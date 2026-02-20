Brutális a hóhelyzet Ausztriában, a magyar vonatokat és autósokat is érinti

Fennakadás van a vasúti közlekedésben Bécs felé, ezért a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon a nemzetközi távolsági forgalomban késésekre kell számítani délelőtt – írja a MÁV tájékoztatása alapján a Telex.

Ausztria nagy részén jelentős havazás volt csütörtökről péntekre virradóra, és több helyen jelenleg is havazik.

A vasút mellett más tömegközlekedésben és az autóforgalomban is problémákat okozott a havazás, emellett a schwechati reptéren is ideiglenesen felfüggesztették a közlekedést, a hajnali háromnegyed hattól induló járatoknál vagy késésekkel vagy törlésekkel szembesülnek az utazók, az érkező járatokat átirányították vagy késnek.

Az autópályákon is lassú vagy áll a forgalom. Kelet-Ausztriában számos balesethez riasztották a tűzoltókat. Loosdorf és St. Pölten között egy teljesen megrakott kamion borult fel, órákig tarthat a rakomány átpakolása. Az Ausztriából Győr felé közlekedők a határ előtt a reggeli órákban három helyett többnyire két sávon tudtak közlekedni a havas utak miatt, Magyarországra átérve az utak háromnegyed kilenc előtt tisztának tűnnek.

A Kronen Zeitung híradása szerint pénteken reggel Tirolban, Bach községben egy helyi buszt lavina sodort el röviddel hajnali 5 óra előtt. A rendőrség szerint a tizenegy utas közül senki sem sérült meg, más járművet sem sodort magával a lavina, az utat lezárták.

Az alsó-ausztriai segélyhívó központ tájékoztatása szerint csütörtök este óta folyamatosan dolgoznak a mentők, a tűzoltók és a rendőrség is, ott péntek reggelig 30, mentési beavatkozást igénylő közlekedési balesetet regisztráltak, de a számuk reggeltől egyre emelkedik. A balesetek többsége eddig csak kisebb sérülésekkel járt, ketten azonban súlyos sérüléseket szenvedtek.