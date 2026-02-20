ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 20. péntek
Az Austrian Airlines (AUA) osztrák nemzeti légitársaság repülõgépei a koronavírus-járvány miatt a BécsSchwechati nemzetközi repülõtéren várakoznak 2020. május 7-én. Sajtójelentések szerint a bécsi székhelyû AUA, amely a német Lufthansa leányvállalata, 1100 alkalmazottját fogja elküldeni 2023-ig.
Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna

Leállt a nagy európai reptér a bekeményítő téli időjárás miatt

Infostart / MTI

A zordra fordult téli időjárás miatt péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér működése, és az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták.

„A jelenlegi helyzet alapján 9 órától újra lehetővé válnak egyes felszállások, 10 órától pedig a leszállások is. Továbbra is késésekre kell számítani” – közölte Peter Kleemann a schwechati repülőtér szóvivője.

„Javasoljuk az utasoknak, hogy tájékozódjanak légitársaságuknál a járatuk állapotáról” – tette hozzá Kleemann, és arra kérte az utasokat, hogy ne menjenek ki a repülőtérre, ha járatukat törölték. Tájékoztatása szerint a beérkező járatokat más repülőterekre irányították át.

A heves havazás a közúti forgalomban is fennakadásokat okozott, számos balesetet jelentettek az utakról. Az A21-es autópályát az éjszaka folyamán mindkét irányban lezárták.

Alsó-Ausztriában az A1-es autópályán is több baleset történt, ezért a hatóságok közlése szerint szakaszos lezárások vannak ezen a pályán is.

Az osztrák alpesi térségben növekvő lavinaveszélyre hívták fel a figyelmet. Arra kérték a téli sportok kedvelőit, hogy kerüljék a nem biztosított terepeket.

A lavinafigyelő szolgálat munkatársa, Matthias Walcher szerint a nyugat-tiroli régióban akár 50 centiméter friss hó is hullhatott péntekre.

Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
 
2026. február 20. 06:48
×