Mehr iráni hírügynökségnek Mohammadmehdi Mirbakeri ajatollah, a Szakértők Közgyűlésének tagja. Ez 88 tagú testület dönti el ki legyen Irán új legfelső vezetője.

A tanács egy másik tagja, Moszen Hejdari Alekaszir ajatollah egy videóban azt mondta, hogy egy jelöltet Hamenei útmutatása alapján választottak ki: olyan ember, akit "gyűlölnie kell az ellenségnek".

Iráni források a Reutersnek azt mondták, hogy eddig a legesélyesebb néhai ajatollah fia, Modzstaba Hamenei volt. Mint a biztonsági erők és az általuk irányított hatalmas üzleti birodalom vezetője jelentős hatalomra tett szert. A brit hírügynökség szerint ha őt választanánk, az azt jelezné, hogy a Iránban a keményvonalasok még maradnak hatalmon.

Ugyanakkor Donald Trump korábban már közölte: az Egyesült Államok számára elfogadhatatlan, hogy az 56 éves Modzstaba Hamenei legyen Irán első embere. A konzervatív iszlám politikus komoly veszélyt jelentene Washington számra, mivel az amerikaiak szerint Irán már túl közel van ahhoz, hogy képes legyen nukleáris fegyvert építeni. Ezért Trump elnök azt hangoztatta, hogy személyesen kíván részt venni a perzsa állam következő vezetőjének kiválasztásában.

Hasonló álláspontra helyezkedett Benjamin Netanjahu is. Az izraeli kormányfő azzal fenyegetőzött, hogyha Teheránban újból egy keményvonalas irányítót választanak, akkor őt is előbb-utóbb likvidálni fogják hasonlóan sok más iráni katonai, vallási és politikai vezetőhöz.