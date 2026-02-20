ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.09
usd:
322.22
bux:
126711.16
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autók közlekednek hóesésben, csúszós úton.
Nyitókép: Pixabay

Brutális a hóhelyzet Ausztriában, a magyar vonatokat és autósokat is érinti

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az osztrák vasúti közlekedésben komoly késésekre kell számítani, a közutakon is jelentősen lelassult a forgalom. Tirolban lavina sodort el egy buszt.

Fennakadás van a vasúti közlekedésben Bécs felé, ezért a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon a nemzetközi távolsági forgalomban késésekre kell számítani délelőtt – írja a MÁV tájékoztatása alapján a Telex.

Ausztria nagy részén jelentős havazás volt csütörtökről péntekre virradóra, és több helyen jelenleg is havazik.

A vasút mellett más tömegközlekedésben és az autóforgalomban is problémákat okozott a havazás, emellett a schwechati reptéren is ideiglenesen felfüggesztették a közlekedést, a hajnali háromnegyed hattól induló járatoknál vagy késésekkel vagy törlésekkel szembesülnek az utazók, az érkező járatokat átirányították vagy késnek.

Az autópályákon is lassú vagy áll a forgalom. Kelet-Ausztriában számos balesethez riasztották a tűzoltókat. Loosdorf és St. Pölten között egy teljesen megrakott kamion borult fel, órákig tarthat a rakomány átpakolása. Az Ausztriából Győr felé közlekedők a határ előtt a reggeli órákban három helyett többnyire két sávon tudtak közlekedni a havas utak miatt, Magyarországra átérve az utak háromnegyed kilenc előtt tisztának tűnnek.

A Kronen Zeitung híradása szerint pénteken reggel Tirolban, Bach községben egy helyi buszt lavina sodort el röviddel hajnali 5 óra előtt. A rendőrség szerint a tizenegy utas közül senki sem sérült meg, más járművet sem sodort magával a lavina, az utat lezárták.

Az alsó-ausztriai segélyhívó központ tájékoztatása szerint csütörtök este óta folyamatosan dolgoznak a mentők, a tűzoltók és a rendőrség is, ott péntek reggelig 30, mentési beavatkozást igénylő közlekedési balesetet regisztráltak, de a számuk reggeltől egyre emelkedik. A balesetek többsége eddig csak kisebb sérülésekkel járt, ketten azonban súlyos sérüléseket szenvedtek.

Kezdőlap    Külföld    Brutális a hóhelyzet Ausztriában, a magyar vonatokat és autósokat is érinti

közlekedés

ausztria

vonat

bécs

leállás

havazás

lavina

reptér

káosz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: Ma itt megalapítjuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik terminálját – cikkünk frissül

Orbán Viktor: Ma itt megalapítjuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik terminálját – cikkünk frissül
Új terminál épül Ferihegyen, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér részeként. Orbán Viktor miniszterelnök ennek alapkőletétele alkalmával a helyszínen elmondta, sok nagy üzletet kötött már, de ez volt a legnagyobb a Vincivel. A magyar stratégia szerinte azon alapszik, hogy Magyarország találkozási pont legyen, ahol befektetők találkoznak egymással. Hozzátette: meredeken emelkedik az érkező turisták száma, ezért félő volt, hogy a reptér lesz a szűk keresztmetszet, ami gátat szab a fejlődésnek.
 

Orbán Viktor washingtoni útja után már Ferihegyről üzent egy meglepőt

Orbán Viktor és Donald Trump között kétoldalú tárgyalás is volt Washingtonban

Orbán Viktor a Béketanács ülésén: az elvek és a biztonsági érdekeink miatt vagyunk itt

Donald Trump: teljes mellszélességgel támogatom Orbán Viktort

Hótorlaszok veszélye miatt narancs riasztás a határon

Hótorlaszok veszélye miatt narancs riasztás a határon

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegye egyes járásaira a HungaroMet Nonprofit Zrt. péntek reggel. Veszélyjelzésükben azt írták, az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.
 

Brutális a hóhelyzet Ausztriában, a magyar vonatokat és autósokat is érinti

Leállt a nagy európai reptér a bekeményítő téli időjárás miatt

Láthatatlan páncél fenyegeti a gyanútlan autósokat

VIDEÓ
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.20. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tagadja a JP Morgan a feketelistát, amivel Trump szerint kizárták családját a pénzügyi rendszerből

Tagadja a JP Morgan a feketelistát, amivel Trump szerint kizárták családját a pénzügyi rendszerből

Donald Trump ötmilliárd dolláros kártérítést követel a JPMorgan Chase-től és annak vezérigazgatójától, Jamie Dimontól. Az alperesek a csütörtökön benyújtott beadványukban nemcsak a kereset jogalapját, de még a bíróság illetékességét is vitatják - jelentette a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos kormányrendelet született: áprilistól rengeteg magyarnak ingyen jár a 300 ezer forint

Fontos kormányrendelet született: áprilistól rengeteg magyarnak ingyen jár a 300 ezer forint

Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy az alapszámla díjmentes szolgáltatásai nem írják felül a törvény által garantált készpénzfelvételi jogot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police arrive at Royal Lodge to continue search as Andrew released under investigation

Police arrive at Royal Lodge to continue search as Andrew released under investigation

The former prince was arrested on suspicion of misconduct in public office and was pictured returning to Sandringham Estate on Thursday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 09:12
Kezdődik a CDU-kongresszus – nagy dobásra készül a pártelnök kancellár, és Angela Merkel is ott lesz
2026. február 20. 08:36
Leállt a nagy európai reptér a bekeményítő téli időjárás miatt
×
×