ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.55
usd:
318.9
bux:
127685.11
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Marco Rubio amerikai külügyminiszter sajtóértekezletet tart az ASEAN-országok külügyminiszteri találkozóján Kuala Lumpurban 2025. július 10-én.
Nyitókép: MTI/AP/AFP pool/Mandel Ngan

Magyarországra üzent az Egyesült Államok külügyminisztere

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Az európai kapcsolatok fontosságáról és Magyarországról is beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszter, mielőtt felszállt a müncheni csúcsra tartó repülőgépre.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter meghatározó pillanatról és új korszakról beszélt, amikor elindult Európába, hogy beszédet mondjon a müncheni biztonsági konferencián, amit a politikus nagyon fontos eseménynek nevezett.

„A világ nagyon gyorsan változik éppen előttünk” – fogalmazott az amerikai külügyminiszter, aki szerint „az új geopolitikai korszak mindannyiunktól megköveteli, hogy újragondoljuk, hogy ez hogy néz ki, és mi lesz a szerepünk”.

Marco Rubio arra az újságírói kérdésre, hogy mit szól ahhoz, hogy Szlovákiának és Magyarországnak az uniós döntés értelmében be kell fejeznie az orosz energiahordozók vásárlását, azt mondta,

meg fogják beszélni velük ezeket a kérdéseket.

„Beszélni fogunk velük arról, hogy minek kell történnie. Nem megyek bele abba, hogy mit mondok majd ezeken a találkozókon, de mindenekelőtt ezek olyan országok, amelyek nagyon szoros kapcsolatban állnak velünk, nagyon együttműködőek az Egyesült Államokkal, és ez egy jó alkalom volt arra, hogy meglátogassam őket, két olyan országot, ahol még sohasem jártam” – jelentette ki.

A tavalyi konferencián J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke támadta Európát, beleértve az Egyesült Királyságot is a szólásszabadsággal és a bevándorlással kapcsolatos politikája miatt. Beszéde akkor példátlan transzatlanti feszültséget gerjesztett, így Marco Rubio várhatóan puhábban fogalmazza majd meg gondolatait Münchenben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Magyarországra üzent az Egyesült Államok külügyminisztere

amerika

münchen

marco rubio

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bejelentés – Gyakorlatilag eláll az MSZP a 2026-os választásoktól

Bejelentés – Gyakorlatilag eláll az MSZP a 2026-os választásoktól
36 év történelme ér véget, az MSZMP utódpártja 1990 óta volt tagja a magyar parlamentnek. Négy politikusa függetlenként elindul a választáson, és arra buzdítja a választókat, hogy a legesélyesebb ellenzéki jelöltre szavazzanak az adott oevk-ban. A pártelnök Komjáthi Imre az InfoRádióban beszélt a döntés részleteiről.
Mi okozta a tüzet? Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin

Mi okozta a tüzet? Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin

Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a több halottat és rengeteg sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Egy ember elhunyt a kórházban, így már négyre nőtt a halálos áldozatok száma. A sérülteké 26.
 

Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak, gázpalack is robbant

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma érkezik a 14. havi nyugdíj – Mutatjuk, ki hány forinttal kap többet

Ma érkezik a 14. havi nyugdíj – Mutatjuk, ki hány forinttal kap többet

Remek hónapjuk van a nyugdíjasoknak, ugyanis a megszokott módon februárban érkezik a teljes 13. havi juttatás, továbbá idén először megérkezik a 14. havi nyugdíj első negyedrésze is. Mutatjuk a pontos számokat, hogy kinek mekkora összeggel nő a havi bevétele.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elfogatóparancsot adtak ki Molnár Gusztáv ellen: kiskorú veszélyeztetése miatt körözi a rendőrség

Elfogatóparancsot adtak ki Molnár Gusztáv ellen: kiskorú veszélyeztetése miatt körözi a rendőrség

A Gödöllői Járásbíróság rendelte el a körözést, az eljárást a III. kerületi rendőrség folytatja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

The US Secretary of State will address the first major transatlantic meeting since Donald Trump threatened to annex Greenland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 15:30
A nyugati lakosság többsége szerint világháború is jöhet – felmérés
2026. február 13. 14:56
Megszületett az amerikai–tajvani kereskedelmi megállapodás
×
×
×
×