2026. március 8. vasárnap Zoltán
Wavy and slanted Iranian flag in the front plane, with masses of Iranian people behind who celebrate an anniversary of the 1979 Islamic Revolution and Iranian independence day, in a march along Azadi avenue toward Azadi square every 22nd of Bahman or 10-11th of February.
Nyitókép: Germán Vogel/Getty Images

Állítólag már megválasztották Irán új vezetőjét, de egyelőre még titkolják ki az

Infostart

Sajtóértesülések szerint a siíta állam legfelsőbb vezetőjének megválasztását végző egyházi testület hamarosan megnevezheti Ali Hamenei ajatollah utódját. A főpapot a háború első napján, február 28-án ölték meg.

Az utód személyével kapcsolatban már sikerült megállapodnia – nyilatkozta a Mehr iráni hírügynökségnek Mohammadmehdi Mirbakeri ajatollah, a Szakértők Közgyűlésének tagja. Ez 88 tagú testület dönti el ki legyen Irán új legfelső vezetője.

A tanács egy másik tagja, Moszen Hejdari Alekaszir ajatollah egy videóban azt mondta, hogy egy jelöltet Hamenei útmutatása alapján választottak ki: olyan ember, akit "gyűlölnie kell az ellenségnek".

Iráni források a Reutersnek azt mondták, hogy eddig a legesélyesebb néhai ajatollah fia, Modzstaba Hamenei volt. Mint a biztonsági erők és az általuk irányított hatalmas üzleti birodalom vezetője jelentős hatalomra tett szert. A brit hírügynökség szerint ha őt választanánk, az azt jelezné, hogy a Iránban a keményvonalasok még maradnak hatalmon.

Ugyanakkor Donald Trump korábban már közölte: az Egyesült Államok számára elfogadhatatlan, hogy az 56 éves Modzstaba Hamenei legyen Irán első embere. A konzervatív iszlám politikus komoly veszélyt jelentene Washington számra, mivel az amerikaiak szerint Irán már túl közel van ahhoz, hogy képes legyen nukleáris fegyvert építeni. Ezért Trump elnök azt hangoztatta, hogy személyesen kíván részt venni a perzsa állam következő vezetőjének kiválasztásában.

Hasonló álláspontra helyezkedett Benjamin Netanjahu is. Az izraeli kormányfő azzal fenyegetőzött, hogyha Teheránban újból egy keményvonalas irányítót választanak, akkor őt is előbb-utóbb likvidálni fogják hasonlóan sok más iráni katonai, vallási és politikai vezetőhöz.

Külföld    Állítólag már megválasztották Irán új vezetőjét, de egyelőre még titkolják ki az

irán

utódlás

vallási vezető

