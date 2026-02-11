ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.92
usd:
318.14
bux:
128956.38
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
HIMARS, rakéta sorozatvető. Forrás: Getty Images
Nyitókép: Anton PetrusForrás: Getty Images

Hiába nőtt harmincötszörösére az ukrán védelmi ipar

Infostart / MTI

Az ukrajnai háború kirobbanása óta tavaly volt a legalacsonyabb a Kijevnek küldött katonai segély mértéke – figyelmeztetnek a gazdasági kutatásokra szakosodott német Kiel Intézet szerdán közzétett jelentésében, hozzátéve, hogy az egyébként szinte teljes egészében csak európai államok által küldött segítséggel mégis sikerült megelőzni a kelet-európai ország teljes összeomlását.

A kutatás szerint 2025-ben Kijev szövetségesei összesen 36 milliárd eurónyi hadi segítséget küldtek Ukrajnának, 14 százalékkal kevesebbet, mint az azt megelőző évben. Az összegből 3,7 milliárd eurót az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezés, a PURL fegyverbeszerzési programból finanszíroztak, lehetővé téve Patriot légvédelmi rendszerek és HIMARS-rakéták beszerzését.

Az összeállítók rámutatnak arra is, hogy a 2025-ös évben küldött támogatás alacsonyabb volt, mint 2022-ben, a háború kitörésének évében.

Kiemelték, hogy a katonai segélyek mintegy fele 2022 és 2024 között az Egyesült Államoktól érkezett, azonban Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta a támogatás szinte teljesen elapadt. Bár az európai országok válaszul igyekeztek fokozni erőfeszítéseiket, a jelentésben rámutatnak arra is, hogy a támogatási hajlandóság Európán belül is különbözik, és a hadi segítség mintegy 95 százalékát nyugat- és észak-európai államok adják.

Az intézet mérései szerint az észak-európai országok a tavaly nyújtott támogatások 33, míg a dél-európaiak csupán három százalékát adták.

Bár aláhúzták, hogy az ukrán védelmi ipar kapacitásai a harmincötszörösére nőttek 2022 óta, figyelmeztetett, hogy Kijevnek nem állnak rendelkezésére elegendő pénzügyi források ahhoz, hogy teljes kapacitással működtesse fegyvergyárait. Ezt ellensúlyozandó az európai országok egyre inkább igyekeznek az ukrán hadiiparral üzleteket kötni: a tavalyi év második felében rekordra, 22 százalékra nőtt az Ukrajnának szánt hadi segélyen belül az ukrán gyárakban előállított fegyverek aránya.

Kezdőlap    Külföld    Hiába nőtt harmincötszörösére az ukrán védelmi ipar

ukrajna

nato

kijev

háború

patriot

himars

katonai segély

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csehország is lépne a gyerekek közösségimédia-használatának ügyében, veszélyes kihívás terjed

Csehország is lépne a gyerekek közösségimédia-használatának ügyében, veszélyes kihívás terjed
Egyre nagyobb vita bontakozik ki Csehországban arról, hogy korlátozni vagy akár betiltani kellene-e a közösségi oldalak használatát a gyermekek számára. A kormányzó ANO mozgalom – francia és ausztrál mintát követve – azt javasolja, hogy a Facebook, az Instagram vagy a TikTok csak 15 éves kortól legyen elérhető. A kezdeményezés célja a gyerekek védelme, kritikusai szerint azonban a tiltás több problémát is felvet.
„Össztűz” – Robert Fico nem akármivel fenyegeti Brüsszelt

„Össztűz” – Robert Fico nem akármivel fenyegeti Brüsszelt

Az elektromos energia árának csökkentését tartja az egyik legfontosabb európai uniós feladatnak Ausztria, Szlovákia és Csehország miniszterelnöke. A három ország kormányfője a slavkovi formátum találkozóján közös nyilatkozatot fogadott el, amelyben rögzítették álláspontjukat a csütörtöki, február 12-i rendkívüli uniós csúcs előtt.
VIDEÓ
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sarokba szorította Trump Amerika legnagyobb ellenségét - Hiába a fordulat, bármikor megindulhatnak a bombázók

Sarokba szorította Trump Amerika legnagyobb ellenségét - Hiába a fordulat, bármikor megindulhatnak a bombázók

Múlt pénteken Ománban lefutott az iráni-amerikai tárgyalások legújabb fordulója. Bár valódi áttörést nem sikerült elérni – erre igazából nem is nagyon számított senki – Teheránban és Washingtonban is aránylag pozitívan nyilatkoztak a találkozóról. Igazán nagy örömre azonban egyelőre nem lehet okunk, Trump követelései ugyanis szöges ellentétben állnak az iráni rezsim érdekeivel. Nézzük, mit is akar elérni az USA, és miért lesz nagyon nehéz dolga.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban

Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban

2025-ben tovább romlott a budapesti közlekedés az egyik legnagyobb navigációs cég friss éves adatai szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine killed and at least 25 injured in shootings at school and home in Canada

Nine killed and at least 25 injured in shootings at school and home in Canada

The suspect was also found dead after the shootings in British Columbia. Prime Minister Mark Carney says he is "devastated" by the "horrific" incidents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 12:24
Döntött az ET: ő már nem bújhat a mentelmi jog mögé
2026. február 11. 12:02
Iráni elnök: szégyelljük magunkat a nép előtt
×
×
×
×