Magyarországra üzent az Egyesült Államok külügyminisztere

Marco Rubio amerikai külügyminiszter meghatározó pillanatról és új korszakról beszélt, amikor elindult Európába, hogy beszédet mondjon a müncheni biztonsági konferencián, amit a politikus nagyon fontos eseménynek nevezett.

„A világ nagyon gyorsan változik éppen előttünk” – fogalmazott az amerikai külügyminiszter, aki szerint „az új geopolitikai korszak mindannyiunktól megköveteli, hogy újragondoljuk, hogy ez hogy néz ki, és mi lesz a szerepünk”.

Marco Rubio arra az újságírói kérdésre, hogy mit szól ahhoz, hogy Szlovákiának és Magyarországnak az uniós döntés értelmében be kell fejeznie az orosz energiahordozók vásárlását, azt mondta,

meg fogják beszélni velük ezeket a kérdéseket.

„Beszélni fogunk velük arról, hogy minek kell történnie. Nem megyek bele abba, hogy mit mondok majd ezeken a találkozókon, de mindenekelőtt ezek olyan országok, amelyek nagyon szoros kapcsolatban állnak velünk, nagyon együttműködőek az Egyesült Államokkal, és ez egy jó alkalom volt arra, hogy meglátogassam őket, két olyan országot, ahol még sohasem jártam” – jelentette ki.

A tavalyi konferencián J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke támadta Európát, beleértve az Egyesült Királyságot is a szólásszabadsággal és a bevándorlással kapcsolatos politikája miatt. Beszéde akkor példátlan transzatlanti feszültséget gerjesztett, így Marco Rubio várhatóan puhábban fogalmazza majd meg gondolatait Münchenben.